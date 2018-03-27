В настоящий момент Турция взяла под свой контроль северо-западный сирийский регион Африн. Почему США должны беспокоиться на этот счет? По меньшей мере 150 тыс. человек были перемещены в этой области. По некоторым оценкам, с момента начала агрессии Турции в январе 2018 года, получившей извращенное название «Оливковая ветвь», погибли более 204 мирных жителей. Учитывая тот факт, что аналогичные военные ужасы происходят в Восточной Гуте и Йемене, вполне понятно, почему СМИ недостаточно уделили внимания трагедии, которая разворачивалась в Африне, пишет Сандип Гопалан в статье для американского издания The Hill.

MilitaryArms.ru Турецкая армия на марше

Ситуацию в Африне нельзя игнорировать по нескольким причинам. Во-первых, президент Турции Реджеп Эрдоган, ободренный относительно быстрым успехом в Африне, заявил о своем намерении и дальше придерживаться агрессивного курса. В частности, он говорил о военных действиях в Ираке и о дальнейших вторжениях в Сирию. Этот сценарий приведет к запуску региональной катастрофы. Миру не нужен еще один тиран, отрицающий нормы международного права. Неспособность США привлечь Эрдогана к ответственности превратит Вашингтон в соучастника дальнейших незаконных действий, которые, несомненно, будут иметь катастрофические последствия.

Несмотря на явное нарушение норм права, представители международного сообщества, лишь за некоторым исключением, в большинстве своем предпочли промолчать. Канцлер Германии Ангела Меркель осудила Турцию: «Законные интересы Турции в сфере безопасности не могут оправдать то, что произошло в Африне: тысячи и тысячи мирных жителей подверглись преследованиям, убийству или были вынуждены спасаться бегством. Мы осуждаем это самым решительным образом».

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

К сожалению, ни Европейский союз, ни другие крупные международные игроки не подвергли аналогичному осуждению действия Турции.

Во-вторых, действия Эрдогана прикрывает Россия. Это происходит по понятным причинам. Турция, скорее всего, выступает в качестве пешки в российской игре. Москва играет на попытке Эрдогана восстановить турецкую гордость и воспоминаниях о былой славе Османской империи. Если Турция продолжит свой путь, она может вступить в конфликт с Соединенными Штатами, которые поддерживают курдские формирования, расположенные в сирийском Манбидже.

Россия, вероятно, рассчитывает на то, что в случае конфликта Турция покинет НАТО и плотно подпадет под влияние Москвы. Вашингтон должен заставить Турцию отказаться от ошибочного курса, используя ее зависимость от западной помощи (Турция должна получить от ЕС более $5,4 млрд в течение 2014−2020 годов) и указав, что выбранный путь может оказаться вне закона.

В-третьих, Турции — союзнику по НАТО — нельзя позволить брать пример с «мошеннических режимов», таких как Россия и Сирия. Human Rights Watch и Amnesty International зафиксировали многочисленные случаи убийства гражданских лиц и нарушения международного гуманитарного права. Вооруженные силы Турции были обвинены в бесчеловечных действиях против гражданских лиц.

Кроме того, агрессия Турции в Сирии, вероятно, нарушает международное право. Утверждения Анкары о необходимости самообороны против терроризма принесут Турции мало пользы. Опасений, которые испытывает Турция в связи с возможными угрозами, не достаточно для применения силы на территории другого государства.

Orient-news.net Армия сирийских курдов

В рамках международного права, аргумент о том, что бойцы курдских отрядов самообороны YPG являются террористами, использующими территорию Сирии для нападений на Турцию, не дает право на применение силы. Если бы другие страны воспользовались аналогичным аргументом, это привело бы к нарушению государственного суверенитета и актам агрессии.

Курды сражались вместе с Соединенными Штатами против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их нельзя оставить на растерзание Турции. Предательство курдов со стороны США приведет к тому, что Вашингтон получит еще одного врага в регионе, в котором у него и так немного друзей.

Турцию необходимо отвести от края пропасти, поскольку она рискует превратиться в еще одно несостоявшееся государство, управляемое сильным человеком, которого обуяли заблуждения о восстановлении национальной славы.

У Турции есть неотложные проблемы, требующие внимания: 21% населения живет за чертой бедности, а уровень безработицы составляет более 11%. Эрдогану приходится иметь дело примерно с четырьмя миллионами беженцев. У США нет другого выбора, кроме как действовать.