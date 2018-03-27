Неделя началась с обсуждения итогов выборов, затем привычно возникала тема дольщиков и ритейла, но конец и начало новой неделе без остатка заполнила собой пронзительная, ошеломляющая своей непоправимостью новость о трагедии в Кемерово. Не все жители республики смогли проявить свои эмоции достойно, но общая скорбь, общая боль отмели неуместные попытки политизировать всенародное горе.

Nurgayan K Ночная Уфа

Политика и общество

В «Коммерсанте-Уфа» выясняли, как голосовали за Владимира Путина на выборах 18 марта в разных населенных пунктах республики. Президент России набрал более 90% голосов на более чем 200 участках (всего их в регионе около 3,5 тыс.). На двух участках — УИК №1502 в деревне Биштиново Благовещенского района, где голосовали 174 избирателя, и УИК №2940 в деревне Старый Шардак Татышлинского района (64 избирателя) — за него проголосовали 100% избирателей, показывает анализ данных «ГАС-выборы». Более 99% голосов Владимир Путин получил на четырех участках в Башкирии, два из которых расположены в больницах Уфы. Больше всего участков, где Владимир Путин набрал более 90%, расположено в Бакалинском (более 40 УИК), Дюртюлинском (около 40), Кармаскалинском (более 30) и Гафурийском (20) районах республики. Самый низкий результат у этого кандидата зарегистрирован, по наблюдению издания, на УИК №763 деревни Рыскужино Абзелиловского района (42,49% голосов) и на УИК №764 деревни Утяганово того же района (45,59%).

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

В Башкирии близко к сердцу приняли пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В республике отменен ряд развлекательных мероприятий, спектаклей, концертов. На оперативном совещании в правительстве Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов сообщил о том, что в ближайшие дни в торговых центрах и кинотеатрах республики будут проведены внеплановые противопожарные проверки. Жители республики делятся в соцсетях впечатлениями, выражают соболезнования семьям погибших. Нашлись среди них и те, кто посчитал возможным для себя продвигать свои политические убеждения, комментируя трагедию.

«Поведение воронья, что слетелось на горе людей, потерявших детей, подло и мерзко. Люди, убитые горем, податливы и легковерны, а политизированные нелюди ковыряют открытую рану, наговаривая, что погибших сотни, что власть якобы скрывает реальные цифры. И им наплевать на погибших, их ведёт жажда устроить майдан», — считает уфимец Максим Божко.

Жители республики выдержали экзамен на человечность. Не впадая в околополитическую риторику и поиски виноватых, уфимцы 27 марта пришли в парк Якутова, держа в руках свечи, воздушные шары, сладости и игрушки. Пришли, чтобы выразить свою боль по ушедшим и свое сострадание семьям погибших. Была ли это «акция»? По сути, это был народный порыв, естественное движение человеческих душ, выход из состояния глубокого горя. Известно, что также поступили и жители Стелитамака и Нефтекамска, общая беда вывела на улицы жителей и других населенных пунктов. И не случайно местом поминовения стали мемориалы памяти павших и чаши Вечного огня — в народном сознании всей России — это места Памяти и Скорби.

Цветы и игрушки в память о погибших детях

Экономика: автолавкой по ритейлу

Власти Башкирии намерены защитить предпринимателей от крупных торговых сетей, продвигая стратегию развития малоформатной торговли. Она призвана балансированно развивать торговлю и поддерживать магазины шаговой доступности. Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что «сетевики не гнушаются ничем, чтобы захватить монополию на рынке торговли, в итоге малый бизнес вынужден сворачивать свою деятельность, проигрывая в беспощадной схватке с гигантами». Кроме того, сообщает газета «Республика Башкотростан» регион в прошлом году начал пилотный проект по развитию мобильной торговли в отдалённых, труднодоступных и малочисленных населенных пунктах, где нет стационарных магазинов. Десять автолавок на безвозмездной основе уже передано муниципалитетам. Всего мобильной торговлей будет охвачено более 260 сельских поселений.

Тем временем розничной компании «Тандер», развивающей сеть универсамов «Магнит», запрещено приобретать и арендовать дополнительные торговые площади в семи муниципалитетах Башкирии, следует из материалов регионального управления ФАС. В в административных границах Альшеевского, Архангельского, Благоварского, Буздякского, Зилаирского, Калтасинского районов и ЗАТО Межгорье) доля ритейлера превысила предельно допустимую законом о торговле — 25%. Письма с информацией о запрете дальнейшего развития «Тандера» на этих территориях направлены в местные администрации.

Anton Starikov Деньги

За 2017 год организациями республики получено прибыли на сумму 264,5 млрд руб, или 163,3% к уровню 2016 года. По данным Башстата, наибольший вклад в общую прибыль внесли организации сферы обрабатывающих производств — 226,1 млрд руб. На втором месте предприятия сферы транспортировки и хранения — 11,6 млрд, на третьем — учреждения и организации, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью — 10,6 млрд. На четвертом месте находятся организации сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха — 9,6 млрд руб. Замыкают пятерку строительные организации, чья суммарная прибыль за 2017 год составила 3,5 млрд руб. Среди субъектов Приволжского федерального округа по сумме сальдированной прибыли Башкирия занимает второе место. В целом по стране — девятое место.

Социум: 4 млн на гостей и подорожавшие садики

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии намерено потратить 41,33 млн руб. на реконструкцию фасада Дома республики. С одной стороны здания размещается администрация главы республики, с другой, — правительство. Работы по этому контракту предполагают замену витражей, переоблицовку входных лестниц, крыльца, цоколя из натурального камня в гранитные полированные плиты, установку наружного освещения. Ранее управление провело тендеры на техническое переоснащение и ремонт зала заседаний №509 общей стоимостью 35,7 млн руб. В 11,63 млн руб. обошелся капитальный ремонт систем вентиляции и кондиционирования зала, 16,5 млн руб. ушло на капремонт аудиовизуального комплекса в помещении. Все работы оплачиваются из республиканского бюджета.

На этом фоне скромно выглядят расходы на питание делегаций, всего 4 млн рублей. Управление делами главы Башкирии по итогам открытого конкурса, назначенного на 18 апреля, намерено отобрать подрядчика по организации питания для членов делегаций, прибывших в республику, участников приемов и торжественных мероприятий. Начальная цена контракта — 4,06 млн руб., срок исполнения контракта — до конца текущего года, сообщается на сайте госзакупок. В перечень блюд, которые должны уметь готовить повара подрядчика, входят волован со слабосоленой форелью, вяленая гусиная грудка с манго, жульен из шампиньонов с креветками, кокиль из морепродуктов в сливочном соусе, каре ягненка на гриле в пряных травах с брусничным соусом. Количество порций блюд и напитков — от 400 до 5 тыс.

Pixelbay.com Детский садик

В это же время правительство Башкирии постановлением от 20 марта пересмотрело максимальный размер платы, взимаемой с родителей в муниципальных детских садах в текущем году. Верхний порог платы повышен на 3%. Самая большая сумма установлена для уфимцев — 2 тыс. 730 рублей. Следом идут Уфимский район — 2 тыс. 526 рублей, Стерлитамак — 2 тыс. 452 рубля, и Давлекановский район — 2 тыс. 407 рублей. Самая маленькая плата — в два с лишним раза ниже — в детских садах трех районов: Зилаирского — 1 тыс. 104 рубля, Аургазинского — 1 тыс. 139 рублей, и Куюргазинского — 1 тыс. 192 рубля. В остальных районах плата в среднем составляет от 1,2 до 1,8 тысячи рублей, в городах — от 1,7 до 2,2 тысячи.

Криминал: инженер-ростовщик и обманщики дольщиков

Октябрьский суд Уфы вынес решение об обращении в доход государства имущества стоимостью 4,5 млн руб., принадлежащего бывшему главному инженеру регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. По данным республиканской прокуратуры, сотрудник ФСИН выступал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве, у него дома была проведена проверка, в ходе которой обнаружились расписки о выдаче займов почти на 9 млн руб. В 2013 году он купил четырехкомнатную квартиру площадью 78 кв. м и гараж — на общую стоимость около 4,5 млн руб. Официальных доходов за три года было недостаточно для покупки этой недвижимости, отмечают в ведомстве. Прокурор обратился с заявлением в суд в январе. Оно было удовлетворено 20 марта.

В Кировском райсуде Уфы оглашен приговор экс-председателю ЖСК «Дуслык-строй» и директору подрядной компании «Энерготехсервис». Каждый из подсудимых получил по четыре года лишения свободы в колонии общего режима, они были взяты под стражу в зале суда. Им инкриминировалось мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). По мнению следствия, они вместе с одним из основателей и бывших руководителей «Дуслык-строя» в 2009—2015 годах совместно похитили примерно у сотни пайщиков более 300 млн руб., перечисленных на строительство дома на улице Кирова. Строительство дома, сдача которого планировалась в 2010 году, остановилось семь лет назад на этапе «коробки».

spanphilov0 Благоустройство

Культура и благоустройство: «красота — страшная сила»

38 общественных территорий, получивших наибольшее число голосов, будут благоустроены уже в этом году. Голосование «по благоустройству» прошло 18 марта в 24 городах и поселках с численностью населения более 20 тысяч человек. В нем приняли участие 988 тысяч человек — больше половины жителей старше 14 лет. Всего в списке числилось 109 объектов — до десяти в каждом населенном пункте, из которых нужно было выбрать приоритетные. По результатам голосования в Уфе, например, будут благоустроены парк «Кашкадан» и сквер «Волна», в Стерлитамаке — пешеходная зона по улице Худайбердина, в Агидели — парк Победы, в Янауле — фонтан в городском парке.

В Уфе состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Хылыукай 2018», информировал «АиФ-Уфа». 12 претенденткам на корону и ключи от машины пришлось выступить в номере с живой лошадью, продефилировать на гироскутерах и позаниматься подводным плаванием. Девушки несколько раз выходили на сцену в национальных костюмах. Это было сделано в честь Всемирной фольклориады, которая пройдет в Уфе в 2020 году. Главной красавицей конкурса названа 20-летняя Альфина Кашапова из Альшеевского района. Студентке УГАТУ вручили ключи от автомобиля «Лада Гранта».