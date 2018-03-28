Проиранские группировки выступают против интересов и союзников США на Ближнем Востоке. «Хезболла» диктует условия ливанской политике и готовится к войне с Израилем. В Йемене хуситы запускают ракеты в направлении Саудовской Аравии. В Ираке проиранские силы укрепили позиции после освобождения страны от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишут Антони Пфафф и Патрик Гранфилд в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США.Война

В эпоху после 11 сентября 2001 года прокси-войны продолжают играть решающую роль. США, Россия и Иран используют подконтрольные группы для достижения целей в сфере обеспечения национальной безопасности и сокращения издержек. Хотя 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр утверждал, что опосредованные войны являются «самой дешевой страховкой, которую вы можете найти», однако последние семь десятилетий американской внешней политики подтверждают противоположную точку зрения.

Robert J. Fisch Теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001

Война через посредников имеет оборотную сторону. В случае поддержки со стороны сильного игрока посредники по большей части будут предпочитать насилие поиску компромиссов. Посредники склонны к обострению ситуации, создавая тем самым дополнительные риски не только для самих себя, но и для своих покровителей. Более того, как только посредники получают дополнительную поддержку и берут на себя большие риски, их оппоненты также требуют дополнительную поддержку от своих покровителей. Действительно, почти в каждой гражданской войне, имевшей место в период между 1946 и 2002 годами, ни одна повстанческая группа не получала оружие от своего покровителя, не вызвав ответной реакции оппонентов: правительство, которому противостояли повстанцы, также запрашивало поддержку у своего покровителя.

Опасность этой эскалационной динамики особенно ярко проявилась в дебатах о том, что США должны отреагировать на действия России на Украине. Рассмотрим один из возможных сценариев: США предоставляют летальное оружие прозападным силам на Украине. Россия должна будет отреагировать, также увеличив поставки и издержки, связанные с конфликтом. Готовы ли США к этой эскалации? Трудно представить себе ситуацию, при которой США будут готовы рисковать ради Украины больше, чем Россия. Сейчас, когда администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку Украине противотанковых комплексов «Джавелин», крайне важно учитывать все возможные риски.

Это не означает, что США должны отказаться от вмешательства из-за риска эскалации. Однако было бы неправильно не подготовиться заранее к возможным последствиям. В идеале такая помощь должна предоставляться только в том случае, если она приводит к большему сдерживанию, а не к большему насилию. Вопрос заключается в том, каково значение опосредованной войны для обеспечения национальной безопасности и как далеко США готовы зайти? Это необходимо прояснить до начала поставок летального оружия, а не после.

defense.gov Американские солдаты в Сирии

Также участие в опосредованной войне всегда связано с риском того, что оружие и оборудование, предназначенное для подконтрольных посредников, может попасть в чужие руки. Например, оружие, которое США поставляли афганским моджахедам, сражавшимся с СССР, сыграло важную роль в ходе войны. Однако это оружие впоследствии оказалось в руках преступных группировок Боснии, Ирана, Туниса и Палестины. США удалось вернуть лишь небольшую часть ракет Stinger, поставленных ранее в Афганистан. Конечно, поддержка афганских моджахедов в будущем способствовала появлению «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок, которые продолжают представлять угрозу для граждан США.

Поставки оружия посредникам, участвующим в непрямой войне, всегда приводят к росту насильственных преступлений. Это означает, что поставка оружия — это неправильное решение. Однако если бы существовал механизм отслеживания оружия или возможность его блокировки через определенное время, то удалось бы избежать многих рисков.

Если США поставляют современное оружие прозападным силам, не предпринимая необходимых шагов для предотвращения возможных рисков, то Вашингтон несет за это ответственность. Если оружие будет направлено на совершение зверств, несмотря на все усилия США, все ответственные лица должны быть привлечены к ответственности.

Конечно, можно спросить, почему США должны ограничивать себя правилами, когда многие противники, такие как Россия и Иран, не соблюдают их. Почему в этих условиях Вашингтон должен руководствоваться правилами и ценностями? Это определяется тем, в какой стране и каком мире каждый из нас хочет жить. Если Вашингтон поставит передовое оружие прозападным силам только для того, чтобы они использовали его для создания большей нестабильности в будущем, то как это может служить долгосрочным интересам безопасности страны?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

Если мы отстаиваем наши интересы за рубежом, отказываясь от норм, поддерживающих справедливый мировой порядок, в условиях, когда наши партнеры нарушают все нормы, то мы уже проиграли. Мы согласились жить в таком мире, каким его хотят сделать наши противники.