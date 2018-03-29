Внешнеполитическое ведомство России сейчас занято опровержением обвинений Вашингтона и его союзников в том, что Москва проявляет агрессивное поведение. В дополнение к обвинениям в том, что Россия «вмешалась» в президентские выборы США и причастна к «делу Скрипаля», также звучат обвинения в том, что Москва поддерживает афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Джим Кук в статье для американского издательства The Hill.

Горбаруков ИА REGNUM Россия

В своем недавнем интервью командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что за последние 18−24 месяца он стал свидетелем «дестабилизирующей активности россиян», которая включает в себя предоставление «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) финансовой поддержки и оружия. Министр обороны США Джеймс Мэттис утверждает, что переброска оружия в страну является нарушением международного права, «если только оно не предназначено для правительства Афганистана».

В ответ в посольстве России в Кабуле назвали комментарии Николсона «пустыми слухами», подчеркнув, что они «абсолютно безосновательны». В российском посольстве добавили, что взаимодействие с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничивается защитой российских граждан и призывами начать мирные переговоры.

Остатки армии, 132.1 x 233.7 cm, масло, холст, Элизабет Батлер, 1879 Первая англо-афганская война

Обвинения могут показаться неправдоподобными, поскольку обе страны заинтересованы в том, чтобы Афганистан не превратился в террористическую базу, финансируемую за счет экспорта наркотиков. Действительно, Россия поддержала военную интервенцию в Афганистан на начальном этапе, после терактов 11 сентября 2001 года.

Тем не менее, Москва все больше разочаровывается в стратегии США, которая не позволила Вашингтону стабилизировать положение в стране после 16 лет боевых действий. Кроме того изменилась геополитическая ситуация. Отношения между Москвой и Вашингтоном переживают не лучшие времена. В то же время Путин, заручившись поддержкой граждан РФ, стремится расширить сферу влияния России в регионе и за его пределами.

Генерал Николсон обеспокоен тем, что Россия открыто признает законность движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стремясь подорвать усилия НАТО в Афганистане и увеличить расходы, связанные с поддержанием боевых действий в стране. Как ни странно, данный подход очень похож на действия США, которые поддерживали моджахедов во время советско-афганской войны (1979−1989).

Николсон также указал на «дезинформацию», преувеличивающую численность боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. По словам Николсона, данная дезинформация оправдывает поддержку талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со стороны России, поскольку они представляют единственную группу, которая борется с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

bluuurgh Талибы (запрещенная в России организация)

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) конкурируют между собой. Кроме того, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой растущую транснациональную угрозу как для региона, так и для России. Таким образом, поддержка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет смысл с точки зрения Москвы.

Москва также готова воспользоваться растущим разрывом в отношениях между США и Пакистаном. Вашингтон уже давно обвиняет Исламабад в «двойной игре», поскольку Пакистан предоставляет убежище террористическим группам. Администрация Трампа объявила о планах приостановить военную помощь Пакистану в размере $1,3 млрд. Сообщается, что конгресс рассматривает даже более жесткие меры против Исламабада.

В ответ Россия и Пакистан недавно сформировали антитеррористическую комиссию военного сотрудничества. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «готовности России продолжать наращивание потенциала противодействия терроризму в Пакистане, поскольку это отвечает интересам всего региона».

В более широком плане поддержка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и призывы к началу мирных переговоров усиливают влияние России в регионе в качестве миротворца, что усиливает влияние системы переговорных рычагов на США по другим важным вопросам, включая Украину и Сирию.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джозеф Данфорд

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд только что вернулся из Афганистана и, как сообщается, воодушевлен всеобъемлющей стратегией, которая предусматривает поддержку сильного центрального правительства и военный подход, ориентированный на подготовку, консультирование и помощь афганским силам безопасности, удвоение специальных операций и развитие ВВС Афганистана. Он утверждает, что «ключ» к Афганистану скрыт в одновременном применении политического, социального и военного давления на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы убедить его в том, что он не сможет победить или договориться с позиции силы.

Возможно, более решительный подход убедит Россию в том, что она сможет достичь свои стратегические цели и сыграть конструктивную роль в Афганистане, работая с правительством в Кабуле, а не за счет действий, подрывающих его легитимность.