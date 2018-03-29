29 марта в Армении стартует Международная выставка вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018, которая продлится до 31 марта. Большая часть экспонатов будет представлена армянскими и российскими оборонными предприятиями, однако будут компании и из других стран, например, французский гигант NexterSystems и др. Согласно официальным заявлениям и слухам на ArmHiTec ожидаются некоторые новинки — одна из них уже оказалась раскрыта при транспортировке военной техники на статическую экспозицию перед павильоном, где будут располагаться стенды компаний. Это оказался российский комплекс пассивной радиотехнической разведки «Автобаза-М», который, как оказалось, уже поставлен вооружённым силам Армении. Какие возможности эта современная российская система даёт армянским военным?

Источник фото: видео с аккаунта Facebook armtimes.com

«Автобаза-М» повысит устойчивость войск ПВО Армении

Комплекс пассивной радиотехнической разведки 1Л222М «Автобаза-М», разработанный во ВНИИ «Градиент» входил в опубликованный в 2016 году предварительный список вооружения, которое планировалось поставить в рамках российского льготного военного кредита размером $200 млн.

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Согласно последнему заявлению заместителя министра обороны Армении Давида Пахчаняна, все поставки по этому кредиту завершены, и, судя по всему, «Автобаза-М» оказалась одним из последних исполненных пунктов. Главным вопросом на сегодняшний день остаётся поставка тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» — они были в предварительном списке, но до сих пор информации по их поставке не проходило. Есть немалая вероятность, что решение об этой закупке было пересмотрено — возможно после Апрельской войны в Нагорном Карабахе.

Сама по себе система пассивной радиотехнической разведки 1Л222М «Автобаза-М» предназначена для обнаружения, идентификации и сопровождения воздушных целей по излучению установленных на них радиоэлектронных средств. К примеру, это может быть истребитель с включённой радиолокационной станцией. Вполне вероятно, что можно таким же образом, но с заметно меньшего расстояния, выявить и беспилотный летательный аппарат — если в этот момент он передаёт радиосигнал на пункт управления (полёт может осуществляться и в полностью автономном режиме — по контрольным точкам и спутниковой навигации). Что касается авиации, то её система может обнаруживать на дальностях более 200 км, при этом могут одновременно сопровождаться до 150 целей. Главным преимуществом системы является отсутствие собственного излучения, которое мгновенно демаскирует те же наземные радиолокационные станции. Имея на вооружении «Автобазу-М» можно держать часть своих радиолокаторов выключенными, в особенности это касается радаров мобильных зенитных ракетных систем (например, имеющихся у Армении С-300ПС). Таким образом, противнику будет очень сложно узнать об их точном расположении и осуществить попытку их уничтожить. Радиолокаторы тех же ЗРК С-300ПС смогут включать, когда уже есть информации о нахождении в зоне поражения самолёта противника. При таком сценарии для пилота самолёта это будет большой неожиданностью, а быстро подавить ЗРК будет невозможно — после осуществления стрельбы они могут выключить радиолокаторы и сменить место дислокации. Такой подход заметно увеличивает устойчивость системы противовоздушной обороны (ПВО) в целом, хотя надо отметить, что «Автобаза-М» никакой заменой традиционным радиолокационным станциям не является — она их дополняет.

Ещё одним экспериментальным направлением может стать совместное использование «Автобазы-М» с системой радиоэлектронной борьбы «Инфауна» при борьбе с беспилотниками противника. Беспилотник может быть выявлен «Автобазой-М» или радиолокатором системы ПВО (или во взаимодействии), а система РЭБ подавит системы связи БПЛА. Надо отметить, что военнослужащие 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмри, проводили учения, в которых «Инфауна» применялась для борьбы с беспилотниками. Позже, такие же системы были поставлены и на вооружение ВС Армении. В целом, Ереван очень серьёзно усилил свои возможности радиотехнической разведки и РЭБ в течение последних лет — помимо вышеуказанных систем, также были поставлены российские системы РЭБ Р-325У, обеспечивающие подавление радиосвязи оперативно-тактического и оперативного звеньев управления, создан ряд армянских систем РЭБ, в том числе для подавления сигнала спутниковой навигации GPS/Глонасс. В этой области ВС Армении сформировали заметное преимущество перед вероятным противником — Азербайджаном.

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