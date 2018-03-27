Когда случается беда, единственное, что хочет знать любой человек, — всё ли в порядке с его близкими. И в первые минуты трагедии одним из первых источников такой информации являются СМИ. Так случилось и в день трагедии в городе Кемерово. Но, пока интернет разрывался от подробностей, не всегда достоверных и проверенных, государственные телеканалы молчали. Даже когда жертвами пожара уже были десятки взрослых и детей, сетки федеральных каналов оставались без изменений. Недовольство поведением российского государственного телевидения в социальных сетях начинало всё больше нарастать.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

«У нас свобода слова, пусть люди сами все расскажут. Федеральные каналы молчат, почему?»

«Какая ужасная трагедия в Кемерово! Столько людей погибло в пожаре в ТЦ! Сколько детишек! Ужасно! Почему молчат ТВ-каналы? Новости! Где?»

«Я не понимаю. Почему молчат центральные каналы? Почему пострадавшие из-за халатности снова один на один со своей бедой? Такие трагедии должны быть в разряде национальной катастрофы …»

Minsvyaz.ru Телевидение

Таких сообщений в социальных сетях можно найти сотни и даже тысячи.

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«Нерв общества» не дрогнул

«Я считал и считаю, что журналистика — это нерв общества. Задача журналиста — первым попасть на место трагедии и донести до общества правду. Кому как не СМИ донести до людей весь масштаб случившегося? Кому как не им первыми озвучить версии произошедшего? Без сомнения, редакторы СМИ первыми должны реагировать и в случае общенациональной беды, которым является этот пожар, самостоятельно корректировать сетку вещания», — считает председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Освещение трагедии в Кемерово на федеральных телеканалах наглядно выявило проблемы с информированием жителей России о ситуации в стране, считает новосибирский политолог Дмитрий Пучкин. Он подчёркивает, что начиная с конца 2013 года основной акцент делался на освещении событий в других странах, прежде всего на Украине, в Сирии и США. Внутренняя повестка отошла на второй план.

«Сразу после выборов президента Кремль объявил, что намерен сосредоточиться, прежде всего, на внутренней политике, а федеральные каналы продолжили проводить старую информационную политику, в частности, фактически проигнорировав протесты жителей Волоколамска. В нулевые годы на федеральных каналах был накоплен опыт освещения различных трагических событий (Беслан, Дубровка и т. д). Хотя тогда и высказывалось много претензий к тому, как это делалось с профессиональной точки зрения, но прогресс был очевиден. Но затем возникла большая пауза, связанная с зацикленностью на международных делах, и навыки оказались забыты. Кроме того, региональные филиалы ГТРК в значительной степени превратились в пиар-подразделения местной исполнительной власти. Чем авторитарнее региональный политический режим (а Кузбасс, по мнению ряда экспертов, здесь является лидером в Зауральской части России), тем меньше у политизированной части населения доверия к информации, распространяемой официозными СМИ. Тем больше желания получать информацию из других источников (соцсети, слухи и т. д)», — считает он.

Пучкин уверен, что «информационный паёк» жителей Кузбасса отличается от такового у жителей, например, Новосибирской области. И отличается он прежде всего тем, что в Кузбассе ещё с нулевых годов доминируют СМИ, учреждённые органами власти, которые уже давно проводят информационную политику с использованием приёмов гибридной пропаганды, которая была взята на вооружение федеральными телеканалами и другими официозными СМИ с 2014 года.

«К таким приёмам относятся замалчивание неприятной информации, приукрашивание действительности, полуправда и откровенная ложь во время кризисных ситуаций. К каковым относится и кемеровская трагедия. Изъяны такого гибридного информирования проявляются в полной мере, что может вызвать рост недовольства людей, и, в частности, проявления митинговой активности даже в таких «спокойных» регионах, как Кузбасс, где последний стихийный митинг был в августе 1991 года. Вместе с тем надо отметить, что уровень доверия значительной части жителей России к федеральным государственным телеканалам и их филиалам по-прежнему велик, несмотря на развитие интернет-телеканалов и наличие ряда независимых частных каналов, и реальная конкуренция между ними возникнет только через несколько лет», — считает политолог.

По мнению управляющего партнера DSO Consulting Сергея Дьячкова, федеральные каналы уже давно у многих не вызывают ощущения адекватности.

«Если федеральные каналы сеют неприязненное отношение к другим народам, не говорят правду, то при наличии интернет-новостей сложно ожидать другого. Тем более в Новосибирске, привыкшем к свободе мнений и честности. Федеральные телеканалы, буквально зомбирующие зрителей, у многих уже не вызывают ощущения адекватности. Проще говоря, власти, прежде всего федеральные, здесь перестарались. Посмотрим, конечно, что они сделают с интернетом…» — сказал он.

Отметим, что долгое время при заставке «Кемерово, мы с вами» центральные каналы телевидения, в том числе ВГТРК, давали новости о трагедии одной строкой.

И это при том, что региональная сеть — ГТРК «Кузбасс» — насчитывает 59 журналистов, операторов, режиссеров, «готовых идти, ехать, плыть, бежать, лететь, чтобы увидеть, понять и показать зрителям».

«У нас нет недостатка в новостях и ньюсмейкерах. Знаменитости и обычные люди, события — радостные и трагические, проблемы и достижения, — мы оперативно и неравнодушно рассказываем обо всем», — заявляется на сайте ГТРК «Кузбасс».

А в разделе «Новости» на сайте «Россия 1» первые новости о трагедии в Кемерове датируются 26 марта, в то время как пожар произошёл 25 марта.

Молчание — не всегда «золото»

В числе важных источников информации должны быть и сайты администраций и правительств регионов, и, конечно, сами власти. Но после реакции, поступков и слов властей кемеровских как-то уж совсем становится грустно.

Government.ru Аман Тулеев

Что мы увидели? То, что губернатор Кузбасса Аман Тулеев на место трагедии так и не приехал. Объяснение: кортеж главы региона мог помешать работе пожарных. Многие справедливо подчёркивали, что в такую минуту от картежа можно было и отказаться.

«Особенно циничным выглядит оправдание Тулеева. По заявлению его пресс-секретаря (считай официальное заявление самого Тулеева), он не приехал к «Зимней вишне», чтобы его кортеж не мешал спасателям! То есть пока в огне гибнут дети, Тулеев не может оторваться от своего кортежа и приехать (вот ужас-то!) всего лишь на одной-двух машинах. В таком положении губернатор просто обязан прибыть на место любым способом: прилететь на вертолёте, приехать на трамвае или велосипеде, добежать, доползти. Что угодно! Но для Тулеева кортеж важнее жизни людей. Такая реакция говорит о том, что Аман Тулеев окончательно потерял связь с реальностью, о чем давно говорят и на Кузбассе, и в Москве», — высказал своё мнение «Новым известиям» политолог Никита Исаев.

Новосибирский общественник Ростислав Антонов и вовсе отказался комментировать действия кемеровских властей.

«Вы знаете, я в силу моего сегодняшнего эмоционального настроя не стану давать оценку деятельности кемеровских властей, а просто пожелаю им скорейшей отставки», — лишь сказал он.

По словам же политолога Дмитрия Пучкина, информационная политика администрации Кемеровской области при освещении случившейся трагедии пока оставляет желать лучшего.

«За последнее время были утрачены навыки откровенного и честного диалога с жителями региона, которые помогли Аману Тулееву резко повысить свой авторитет на начальном этапе его губернаторства в 1997—2003 гг. На это влияет и то, что в последние 15 лет в регионе нет борьбы элитных групп, а все политическое пространства зачищено, фактически отсутствуют и независимые СМИ. В этой ситуации власти используют не пиар-инструменты, а пропагандистские практики, которые не могут минимизировать все негативные последствия, вызванные народным недовольством. Однако, отсутствие в Кузбассе даже зачатков гражданского общества, реально оппозиционных групп влияния и политических структур не позволит использовать эти упущения региональной власти», — отмечает он.

«То, что губернатор Кемеровской области не встречался с людьми и занизил число участвовавших в митинге до 200, явно показывает его отношение к этим людям», — отмечает в свою очередь Сергей Дьячков.

Автор ИА REGNUM Авигдор Эскин сказал очень важные слова — «хочется, чтобы средства вещания снова стали рупором новостей, а не кривды со злобой».

«Прежде всего, в Израиле люди верят основным новостным каналам. Не аналитике, не настрою и не идеологии. Но основные факты и цифры передаются безукоризненно точно. И этот уровень доверия чрезвычайно важен для любого общества, — подчеркнул он. — Кроме того, глава правительства Израиля во многих случаях направляется на место трагедии и навещает семьи пострадавших. Первое лицо государства обязательно обращается к согражданам сразу после выяснения основных параметров бедствия со словом солидарности и успокоения».

Что же сделал глава Кемеровской области? Утаил от главы государства истинные масштабы трагедии и попросил прощения «лично» у президента за то, что случилось «на нашей территории». Слов прощения и времени для жителей своего региона Тулеев не нашёл.

«Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Ещё раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась», — заявил Аман Тулеев на совещании с президентом, который 27 марта побывал в Кемерове.

Кстати, президент нашёл время почтить память погибших людей в ТЦ «Зимняя вишня» и возложить цветы к стихийному мемориалу в Кемерове, а Тулеев — до сих пор нет.

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Кроме того, во время разговора с президентом Тулеев рассказал и о тех, кто «постоянно бузотёрит». Это выражение до официального сайта президента РФ, где позже появилась стенограмма совещания, не дошло. Но осталось оно на аудиозаписи.

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А вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и вовсе сказал Игорю Вострикову, потерявшему в этом страшном пожаре пятерых родных, в том числе трёх маленьких детей: «Вы что на трагедии пиаритесь, мужчина?»

Kremlin.ru Сергей Цивилёв

Потом, правда, на колени встал и извинился, но не перед Востриковым, а перед толпой, потребовавшей отставки властей региона.

Натянутый до предела нерв

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» подняла на поверхность очень многие неприятные вещи, которые на протяжении десятилетий власти Кемеровской области тщательно прятали. За это время они создали образ идеального региона в глазах соседей и федеральной власти. Авторитет Амана Тулеева был огромен не только в Кузбассе, но и далеко за его пределами. Но в одну минуту образ идеального мини-государства и одного из сильных губернаторов рухнул. И уже те, кто ещё неделю назад не хотели комментировать возможную отставку Тулеева по состоянию здоровья, теперь уже открыто критикуют его и требуют отставки.

Уровень доверия к кемеровской власти и государственным СМИ в одночасье упал не только в этом регионе — в России. Трагедия в Кемерове — трагедия не одного региона, всей страны. Сегодня, 28 марта, указом президента объявлен национальный траур по погибшим в Кемерове. И сегодня российские государственные телеканалы уже не молчат. Но для этого понадобились десятки человеческих жизней, рвущие на части крики и плач родных и близких погибших, и способность миллионов людей сплотиться и превратиться в один натянутый до предела нерв.