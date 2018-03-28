За прохладной реакцией Лондона на отравление бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии последовали беспрецедентная волна высылки российских «шпионов-дипломатов» и призывы оказать еще большее давления на Москву. Тем не менее в обсуждениях путей наказания России основное внимание уделяется тактическим вопросам политической целесообразности тех или иных мер, в них не учитывается фундаментальный аспект: чего конкретно хочет добиться Великобритания. Иными словами, тактику должны определять цели, а не наоборот, пишет Марк Галеотти в статье для американского издания The Foreign Policy.

Гвардеец. Великобританмя

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На данный момент в обсуждениях путей дальнейшего наказания России нет разграничения трех основных целей. Так, одной из них может быть сдерживание Москвы с помощью ряда ответных мер, направленных на то, чтобы продемонстрировать Кремлю избыточность сопряженных с дальнейшим авантюризмом издержек, которые перевешивают возможные преимущества.

Поиск врага

В таком случае целью Запада должен стать широкий спектр мер, часть из которых может иметь серьезные последствия, а другие — нет. В частности, дальнейшая высылка российских дипломатов, призывы к бойкоту чемпионата мира по футболу и отнесение России в категорию стран — спонсоров терроризма едва ли окажут значительное практическое давление на Россию. Они тем не менее станут демонстрацией воли к сопротивлению.

Это крайне важно, поскольку до сего дня расчеты Кремля строились на том, чтобы превратить сильные — заключающиеся в военном, экономическом и политическом потенциале, а также в инструментах мягкой силы, — стороны Запада в бесполезные из-за отсутствия у него воли к их применению. Демонстративное лишение Москвы подобной возможности стало бы мощным элементом сдерживания.

Безусловно, в краткосрочной перспективе стоит ожидать симметричного ответа Москвы, которая с учетом прошлых примеров, скорее всего, пойдет на эскалацию. В конечном счете Запад должен перетерпеть эти меры в знак непреклонности.

Возможно также, что Великобритания стремится защитить себя от коррумпирующего влияния «российской клептократии». Так, какой бы ни была причина покушения на Скрипаля, «связанное с Москвой насилие», по мнению автора, обусловлено в большей степени действиями российских криминала и бизнеса, плотно переплетенных друг с другом, нежели с Кремлем.

Поэтому пока «Лондонград» остается прибежищем для «грязных московских денег», эти средства будут по-прежнему не только оказывать влияние на Соединенное Королевство, но и играть на руку «преступному режиму» в России.

В таком случае удар должен наноситься более целенаправленно по этим деньгам. У Лондона уже есть набор законных инструментов, которыми могут воспользоваться власти. Нужна лишь политическая воля, чтобы воспользоваться ими. Более того, оперативная работа в этой области носит сложный и длительный характер, специалистам приходится тратить огромное время без каких-либо гарантий на успех.

Блокировка счетов

Дело не в том, что Национальное агентство по борьбе с преступностью — британский аналог ФБР — не хочет находить «грязные российские деньги», просто им нужны ресурсы и свобода действий для выполнения такой задачи.

Кроме того, для достижения успеха в этом проекте потребуется дальнейшее международное сотрудничество, Так, выдавленные из Великобритании деньги, а также покупаемое за них влияние, могут комфортно разместиться и в Париже, Франкфурте или Нью-Йорке, поэтому Москва даже не почувствует оказываемого на нее давления. Убедить же другие страны в том, что нужно отказаться от этих заманчивых богатств, будет непросто.

Тем не менее благодаря той поддержке, которую Лондону оказали партнеры по ЕС, настал удобный момент, чтобы донести до них мысль о том, что эти средства слишком «токсичны», а связанные с ними проблемы не ограничиваются только Соединенным Королевством, касаясь Запада вообще.

Безусловно, ирония состоит в том, что, выдавливая российские деньги, Лондон отчасти делает за президента России Владимира Путина, начавшего недавно кампанию по борьбе с офшорами с целью возвращения денег в страну, его работу. Так, с 2014 года, отмечает автор, российская экономика находится в упадке. Благодаря же принимаемым мерам Москве удалось добиться стабилизации экономики и сокращения объемов вывоза капитала с $154 млрд в 2014-м до $31 в 2017 году. Более того, российский лидер понимает власть лучше экономики, поэтому он недоволен тем, что российские элиты прячут деньги вне его досягаемости.

Смириться с самой мыслью о том, что Соединенное Королевство будет, по сути, способствовать возращению средств в пределы досягаемости Кремля, довольно сложно, все же возможно, что Лондон преследует и третью цель — с помощью активных шагов добиться подрыва «режима в Москве». Осуществление подобных мер в открытую будет носить опасный и, скорее всего, контрпродуктивный характер, тем не менее может быть, что Лондон посчитать невозможным упустить шанс ослабить Кремль в надежде, что таким образом удастся укротить его аппетит к конфронтационной политике.

В таком случае, как бы странно это ни звучало, Запад должен приветствовать отток капитала. С одной стороны, так Кремль косвенным образом лишается своих ресурсов, с другой — повышается вероятность того, что эти деньги будут использованы в России для политических целей, чего опасаются российские власти. Лондону, считает автор, следовало бы показать обоснованность этих опасений.

Чемодан с деньгами

К тому же, оказывая такое давление на российскую элиту, Лондон также должен ударить по кошельку Москвы там, где больнее, — по способности страны получать средства и обслуживать существующие обязательства с помощью выпуска суверенного долга, приобретаемого на Западе. Удар по нему, а не по домам российских богачей, стал бы серьезной системной атакой на Кремль.

С указанными выше тремя подходами сопряжены и преимущества, и риски. В частности, наиболее опасным является возращение денег в Россию с целью подрыва власти действующего главы государства, тем не менее современные продолжатели Никколо Макиавелли, участвующие в закулисной политике, находят такой путь наиболее привлекательным.

Затем, стремление очистить Великобританию от влияния «российской клептократии» — достойное и давно назревшее дело, оно, однако, почти никак не способствует сдерживанию будущих агрессий со стороны России. В свою очередь, эскалация политического отпора Кремлю неизбежно приведет к усилению враждебной реакции со стороны Москвы.

Тем не менее, заключает автор, Соединенному Королевству нужна четко выраженная и решительная стратегия. Лондон должен не думать, какие меры он может принять без значительных для себя издержек, а, наконец, решить, чего он хочет. И уже на основе этого строить свой политический курс.