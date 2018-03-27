Непрекращающееся насилие и кровопролитие в Афганистане, которое длится без малого 40 лет, из локального очага напряженности трансформировалось в сложную международную проблему.

(сс)tpsdave Афганистан

Вотчина международного терроризма и наркопреступности, кузница экстремистов, этот остров нестабильности в Центральной Азии не первое десятилетие беспокоит все мировое сообщество.

Особую обеспокоенность ситуация в Афганистане вызывает у его ближайших соседей, имеющих общую границу с этой страной, — Узбекистана, Таджикистана, Туркмении.

Ситуацию усугубляет то, что в афганский конфликт вовлекается всё больше новых участников, данная тенденция приводит к беспрецедентному обострению внутри страны и чрезвычайному беспокойству государств региона.

Учитывая вызовы и угрозы, исходящие из Афганистана, а также руководствуясь искренним желанием урегулировать обстановку в этой стране, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым было инициировано проведение в Ташкенте международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» (26−27 марта).

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Основным лейтмотивом форума стало заявление узбекских властей о готовности создать на территории Узбекистана все необходимые условия для организации прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Итоговым документом конференции стала Ташкентская декларация, которая отражает основные аспекты взаимодействия с Афганистаном и предложения по урегулированию ситуации в этой стране.

Форум

Для участия в конференции в столицу Узбекистана приехали представители стран и организаций, имеющих общую позицию и видение по таким проблемам, как незаконный оборот наркотиков и терроризм, являющиеся сторонниками урегулирования политической ситуации в Афганистане посредством прямых переговоров между всеми конфликтующими сторонами.

Свою поддержку участникам конференции посредством видеобращения выразил лично Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Напомним, что для участия в конференции в Узбекистан приехали специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, спецпредставитель генсека ООН — глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, главы МИД России, Турции, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, государственный министр иностранных дел Индии, заместители глав внешнеполитических ведомств США, Китая, Ирана, Саудовской Аравии и Туркменистана, спецпредставители по Афганистану и Пакистану Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара и другие.

«Расширение присутствия в Афганистане международных террористических групп, непрекращающиеся насилие и кровопролитие, наркобизнес — всё это говорит о недопустимости игнорирования мировым сообществом ситуации в этой стране», — отметил в своем выступлении президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

The Official CTBTO Photostream Федерика Могерини

Глава Узбекистана указал, что уставшие от войны, лишений и тягот афганцы «хотят и стремятся положить конец вражде, вернуться к мирной жизни и созиданию на благо своей страны».

Участники конференции выразили единое мнение, что «огонь войны» был навязан афганскому народу извне, «это — не его выбор». Было также отмечено, что за годы конфликта жертвами противостояния стали сотни тысяч мирных жителей, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в других странах.

Как отмечалось участниками форума, попытки урегулирования ситуации в Афганистане предпринимались на разных площадках.

Среди таковых — Кабульский процесс, Московский формат, Международная контактная группа, Стамбульский процесс — «Сердце Азии», Контактная группа «ШОС — Афганистан» и другие.

Вместе с этим руководством Узбекистана было отмечено, что республика поддерживает решение, принятое участниками второго заседания в рамках Кабульского процесса, которое ратует за запуск прямых переговоров между афганским правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «без предварительных условий и угроз применения насилия».

«Однако главным условием продвижения к миру, на наш взгляд, является, прежде всего, разработка и практическая реализация единой и согласованной на региональном и глобальном уровнях широкой программы мира для Афганистана», — подчеркнул Мирзиёев.

7News.kz Терракт в Афганистане

Предложения Узбекистана по Афганистану

Взяв на себя инициативу по началу очередного процесса по примирению в Афганистане, президент Узбекистана руководствуется прежде всего тем, что узбекский и афганский народы на протяжении веков взаимодействовали в рамках одного культурного и цивилизационного пространства.

По сути, два народа на определенном этапе истории разделили только 70 лет советской власти. Проживание на пространстве СССР, несомненно, внесло огромные коррективы в развитие народов советской Средней Азии, однако не смогло до конца устранить единые духовные ценности, объединяющим началом которых служат религия, схожесть языков и традиций, а в некоторых случаях даже древние родственные связи.

Тут стоит отметить, что в Афганистане жили, творили, а также похоронены такие выдающиеся средневековые деятели науки и культуры, как Алишер Навои, Абу Райхан Беруни,Камолиддин Бехзод,Захириддин Мухаммад Бабур, Боборахим Машраб и другие.

Одно то, что учебные заведения в Узбекистане, улицы и парки, другие объекты названы именами этих выдающихся деятелей, может ярко свидетельствовать о том, насколько близки узбекский и афганский народы.

Именно духовная и историческая близость двух народов позволила узбекскому лидеру взять на себя отвественность и важную инициативу по примирению в Афганистане.

Как подчеркнул в ходе форума Мирзиёев, безопасность в Центрально-Азиатском регионе неделима, «мы не должны, а точнее, не имеем права воспринимать одни угрозы «своими», а другие — «чужими».

"Безопасность Афганистана — это безопасность Узбекистана, залог стабильности и процветания всего обширного региона Центральной и Южной Азии», — подчеркнул узбекский лидер.

bluuurgh Талибы (запрещенные в России организация)

Сегодня стало известно, что представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через Твиттер вышли с предложениями к организаторам конференции об участии в обсуждении, однако протокол форума не позволил этого осуществить.

Между тем эта неожиданная инициатива «талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может говорить о многом, ведь в нарушение протокола обращаются только «к своим».

Несомненно, учитывая все вышеуказанные обстоятельства, узбекская сторона объявила в ходе конференции, что готова создать все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент Узбекистана также заявил, что представители вооружённой оппозиции, в том числе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «будучи частью афганского общества и гражданами Афганистана, имеют право голоса в определении будущего своей страны».

«При этом представляется крайне важным запуск межафганского диалога в период до проведения в стране парламентских и президентских выборов, что предоставит широкие возможности всем слоям общества, включая оппозиционные силы, для их полноправного участия в строительстве нового Афганистана», — подчеркнул Мирзиёев.

(сс) Otoirov Ташкент, Узбекистан

Ташкентская декларация

Итогом прошедшего в Ташкенте форума по Афганистану стало принятие Ташкентской декларации — документа, отражающего политическую волю и взаимопонимание всех заинтересованных сторон по ключевым вопросам афганского урегулирования. По заявлению узбекской стороны, данный документ призван стать своего рода «дорожной картой» мирного процесса в Афганистане.

В документе, в частности, отражается поддержка усилий правительства Афганистана по началу прямых переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также призыв к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признать свою долю ответственности за установление мира и безопасности в Афганистане.

«Призываем правительство Афганистана и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приступить к политическому урегулированию. От всеобъемлющего мирного соглашения выиграют все стороны, и никто не останется в проигрыше. Оно должно гарантировать включение Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в политический процесс в качестве легитимного политического игрока, отказ «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от насилия и разрыв связей с террористическими группами и международным терроризмом, включая «Аль-Каиду (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ/ДАЕШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие транснациональные террористические сети», — говорится в тексте декларации.

При этом подчеркивается, что политическое урегулирование с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является наилучшим способом положить конец насилию в Афганистане, а сами переговоры сторон должны проходить без каких-либо предварительных условий.

Участники конференции подтвердили, что Ташкентская конференция по Афганистану предоставила уникальную возможность для открытых и всесторонних обсуждений по широкому спектру вопросов, касающихся афганского мирного процесса, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, регионального экономического сотрудничества, а также дала стимул для разработки взаимоприемлемых решений.

U.S. Department of State Президент Афганистана Ашрафа Гани

Все стороны — участники форума, в рамках экономического развития региона, признали Афганистан естественным наземным мостом, соединяющим Центральную Азию с Южной Азией.

«Экономическая интеграция Афганистана в регион будет в дальнейшем способствовать укреплению мира и стабильности в этой стране и обширном регионе в целом», — говорится в документе.

Было особо подчеркнуто, что своевременная реализация региональных торгово-транзитных, транспортных, энергетических, инфраструктурных и коммуникационных проектов, связывающих Афганистан с его ближайшими соседями и обширным регионом, будет обеспечивать ощутимую выгоду для населения региона в целом, улучшать средства к существованию, укреплять предпринимаемые усилия по содействию миру и борьбе с терроризмом и незаконной деятельностью.

Под декларацией поставили свои подписи полномочные представители Узбекистана, Афганистана, Китая, Франции, Германии, Индии, Ирана, Италии, Японии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Катара, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Туркмении, ОАЭ, Великобритании, США, ЕС и ООН.