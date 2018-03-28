Северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил 25 марта незапланированный визит в Китай, где он был тепло встречен председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух государств провели тесные и дружественные переговоры, подчеркнув необходимость продолжать традицию дружбы между Пекином и Пхеньяном. Основными темами встречи стали также ядерное разоружение Корейского полуострова и обеспечение стабильности в регионе, пишет китайское издание The Global Times в одной из своих редакционных статей.

Roman Harak Дружба Китая и КНДР

Без сомнения, отмечает издание, встреча северокорейского лидера с китайским стала новой главой в дружественных отношениях КНДР и КНР — стран-соседей, связанных необычными узами: в ХХ веке обе страны были незаменимы друг для друга в трагических условиях истории Азии.

Gov.cn Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина

Внешний мир считает Китай и КНДР сообществом, скрепленным общими интересами. Если учесть непростой характер геополитической обстановки в Северо-Восточной Азии, исторические, нынешние политические и экономические связи между Пекином и Пхеньяном стали предметом пристального внимания, повлияв на то, каким образом эксперты оценивают ситуацию в регионе.

Несмотря на испытания и трения, фундамент дружественных отношений Китая и КНДР прочен и нерушим. Прежде всего, Пекин и Пхеньян уважают друг друга в качестве равноправных партнеров. Межгосударственные отношения определяются отношениями между партиями двух стран.

Коммунистическая партия Китая, его правительство и общество уважают политический выбор народа Северной Кореи, их дух независимости и самостоятельности, а также выступают против попыток других стран вмешиваться в политическую систему КНДР. Две страны имеют прочный фундамент для дружбы и огромное пространство для сотрудничества.

Исторические и геополитические факторы привели к стратегическому укреплению связей Пекина и Пхеньяна. Лидеры обеих стран предприняли самые решительные шаги для укрепления стратегического партнерства. Дружественные отношения Китая и КНДР имеют огромное значение, несмотря на изменчивый характер геополитики Северо-Восточной Азии. И сохранение такого характера отношений крайне важно для защиты интересов двух стран и для гарантирования стратегической стабильности Северо-Восточной Азии, благодаря которой становится возможным решить ряд проблем и предотвратить риски.

Международное сообщество должно поддержать подобные визиты, поскольку эти шаги могут стать той решающей силой, которая поспособствует примирению на Корейском полуострове и выходу из нынешней тупиковой ситуации. В обозримом будущем дружественные связи между Пекином и Пхеньяном, без сомнения, станут наиболее стабильным каналом разрешения противоречий на полуострове. И те силы, которые действительно ценят мир в регионе, должны ценить и поддерживать такое развитие событий.

Китайский плакат времен Корейской войны

Несмотря на это, ряд международных сил предпринимает попытки нарушить и подорвать китайско-северокорейские отношения. Они навешивают ярлыки на дружбу между Пекином и Пхеньяном, а также распространяют слухи, которые идут во вред двухсторонним отношениям. Они тем не менее построены на невероятно крепком фундаменте.

Есть все основания полагать, что традиционная дружба между Пекином и Пхеньяном по-прежнему будет процветать и служить интересам людей с обеих сторон, а также региональному миру и стабильности. Северная Корея не только консолидировала свою независимость и автономию на протяжении многих лет, но и продемонстрировала стойкость и значительный прогресс в экономической и социальной области.

Китай и КНДР, когда-то воевавшие друг рядом с другом, теперь должны быть партнерами в совместном установлении надежного и процветающего содружества.