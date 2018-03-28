Выдвижение Джона Болтона на должность советника по национальной безопасности увеличивает шансы того, что США выйдут из ядерного соглашения, подписанного с Ираном в 2015 году. Вашингтон должен быть готов к последствиям данного шага и реализации смелой и эффективной стратегии по сдерживанию ядерной мечты Ирана и его гегемонистических амбиций, пишет Лоренс Хаас в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

Выход США из ядерного соглашения, который может произойти в мае 2018 года, послужит причиной для возникновения новых проблем. Данный шаг может осложнить отношения с европейскими союзниками, которые выступают против расторжения ядерной сделки с Ираном. Также необходимо учитывать, что выход из ядерного соглашения еще больше сместит Тегеран в орбиту влияния Москвы и Пекина. Расторжение сделки также может спровоцировать более агрессивную политику Ирана, направленную против интересов США в регионе и за его пределами.

Возможное расторжение ядерного соглашения может создать опасную ситуацию. Это объясняет, почему американское правительство раскололось на две части. В то время как Болтон поддерживает выход США из ядерного соглашения, министр обороны США Джеймс Мэттис выступает против. Об этом Мэттис заявил конгрессу осенью 2017 года. Недавно Фонд защиты демократии созвал 20 экспертов, специализирующихся на Иране, чтобы обсудить вопрос, связанный с ядерным соглашением. Мнения разделились поровну.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Разумеется, ядерная сделка позволяет Ирану получить доступ к десяткам миллиардов долларов вследствие ослабления санкционного режима в обмен на временные ограничения развития его ядерной программы, однако ядерное соглашение не предусматривает никаких ограничений для программы по созданию баллистических ракет. Соглашение также не ограничивает действия Тегерана, направленные на дестабилизацию других правительств. Тем не менее, Иран соблюдает базовые ограничения. Конечно, ему больше не нужно будет этого делать, если соглашение будет расторгнуто.

Ранее стремление Трампа расторгнуть соглашение с Ираном сдерживали Мэттис, бывший советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и бывший глава государственного департамента Рекс Тиллерсон. Теперь на смену Тиллерсону и Макмастеру придут бывший директор ЦРУ Майк Помпео и Болтон, которые решительно выступают против ядерного соглашения.

Трамп также потребовал от европейских партнеров к 12 мая предложить новый план действий в отношении Ирана, предусматривающий либо пересмотр ядерного соглашения, либо заключение дополнительного соглашения между США и ЕС.

Глава Белого дома указывает на то, что срок действия сделки истекает примерно через 10 лет, после чего с иранской ядерной программы будут сняты все ограничения. Во-вторых, ядерное соглашение не ограничивает деятельность Тегерана по развитию баллистических ракет, хотя ядерные и баллистические амбиции Тегерана тесно связаны между собой. Иран продолжает испытания баллистических ракет дальнего радиуса действия. В-третьих, несмотря на обещания о проведении инспекций «на любых объектах, в любое время», Тегеран так и не предоставил инспекторам Международного агентства по атомной энергии доступ к некоторым военным объектам. Это, в свою очередь, подрывает выводы МАГАТЭ о том, что Иран выполняет условия соглашения.

Yagasi Основные объекты ядерной программы Ирана

В случае если США и ЕС не смогут разработать новый план действий в отношении Ирана, то Вашингтон расторгнет сделку и может столкнуться с большими проблемами.

Во-первых, Вашингтон должен будет убедить своих европейских и азиатских союзников в необходимости соблюдения новых жестких санкций против Ирана. Столкнувшись с выбором между торговлей с Ираном и сохранением отношений с США, иностранные компании, предположительно, выберут второе. Однако в настоящий момент в ЕС идет дискуссия о том, следует ли предоставлять своим фирмам доступ к чрезвычайным кредитным линиям и финансовой поддержке, если они могут столкнуться с новыми санкциями. Возможно, в будущем ЕС позволит своим компаниям обходить санкции для поддержания новых торговых связей с Ираном.

Во-вторых, Вашингтон должен предпринять широкие и постоянные усилия по сплочению мира против Ирана, чтобы заблокировать весь спектр его неправомерного поведения. Вашингтону нужно будет вводить новые меры, чтобы поддержать изоляцию режима, ослабить экономику Ирана и создать угрозу для руководства страны.

Если президент США действительно считает, что ядерную сделку необходимо расторгнуть, тогда ему потребуется эффективная стратегия для противодействия последствиям, вызванным выходом из ядерного соглашения.