Предметом для политических игр в Грузии может стать всё что угодно. Даже обычное дерево, точнее, деревья. И земли.

V-georgia.com Древнее дерево (Грузия)

Проблема появилась после того, как по заказу грузинского олигарха Бидзины Иванишвили стали выкапывать в одной части страны вековые деревья редких пород и везти их через всю Грузию на побережье Черного моря, где Иванишвили строит парк.

Эпопея с кочующими деревьями широко описывалась и освещалась грузинскими СМИ, телекомпании посвящали ей целые сериалы. По пути из-за слишком больших размеров «живого» древесного груза (с корнями) приходилось разбирать железнодорожные пути, линии электропередач. Перекрывали движение на дорогах, чтобы вовремя доставить дерево на место назначения.

Журналисты язвили, оппозиционные политики критиковали и осуждали, население протестовало, а компании по перевозке дерева молча выполняли заказ, объясняя, что «за всё уплачено» и всё «делается по закону».

Не все вековые деревья прижились на новом месте. Не всегда транспортировка проходила без задержек. Однажды из-за шторма злосчастное дерево пролежало в поисках отправки на берегу несколько дней.

V-georgia.com Древний платан (Грузия)

Но несмотря на все запреты деревья всё же довозили до места, где строился новый парк. А когда журналистам при случае удавалось задать вопрос о деревьях и целесообразности их транспортировки через всю страну самому Иванишвили, он спокойно отвечал, что закон не нарушает, и обещал уточнить, если что делается не так.

Интересно, что против выкорчевывания и перевозки вековых деревьев из одного региона Грузии в другой сегодня протестуют те, кто при правлении Михаила Саакашвили в лучшем случае молчал, в худшем — поддерживал все действия прежних властей, которые вовсе не пересаживали деревья, а просто срубали их там, где собирались построить очередное «инновационное» сооружение.

Так, в Тбилиси, на том месте, где сегодня стоит Дом юстиции, на набережной Куры был парк, утопающий в зелени, несущий прохладу в летний зной. С не менее вековыми деревьями. И гребная база. Парк нещадно вырубили, зелень искоренили, территорию расчистили только для того, чтобы из стекла, металла и пластика построить не вписывающееся в тбилисский колорит сооружение с крышей в виде шляпок грибов. Точно так же были вырублены деревья на набережной Куры дальше Дома юстиции. И на проспекте Руставели, и на площади Свободы. Нынешняя оппозиция тогда была у власти и против таких действий никакого протеста или хотя бы капли возмущения не выражала. Тот самый Георгий Вашадзе, который осуждает нынешнего «властителя» за перевозку деревьев, при правлении Саакашвили был заместителем министра юстиции и одним из авторов идеи Домов юстиции. Его уничтожение парка на набережной из-за строительства Дома юстиции не обеспокоило и не удивило. Тогда это было в порядке вещей.

Фотографыия из открытых источников Транспортировка по морю многолетнего дерева для парка Иванишвили

Сегодня Георгий Вашадзе вместе с бывшими соратниками по партии «Единое национальное движение» основал Фонд спасения Дманиси и выкупил на аукционе дерево, которое Иванишвили собирался выкопать и перевезти на Черноморское побережье, чтобы посадить в парке.

Столетнему эвкалипту «повезло». Судя по итогам аукциона, длительное путешествие ему не грозит.

Аукцион состоялся 27 марта. Начальная цена эвкалипта составляла 7 тысяч лари. А Фонд спасения Дманиси выкупил его за 20 020 лари, обыграв основного конкурента, которым, уверены оппозиционные политики, был никто иной как сам Иванишвили.

Правда, как выяснилось после аукциона, денег у членов фонда пока нет. Они надеются, что эти деньги в Фонд спасения Дманиси перечислят рядовые граждане, сторонники учредивших фонд оппозиционных партий.

«В ближайшее время мы опубликуем номер счета, на который все желающие смогут перечислить деньги. Не дадим Иванишвили возможность уничтожать деревья», — заявили оппоненты олигарха.

Это не первый аукцион, который выиграл созданный оппозиционными партиями фонд. Несколько дней назад состоялся еще один аукцион — на аренду 16 гектаров земли в Дманиси, где производит добычу золота компания RMG Gold. Начальная цена лота составляла 15 000 лари, но Фонд спасения Дманиси, который, собственно, и был создан с целью «спасения Дманиси от компании RMG Gold», сумел обогнать основного конкурента и приобрел право на этот земельный участок за 5 миллионов 56 тысяч лари. Правда, и в первом случае у фонда нужной суммы не оказалось, и он точно так же понадеялся, что 5 миллионов сумеет собрать за счет пожертвований населения.

«Скоро мы зарегистрируем наш фонд и откроем банковский счет, куда каждый гражданин сможет перечислить сумму, включиться в кампанию и принять участие в спасении Дманиси», — заявляли тогда члены фонда.

V-georgia.com Древнее дерево (Грузия)

Созданный в начале марта фонд был официально зарегистрирован в национальном агентстве публичного реестра министерства юстиции Грузии как некоммерческое юридическое лицо только 27 марта. А учредителями фонда стали 14 оппозиционных партий, большая часть которых — отпочковавшиеся в последние годы от «Единого национального движения» политические субъекты или партии, которые всегда считались «сателлитами» ЕНД. Присоединились к кампании по спасению Дманиси и члены Республиканской партии, ранее входившей в коалицию «Грузинская мечта» и покинувшей ее перед парламентскими выборами 2016 года.

Победителям аукционов остается самая «малость» — собрать деньги. Для утверждения права на аренду земли в Дманиси и для официального оформления покупки столетнего эвкалипта фонду нужно собрать деньги. Если в отведенный законом срок (45 дней) сделать этого членам фонда не удастся, вынесенные на аукцион объекты будут возвращены в собственность государства.

Грузинские политики по сути своей дон Кихоты. В политической борьбе с оппонентами пускают в ход все средства, различные предметы, деревья и земли. Провозглашают себя героями и борцами за честь и справедливость, пока находятся в оппозиции. Но стоит добраться до власти, тут же меняются. А в «доспехи» дон Кихота облачаются уже те, кто сдал бразды правления и перекочевал в оппозицию. И начинают изобретать и применять новые методы и средства политической борьбы. Вроде вынесенного на аукцион столетнего эвкалипта.