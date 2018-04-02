Сотрудники воронежской «скорой помощи» объявили итальянскую забастовку — медики жалуются на нарушения со стороны администрации. В департаменте здравоохранения региона обещают информацию проверить и заверяют: главное сейчас — обеспечить стабильную работу службы скорой помощи.

Марина Каширская ИА REGNUM Скорая помощь

«Итальянская» забастовка по-воронежски

О конфликте между руководством станции «скорой помощи» и сотрудниками службы сообщил профсоюз медработников «Действие».

По данным пресс-службы профсоюза, в течение месяца сотрудники службы скорой медицинской помощи отказываются выезжать на вызов в бригаде, укомплектованной лишь одним медиком — это противоречит нормам приказа Минздрава России №388н.

«Фактически сотрудники воронежской «скорой», коллективно отказавшись в конце февраля работать с нарушением федеральных норм, начали кампанию «итальянской забастовки», то есть работу «по инструкции» — с соблюдением установленных стандартов и правил. Законодательно забастовка работников служб «скорой помощи» в России запрещена», — пояснил представитель профсоюза.

23 марта, сообщает профсоюз, руководство службы скорой потребовало от одного из фельдшеров написать заявление об увольнении.

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Совещание, комиссия, проверка

В начале этой недели ситуация с воронежской скорой активно обсуждалась в СМИ, в социальных сетях. Но вот в областном департаменте здравоохранения публично отреагировали на ситуацию лишь спустя несколько дней — 28 марта пресс-служба ведомства распространила комментарий.

Там сообщили, что по жалобе сотрудников БУЗ ВО «ВССМП» проводится проверка — в комиссию вошли не только сотрудники облздрава, но и представители профсоюза, территориального фонда обязательного медицинского страхования. 27 марта в департаменте здравоохранения провели оперативное совещание в связи с ситуацией.

«Мы действуем в интересах всего населения. Сейчас главное — обеспечить стабильную работу службы скорой помощи. Это особенно важно в условиях роста заболеваемости ОРВИ. Обе стороны будут услышаны. Необходимые меры будут приняты. Мы будем информировать общественность о ходе работы комиссии», — сказал врио начальника департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин.

Зарплата не по указам

Отметим, что в начале марта сотрудники воронежской «скорой» направили также обращение в адрес президента РФ — с просьбой проконтролировать выполнение «майских указов» в БУЗ ВО «ВССМП».

В своем обращении медики, в частности, заявляли о некорректном подходе при расчете средней зарплаты: показатели достигаются за счёт того, что большинство сотрудников трудится на 1,25—1,5 ставки и вынуждены значительно перерабатывать. Фактически же ставка у медиков на «скорой» составляет 14—18 тыс. рублей.

Маленькая зарплата

Авторы обращения пишут, что многие сотрудники БУЗ ВО ВССМП уволились или планируют уволиться — из-за высоких нагрузок и неудовлетворительной оплаты труда.

Это подтверждается и данными, размещенными на сайте департамента здравоохранения Воронежской области: сегодня на Воронежской станции скорой медицинской помощи есть вакансии на 21 ставку врача, 25 ставок — медицинских сестер, 37 ставок фельдшеров.

Добавим, что, по данным Росстата за 2017 год, средний размер заработной платы врачей в Воронежской области составил 39 тыс. 156 рублей. В муниципальных учреждениях здравоохранения — лишь 11,8 тыс. рублей, в областных — 39,3 тыс. рублей. Средняя зарплата среднего медперсонала в регионе по итогам года составила 21,6 тыс.