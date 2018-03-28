Дороги

Иван Шилов ИА REGNUM Инфраструктура Украины

16,6 млрд грн в пяти разных программах — в кабмине утвердили бюджет строительства и ремонта дорог на 2018 год и расписали, что и как собираются ремонтировать. «Первая — это проект GО Highway, на который планируется выделить 4 миллиарда гривен и в рамках которого мы должны практически полностью отремонтировать дорогу от Львова до Умани. Вторая позволит продолжить ремонт дороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский, на который будет выделено 2 миллиарда гривен.

Третья программа предусматривает отдельное бюджетное финансирование ремонта дороги Р-46 Харьков — Ахтырка в Харьковской и Сумской областях (1 млрд грн)… Четвертая — планируется использовать 2 млрд гривен на ремонт дороги Н-31 Днепр — Решетиловка в Днепропетровской и Полтавской областях. Пятая — отдельная бюджетная программа ремонта дороги Н-03 Черновцы — Хмельницкий — Житомир (1 млрд грн)», — рассказал и. о. главы компании «Укравтодор» Славомир Новак во время заседания правительства, на котором рассматривался дорожный бюджет.

Кроме этого, в правительстве утвердили ещё и целевую экономическую программу развития автомобильных дорог на 2018−2022 годы. Тут на пять лет предусмотрено уже 300 млрд грн, т. е. , если считать поровну, — по 60 млрд грн. Такая разница объясняется просто: в целевой программе учитываются не только бюджетные средства, но и кредиты, средства инвесторов и т. п. Предполагается, что за эти средства будет построено или капитально отремонтировано почти 6700 км автодорог, соединив ими областные центры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

Да, теперь в программе учитываются и средства инвесторов: в конце марта Порошенко подписал закон о строительстве платных дорог. Уже даже известна примерная стоимость проезда: не выше 0,1 евро за км, т. е. нижняя граница, принятая для пользования платными дорогами в ЕС.

Хоть и немного, но в условиях Украины деньги всё равно. Однако есть мнение, что украинцы заплатят. Сделать это их побудят дороги обычные, вернее, — их состояние после зимы. «Вместе со снегом сошёл асфальт!» — лейт-мотив обсуждения темы в социальных сетях. На разбитых дорогах водители вынуждены снижать скорость до 30−40 км/ч, не говоря уж о том, что есть участки, где даже снижение скорости не поможет и без внушительного клиренса туда лучше не соваться.

Глава общественной организации «Моя дорога» Роман Хмиль в эфире радио «Голос Столицы» уверен, что ничего из затеи с концессионными дорогами не выйдёт.

«Когда мы проводили в свое время тендер именно на эту дорогу (Львов — Краковец), у нас пришло лишь две компании, предложившие космическую цену — полмиллиарда долларов. Соответственно, там себестоимость проезда должна была бы быть 15−20 грн/км. А если установить цену в 3 грн/км, это означает, что разницу мы будем доплачивать из бюджета, из нашего кармана. Из всех расчетов, которые делали дорожные эксперты международные, ЕБРР, выходит, что в Украине концессионные дороги нецелесообразны. Их нужно строить за бюджетные средства, и строить экономно, проводя правильные тендеры».

Кроме массового ремонта дорог украинцам обещают также взяться за мосты.

«В целом мы планируем в 2018 году отремонтировать 44 моста. Конечно, необходимо больше. Стараемся ремонтировать мосты, которые находятся в самом плохом состоянии», — пообещал Новак и интервью «РБК-Украина».

Директор Национального секретариата CoST Ukraine Наталья Форсюк в колонке для издания «Новое время» указала среднюю стоимость ремонта 1 км дороги — сегодня она равняется 12,23 млн грн (средняя выводилась из 10 крупнейших контрактов на ремонт дорог).

Железная дорога

Bloomberg пишет об украинских железных дорогах в контексте перевозок зерна. Основной тезис: устаревшая железная дорога — одна из самых серьёзных проблем для экспортёров зерна.

«Трейдеры могли увеличить продажи, выйти на новые рынки, но вместо этого им приходится соперничать за вагоны», — приводит издание слова президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачёва.

В связи с этим «Украинская зерновая ассоциация» направила «Укрзализнице» послание, в котором выдвинула 10 предложений по усовершенствованию процесса перевозки зерна по железной дороге. В целом предложения сводятся к повышению прозрачности распределения вагонов, улучшению показателей оборачиваемости и нагрузки, просьбе изменить финплан и больше инвестировать в покупку новых вагонов. Кроме того, в УЗА напомнили УЗ о существовании Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которое, помимо прочего, предусматривает введение частной тяги на железной дороге.

Вагон для перевозки зерна

Однако последнее, по крайней мере до тех пор, пока сохраняется система субсидирования пассажирского тарифа за счёт грузовых перевозок, неосуществимо. Частного перевозчика ведь не заставишь отстёгивать часть прибыли на покрытие убытков пассажирской составляющей. А если не заставлять, то УЗ будет попросту терять доход.

Любопытно, что железнодорожники, как и зерноэкспортёры, апеллируют к Европе.

«В том виде, в котором сегодня называют допуск частной тяги, это не частная тяга, а «махновщина». Когда на расстояния нескольких сотен километров кто-то хочет купить десяток локомотивов и ими возить исключительно свой груз. Это приведет только к ухудшению общей ситуации с грузоперевозками», — приводит «Дело» слова директора по экономике и финансам УЗ Андрея Рязанцева, утверждающего, что нигде в Европе такой вот частной тяги нет и быть не может.

Причём это не означает, что в УЗ будут горой стоять против прихода частных перевозчиков на железные дороги. Просто в компании предпочитают формально придерживаться сроков, установленных в Соглашении (семь лет с даты подписания).

Аэропорты

Аэропорты Одессы, Львова и Харькова станут региональными авиахабами — такую модель развития для них закладывают в министерстве инфраструктуры.

«Наше видение и четкая цель — создание региональных хабов, как минимум — Одессы, Львова и Харькова. Борисполь останется центральным хабом. Нужно, чтобы у регионов была альтернатива по разлету по всему миру и по Европе», — заявил Владимир Омелян во время совместного брифинга с главой Госавиаслужбы Александром Бильчуком.

Ryanair в этом году сделает второй «подход к снаряду». На сайте авиакомпании уже доступны к предзаказу билеты из аэропортов Киева и Львова. Стороны подтвердили выход компании на рынок Украины ещё в феврале, однако сама церемония подписания соглашения с руководством аэропортов состоялась только в конце марта.

«Сегодняшняя крупная сделка с Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев. Авиакомпания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро (предзаказ за 6−7 месяцев — ИА REGNUM ), а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев», — заявил президент Украины Пётр Порошенко, присутствовавший на церемонии. Первые рейсы компания планирует на конец октября.

Сложно отделаться от ощущения, что Ryanair претендует на роль дешёвого «авиаавтобуса» для гастарбайтеров. Так, из 10 направлений, доступных из Киева, половина — польские города: Варшава, Вроцлав, Гданьск, Краков, Познань. Впрочем, в руководстве компании заявили, что изучают также выход на рынок внутренних авиаперевозок, а также расширение числа городов, из которых осуществляются м/н рейсы, до шести. Кроме Киева и Львова могут прибавиться Одесса, Харьков, Херсон и Днепр.

Boeing 737-800 авиакомпании «Ryanair»

Вторая функция компании — подвоз европейских туристов в страну дешёвой выпивки, еды, сигарет, красивых и нетребовательных женщин. Это краткий пересказ материала британской прессы, где уже рекламируют Украину для категории алко‑ и секс-туристов.

Авиакомпания SkyUp Airlines, которую Омелян прошлой осенью представил как украинского лоукостера, закупила шесть самолётов у Boeing. Впрочем «закупила» — громко сказано, ведь поставка самолётов ожидается не ранее 2023 года.

Пассажиропоток в украинских аэропортах продолжает расти довольно высокими темпами. В январе — феврале — до 2,325 млн человек (+19,3% к аппг). Следует отметить, что авиаперевозки растут в основном за счёт зарубежных компаний: количество коммерческих рейсов, совершенных украинскими авиакомпаниями за этот период, возросло всего на 2,4%.

Советник министра инфраструктуры Украины Юрий Гусев напоминает, что в этом году пассажиропоток будет расти из-за захода ещё нескольких лоукостеров. Об этом он пишет в своём материале для издания «Новое время».

В Днепре (бывший Днепропетровск) станет на один международный аэропорт больше. Президент и владелец группы DCH Александр Ярославский намерен заняться его строительством, о чём написал в Facebook городской голова Борис Филатов. Действующий аэропорт открыт ещё в 1943 году и требует модернизации. Ранее Ярославский уже построил аэропорт в Харькове к чемпионату Европы по футболу 2012 года, так что подобные проекты ему не в новинку. По всей видимости, как и тогда, строительство будет вестись в формате частно-государственного партнёрства.

И это не единственный новый аэропорт. К 2022 году правительство решило также построить новый международный аэропорт в Белой Церкви (Киевская область, 90 км от Киева). Аэродром там уже есть, его планируется реконструировать, достроить перрон, погрузочно-логистический комплекс и пассажирский терминал. Текущая оценка стоимости проекта — 52 млн евро.

Напомним, правительство рассматривало сразу несколько вариантов строительства аэропортов для лоукостеров: в Белой Церкви, Гостомеле (Киевская область, 25 км от Киева), в Житомире. При этом изначально предполагалось, что Ryanair и станет для такого аэропорта якорным перевозчиком.

В Кропивницком (бывший Кривой Рог) аэропорт есть ещё со времён УССР, но в нерабочем состоянии. Городские власти планируют его восстанавливать. Первая задача — ремонт и увеличение ВПП до 2100 м.

А/п «Борисполь» в скором времени также начнёт строительные работы — в фазу реализации наконец вступает проект «Воздушный экспресс». Как ранее сообщалось, партнёром аэропорта в нём станет «Укрзализниця» — было принято решение опираться именно на её инфраструктуру, поскольку это значительно ускоряет и удешевляет проект. Компании уже переданы земельные участки для достройки необходимой инфраструктуры, а сами работы стартуют уже в июне, сообщил в Facebook Евгений Кравцов. Экспресс будет стартовать с центрального ж/д вокзала Киева, будет делать 2 промежуточные остановки (ж/д платформы «Выдубичи» и «Дарница»). Чиновники обещают, что дорога займёт не более 35 минут и обойдётся в 80−120 грн. Для сравнения: SkuBus по тому же маршруту после последнего подорожания стоит 100 грн, такси — в среднем 300 грн.

Порты

Грузооборот портов Украины в январе — феврале вырос до 20,5 млн тонн (+4,6% к аппг).

Однако для торгового баланса Украины это скорее огорчение: 690 из 800 тыс тонн, на которые в январе — феврале вырос грузооборот, — это рост импорта. В лидерах — импортный уголь: 1 млн тонн за два месяца (+26,6%). Перевалка экспортных грузов, наоборот, упала до 14,9 млн тонн (-3,4%). Компенсировали падение транзитные грузы, перевалка которых выросла сразу до 1,9 млн тонн (+54,1%), больше, чем год назад. Иначе бы порты сработали в минус, и даже рост импорта бы не помог.

При этом, судя по судозаходам, рост перевалки мог бы быть более значительным: в январе — феврале в порты Украины зашло 1850 судов (+469 к аппг). Очевидный вывод: несмотря на усилия по дноуглублению в первые месяцы этого года, на Украину заходили суда с меньшей осадкой (а значит и грузоподъёмностью).

Президент ассоциации «Укрметаллургпром» Александр Каленков, ссылаясь на расчёты Всемирного банка, рекомендует портовикам снижать портовые ставки. «Нужно думать не одним годом и одним бюджетом, а по крайней мере на несколько лет вперед. По расчетам Всемирного банка, понижение ставок портовых сборов приведет к увеличению поступлений в бюджет в среднесрочной перспективе», — заявил он в комментарии для сайта минпрома. В первую очередь он переживает, разумеется, за ставки для ГМК — по его словам, они в 4−5 раз превышают ставки у глобальных конкурентов Украины. Причём сегодня эта проблема актуализируется активностью США по защите своего металлургического комплекса. Грядут ценовые войны, и высокие тарифы на перевалку негативно скажутся на шансах украинских производителей. Впрочем, отгрузка ГМК падает даже без усилий Трампа, что только подтверждает правоту представителя отрасли.

Marion Golsteijn Порт в Херсоне

О том, что конкуренции не выдержать, свидетельствует позиция, которую заняли власти Измаильского и Ренийского районов Одесской области. Они обратились с общей просьбой к правительству Украины: отказаться от восстановления железнодорожной ветки между Березиным (Украина) и Басарабяской (Молдавия).

«Логистическим центром Нижнего Дуная сегодня является Измаил. И если будет построена ветка между Березиным и Басарабяской, то центр речных перевозок автоматически перемещается в румынский Галац», — пояснил свою позицию городской голова Измаила Андрей Абрамченко в комментарии местным СМИ.

Между тем методология тарифообразования, которую сегодня разрабатывают в Администрации морских портов Украины, может, наоборот, привести к росту ставок, по крайней мере в средних и малых портах.

«Они (АМПУ) будут выравнивать портовые сборы по порту «Южный», а это повышение портовых сборов для маленьких и средних портов для того, чтобы выполнять те инвестпроекты, которые запланированы на этот и 2019 год по дноуглублению, инфраструктуре, реконструкции причалов. Опять-таки мы не видим, что снижение портовых сборов приведет к увеличению транзита», — обрисовал ситуацию заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань на конференции «Железные дороги Украины: развитие и инвестиции».

В этом году в портах Украины открывается сразу три новых зерновых терминала (порт «Южный», Николаевский и Бердянский МТП). Суммарно это увеличит возможности Украины по отгрузке зерновых на 9,5 млн тонн в год (5+4+0,5 млн тонн).

Для портовиков это означает усиление и без того серьёзной конкуренции. По состоянию на середину прошлого года общая мощность портовых зерновых терминалов на Украине оценивалась в 60,7 млн т. Тогда как наивысший исторический показатель экспорта — 44 млн тонн. При этом более 50 млн тонн этих мощностей приходится на порты Большой Одессы, т. е. одни только порты Одесской области могут в моменте полностью закрыть вопрос морского экспорта зерновых. Не происходит этого по причине, о которой мы уже говорили выше: отсталая ж/д инфраструктура. В условиях непредсказуемой работы железной дороги возможность заработать получают небольшие терминалы, удалённые от основных логистических потоков. Зато для портов Одессы новые 9 млн тонн будут означать очередной виток ценовых войн. Впрочем, со вводом новых мощностей часть действующих терминалов могут сменить профиль деятельности: резкий рост экспорта зерновых с Украины начиная с 2013—2014 гг. приводил к тому, что под зерно приходилось переоборудовать терминалы, занимавшиеся ранее другими видами грузов.

Концессия порта «Ольвия» и Херсонского МТП, о которой в правительстве Украины впервые публично заговорили ещё в 2016 году, официально стартовала — 15 марта об этом объявил Владимир Омелян. Правда, соответствующего закона до сих пор нет: до конца марта его только собирались внести в Верховную раду.