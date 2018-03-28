У неё лицо такого домашнего сыра, я недавно вёз такой из Ростова, мокрый бледный сыр.

Надежда Савченко

Сидела на церемонии избрания для неё меры пресечения с таким лицом.

Вышитый трезубец на чёрном пуловере, подчёркивающем крупную грудь.

Трагический персонаж.

Девка на сей раз влипла.

Есть такие народные типы, с тараканами в голове, у которых очень сложно всё завихряется. Я лично считаю, что она честный патриот того, что она считает Украиной, но она невозможно сложна с её тараканами для понимания её любимых украинцев.

Она объясняет и оружие из Донбасса, и видеозапись, где говорит о предполагавшемся якобы обстреле Верховной рады как о своей провокации, призванной показать и президенту Порошенко, и Верховной раде, что украинский народ против них.

Поверит ли суд? Ну в такую детского ума провокацию? Как-то уж очень неестественно всё это выглядит.

Сама она употребляет слово «сюрреализм», по-моему, не совсем понимая, что тут же суд, а не художественная галерея, и суды вообще терминологии культуры не понимают и не приемлют.

У судов всё серьёзно и всё понимается напрямик. В суде не понимают провокаций и розыгрышей, тем более если оружие боевое. А оно боевое.

Да и сама Надя Савченко вряд ли понимает это иностранное слово правильно, «сюрреализм» для неё даже не синоним сверхъестественного, но скорее то, чего вам-нам не понять и что понятно ей, Наде.

Короче, девка оказалась слишком сложна для своей Родины.

И спасать Родину она собралась сложно, нет чтобы просто, как Юля Тимошенко, нет, она как Надя её собралась спасать.

Такое впечатление, что она верит в искупительную жертву и готова ею стать.

Потому у неё такое сырное обречённое лицо и такой чёрный пуловер. И такой на пуловере серый вышитый трезубец. Как паук — Родина, взгромоздившаяся на её сердце.

Такое впечатление, что её идеал — другая девушка, «Зоя», которую фашисты с табличкой «Partisanen» вешать вывели. Кстати, «Надя» на тот снимок «Зои» таки похожа. Ватничек, прическа, крупная и гордая стать, фанатичное бесстрашие, проистекающее от сознания, что она искупительная жертва.

Я наблюдал за судьбой «Нади» со всё более возрастающим интересом. Когда её взяли в плен наши, она была, хотя её называли уже «лётчица», она была скорее полужурналистка, полуавантюристка, немного выскочка.

Российская тюрьма дала ей возможность проявиться и познать истинную себя, испытать себя на прочность, и она, к своему глубочайшему изумлению (я уверен, что она не ожидала), обнаружила, что она сильный и даже расцветающий от бедствий и страданий человек.

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

Держалась она хорошо и в русской тюрьме, и на суде, и весь мир обратил на неё тогда внимание.

В Киев она явилась уже в полном понимании своего величия и сознающей своё превосходство, явилась бичевать слабых и наказывать нечестных и неправедных.

Но так как у неё замашки святой, то она оказалась полностью наивна в земных делах корысти и интриг.

Её, с её монументальной честностью святой юродивой, обвели вокруг всех пальцев, какие были в наличии, и из статуса героини низвели её до статуса врага народа.

Вы заметили, как она смотрит на окружающих? На всех видео и фотографиях её ареста и суда по мере пресечения «Надя» смотрит на окружающих её со сдержанной печалью, жалея их, в её взгляде Христов мэсидж: «не ведают, что творят» И вечное «прощаю врагам моим».

Украинский народ чудной вообще-то, вот родил такую «Надю», что везде не своя, и вот отправляет её на муки.

Не современная история на самом деле.

Совершенно не 2018 года, а близкая истории «Зои», которую повесили.

Шевченковский суд города Киева заключил Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года. Она обвиняется по семи статьям Уголовного кодекса Украины.

В оправдание она лишь сообщила, что уголовное дело против неё политически мотивировано потому, что она «всегда говорит правду».

Я согласен, она всегда говорит правду. Правда, это не наша, не русская правда, но её, «Нади».

Вот таким образом, совершив круг почёта, она вернулась в места страданий.

И теперь ей предстоит, скорее всего, гибель, потому что святые всегда гибнут от рук коварных и мелких окружающих, тех, кто не святые.