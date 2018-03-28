



Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

До сих пор канцлер Германии и многолетний председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель твердой рукой направляла курс внешней политики, какие бы кандидатуры ни делегировали в министры иностранных дел ее партнеры по правящей коалиции. Но сегодня ситуация начинает меняться. Меркель открыто «подтачивают» лидеры Христианско-социального союза, входящего в альянс с ХДС. Канцлером недовольны некоторые влиятельные политики за рубежом, ныне возвращающиеся на большую сцену и испытывающие острое желание отомстить Меркель, которая некогда свергала их. Наконец, ее ошибки во внешней сфере начинают конвертироваться во внутренней, что вызывает раздражение немецкого общества.

Сегодня в Германии активно обсуждается позиция, занятая канцлером в англо-американской дипломатической войне против России. Войне, которая связана вовсе не с инцидентом в Солсбери. Истинная причина зарыта в песках одной далекой ближневосточной страны, где ни Европейского союза в целом, ни Германии в частности нет. Но Меркель ради «солидарности» с Вашингтоном и Лондоном зачем-то сжигает мосты российско-немецкого диалога. Как замечает немецкий журнал Focus, до сих пор с российской точки зрения спор главным образом велся между Москвой и Вашингтоном, «русские увидели, что их противником являются США, а Европейский союз играет лишь второстепенную роль». Ситуация поменялась, поскольку европейские страны, в частности Германия, приняли участие в акции по выдворению дипломатов. Однако не все государства — члены Евросоюза согласились выслать сотрудников российских посольств, поэтому если «ЕС хотел продемонстрировать свою сплоченность, он скорее показал противоположное впечатление», а в Германии, «особенно в Социал-демократической партии», некоторые решения их партийного товарища, министра иностранных дел Хайко Мааса (от себя добавим — вставшего на сторону Меркель) вызывают «желудочные колики».

Цитата из кф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Единый строй

Вопросы появляются и у немецкого общества. Рядовые немцы не понимают, почему Германия, постоянно декларирующая приверженность принципу верховенства права и презумпции невиновности, отказывается от него в случае с Москвой. Почему безоговорочно осуждается Россия, когда Лондон не раскрыл имеющиеся у него «доказательства», а уж как можно верить этим джентльменам на слово, показало вторжение в Ирак в 2003 году. Можно сказать, что концепция Меркель — Мааса в данном случае разделяется далеко не всем обществом, в нем есть запрос на обратную реакцию, продолжение и, возможно, расширение диалога с Москвой. Что касается политиков, то говорят об этом не только в СДПГ, но и в ХСС. По словам лидера фракции Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфреда Вебера, члена ХСС, «необходимо искать новые каналы диалога с российским руководством». В то время, как некоторые «горячие головы» призывают бойкотировать чемпионат мира по футболу, политики Христианско-социального союза выступают с противоположными заявлениями. Глава парламентской земельной группы ХСС Александр Добриндт считает, что «имеет смысл пересмотреть санкции», и надеется на «разрядку» в отношениях между Берлином и Москвой, особенно в преддверии предстоящего чемпионата.

И в том числе против использования спорта в политических дискуссиях говорит одна из знаковых фигур в Союзе, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, практически сразу же после формирования правительства бросивший открытый вызов канцлеру. Напомним, что в интервью газете Bild он тогда сказал, что исламу нет места в Германии. Ряд немецких изданий усмотрели в этом в первую очередь желание провести ревизию политики Меркель на протяжении последних лет, назвав слова Зеехофера «откровенным оскорблением» канцлера, считающей, что «исламу есть место в Германии». Более того, после ответной реакции Меркель глава МВД продолжил гнуть свою линию. В своем первом выступлении в бундестаге министр заявил, что не будет продолжать политику предыдущей коалиции, сообщала Deutsche Welle, он «намерен идти новой дорогой и быстрым шагом». По словам Зеехофера, стране необходимо «сильное государство» для защиты своих граждан, что предполагает более жесткий внутренний контроль, политику «нулевой толерантности» и прекращение массового въезда мигрантов. В этой части он, безусловно, найдет союзников у многих в Германии, а также за ее пределами. В том числе среди лидеров европейских стран.

Главу МВД уже поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц. В интервью немецкой газете Die Welt он отметил: «Это правда, что мы иногда были не согласны по некоторым вопросам. Вопрос миграции был одним из них. Но я рад, что в Германии идет движение в правильном направлении. Отношение Германии сегодня отличается от того, что было в 2015 году. Это хорошо. Я убежден, что мы будем хорошо работать вместе с Хорстом Зеехофером в качестве министра внутренних дел, но, конечно, также с канцлером». Это первая позиция. Вторая связана с предпринятым Зеехофером усилением работы МВД с немецкими меньшинствами за границей. По словам председателя Союза немецких ассоциаций в Польше Бернарда Гайды, «на одной из последних встреч в Берлине мы заложили основы «встреч идей», на которых немецкие меньшинства и представители МВД, МИД и, возможно, министерства культуры будут собираться два раза в год, чтобы совместно определить стратегические цели на будущее». При этом для меньшинств стало «неожиданностью» назначение Мааса на пост министра иностранных дел. Гайда выразил сожаление в связи с тем, что его предшественник, Зигмар Габриэль, перестал руководить немецкой дипломатией, поскольку он был «открыт для меньшинств», а Маас «принадлежит к молодому поколению, среди которого обычно наблюдается немного более низкий уровень знаний о положении меньшинств, что в некоторой степени связано с историей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Таким образом, нельзя исключать того, что через комбинирование факторов внешней и внутренней политики Зеехофер начнет резко набирать политические очки. Это ставит в интересное положение «великую коалицию» (GroKo), состоящую из ХДС/ХСС и СДПГ. Один из лидеров партии «Зеленых», глава фракции в бундестаге Антон Хофрайтер, комментируя сложившиеся противоречия между ХДС и ХСС, предлагает ХДС прекратить партнерство с ХСС. Ведь «если ХСС продолжит играть против канцлера», для ХДС наступает время «серьезно рассмотреть вопрос о том, имеет ли парламентская группа с ХСС смысл». В этом случае GroKo, скорее всего, прекратит свое существование. Но есть и другой вариант. Немецкая политика знает примеры, когда правящая коалиция, сохраняя свою конфигурацию, просто переизбирала канцлера. Так сможет ли Меркель в нынешних условиях сохранить свой пост до конца года? Кто знает…