Когда-то, после развала СССР в Казахстане, как, впрочем, и в других постсоветских странах, бытовали оптимистические надежды относительно культуры и ее продуктов. Избавление от советской цензуры и прочего, возрождение национальных ценностей, рыночная экономика, по мнению интеллигенции, должны были привести к невиданному расцвету кино, театра, литературы и так далее. Как получилось с литературой, я уже рассказывал, с театром вышло намного лучше, пусть и не на своих драматических произведениях, а вот с кино до недавнего времени было очень и очень плохо.

TymonOziemblewski Youtube

Рецепты успеха в кино известны уже давно и сформулированы Голливудом:

снимай то, что интересно аудитории;

следуй мировым трендам в технике;

ориентируйся на зарубежный прокат, потому что редко какие страны обладают большим собственным рынком, способным оправдать затраты;

используй звезд, которые притягивают аудитории;

все начинается с хорошего сценария.

Казахстанские кинематографисты, разумеется, сделали все ровно наоборот. Снимали только то, что интересно им, — обычно это социальные драмы и трагедии. Снимали так, как будто их всех покусал вампир-Тарковский, в результате чего 50% фильма занимали длинные планы, в которые молчали со скорбным лицом больного геморроем унылые герои. Снимали только на казахском языке, хотя рядом был рынок России. Снимали своих знакомых вместо звезд — ведь неважно, кто воплотит «гениальный замысел» — стоять и смотреть в пустоту.

Maxpixel.freegreatpicture.com Youtube

Вместо экранизаций успешных книг, пьес и комиксов использовали собственные сценарии, в результате чего в нашем кино десятилетиями отсутствовали интересные диалоги. В результате сборы от проката составляли 2,1% от бюджета фильмов. И только тогда, когда за кино взялись Нуртас Адамбай и Баян Алагузова (Есентаева), которые не были кинематографистами, оказалось, что в Казахстане можно снимать и популярное, и окупающееся кино. Теперь вроде наши кинематографисты взялись за ум и подражают не Антониони, Тарковскому и Куросаве, а узбекским кинематографистам, снимая комедии.

Но есть те, кто в Казахстане четко следовал голливудским рецептам успеха и создал качественный и конкурентоспособный продукт. Однако пока их воспринимают как официоз, но их это не волнует.

Вайнеры

Инстаграм для казахстанцев не только «ярмарка тщеславия» или огромный рынок (там очень много аккаунтов мелкого бизнеса, который или предлагает услуги, или что-то продает), но и одно из главных развлечений для казахстанской молодежи. Развлекают их тут не только собираемым контентом вроде смешных случаев на свадьбах, но и специальными роликами, которые снимают вайнеры.

Вайнеры в основном эксплуатируют тему юмористических зарисовок (скетчей), обзоры косметики, обуви, одежды, путешествий, бытовых зарисовок. Там меньше политики, чем в сообществах/новых медиа, но они обыгрывают основные политические и социальные тенденции в более завуалированном виде — виде шуток.

(сс) Esther Vargas Youtube

Но видно, что они уже создают полноценные студии, которые готовят фильмы как короткие, так уже и длинные, что делает их альтернативой телевидению. При этом надо отметить, что реклама там по своей эффективности весьма велика и дает лучший эффект, чем в печатных СМИ и на общественно-политических сайтах.

Есть, конечно, небольшое предупреждение — многие в инстаграме покупают себе ботов для увеличения аудитории. Количество ботов может составлять до 70% от аудитории. Но тем не менее, даже если разделить аудиторию на три, у большинства вайнеров она весьма велика и сравнима с республиканскими средствами массовой информации, а может и превосходит их уже.

Примеры популярных казахстанских вайнеров и их произведений:

Надо отметить, что мастерство вайнеров растет с каждым годом — количество персонажей в скетчах, появление «сериалов», технические приемы, все выходит на новый уровень. Кстати, вайнеры постоянно объединяются в разных проектах друг друга, поэтому совместно поднимают свою популярность. Потом они переходят в более длинные форматы и снимают уже видео на Ютуб — лучший пример этому ролик «Zhonti feat. NN-Beka — ЗЫН ЗЫН (Полная версия by JKS)», набравший уже 18,5 миллиона просмотров. И тут мы плавно переходим к ютуберам.

(сс) Esther Vargas Youtube

Ютуберы

Королева казахстанского Ютуба — это, безусловно, 7-летняя Амина Малгаждар, она же «Аминка Витаминка». Сначала она стала известной в «Пусть говорят» у Малахова, а затем родители стали вести ее каналы в социальных сетях. Теперь самое просматриваемое ее видео имеет 141 миллион просмотров, а всего у нее 1,3 миллиона подписчиков и 1,575 миллиарда просмотров.

Тут интересен сплав телевидения и Ютуба — телеконтент востребован на Ютубе, однако не весь. По таблице видно, что новостной и общественно-политический контент мало нужен, больше преобладают телешоу, сериалы, фильмы и музыкальные клипы, то есть чистое развлечение.

Отрадно видеть, что, с другой стороны, многомиллиардные вложения в телевидение всего лишь позволяет им догнать по популярности обычных ютуберов, которые снимают видео дома. Причем только по общей популярности, потому что контента у них намного меньше, и поэтому отдельное видео имеет меньше просмотров, чем у той же Аминки или Русика.

Maxpixel.freegreatpicture.com Youtube

Но тем не менее надо сказать, что Ютуб сейчас телевидение для детей и молодежи — то есть даже если не по контенту, то по важности донесения контента точно. Именно они там все смотрят. Это касается и других стран, и тут казахстанские ютуберы работают на всю русскоязычную аудиторию точно и на мировую аудиторию в частности. Просто потому, что в Казахстане их аудитория уже исчерпана и выше определенной численности не поднимется просто в силу демографических причин.

ТОП-20 каналов казахстанского Ютуб по версии Socialblade.com

Название канала

Количество подписчиков

Количество просмотров

Примечание

1 341 933

1 575 321 735

Юмор

1 842 449

697 311 420

Развлекательный канал

979 269

627 380 434

Музыкальные клипы

700 980

490 873 470

Телеканал

827 182

392 901 776

Семейный интернет-канал

365 907

245 495 270

Новостная передача телеканала

391 345

230 948 095

Музыкальные клипы

329 389

183 281 687

Семейный интернет-канал

324 898

171 259 902

Аналог КВН на казахском

308 139

170 107 950

Музыкальные клипы

74 583

165 680 849

Трейлеры к фильмам, играм и книгам

182 608

143 005 043

Телеканал

371 193

141 703 547

Телеканал

739 928

129 710 928

Юмористический интернет-сериал

180 093

114 761 869

Мультфильмы на казахском

264 774

113 938 914

Телеканал с мультфильмами на казахском

507 930

108 454 416

Вайнеры

127 238

107 523 046

Новостной телеканал

147 727

105 972 364

Новостной портал

261 230

101 404 513

телеканал

Ватсаперы

В настоящее время появилось еще одно направление — люди снимают видеоскетчи специально для пользователей мессенджера Ватсап. Это пока маленькая доля, потому что выгоднее делать продукт для всех, но тут есть одно преимущество. Так как такой мессенджер есть, наверное, у 90% казахстанцев со смартфонами, и каждый пользователь состоит в десятке-двух чатов, в каждом из которых от 20 до 100 человек, то все там становится вирусным.

(сс) Jonas Bengtsson Youtube

Даже самый простой и невзыскательный контент распространяется мгновенно и тысячами пользователей, что обеспечивает ему популярность. Это уже более казахскоязычный контент, потому что рассчитан на внутреннюю аудиторию. Создатели такого контента пока не сильно раскручены как личные бренды, но все еще впереди.

Ватсап в настоящее время это такой параллельный интернет и медиасреда для казахстанцев. Народ обменивается там текстами, картинками, видео, слухами, ну, а также именно туда идут сливы всего компромата. Там нет цензуры, однако сам мессенджер очень уязвим перед блокировкой. Если власть захочет, то завтра он перестанет в стране работать, и все созданные устойчивые каналы коммуникаций будут уничтожены.

Выводы

В общем, подводя итоги, можно отметить, что вайнеры и ютуберы доказали, что казахстанцы вполне могут создавать сами конкурентоспособный контент, который будет востребован еще и в других странах. Правда, надо при этом соблюдать следующие правила:

не сотрудничать с государством; не использовать и не брать на работу казахстанскую творческую интеллигенцию, особенно членов разных творческих союзов; думать не о разных культурных условностях и стереотипах, а о том, что интересно потребителю; ориентироваться на русскоязычную аудиторию как основную.

И тогда все получается. Как видно, все причины успеха, как и причины поражения, у людей в головах, а не являются объективной реальностью. Думаю, что молодежь постепенно будет замещать носителей стереотипов, потому что их больше и за ними будущее. Ну и, может быть, мы и увидим, как казахстанские полнометражные фильмы будут массово покупаться и прокатываться в других странах, а снимать их будут нынешние вайнеры и ютуберы.