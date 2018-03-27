Современная версия известной поговорки могла бы звучать так: что у западного политика на уме, то у майданного на языке. В понедельник, 26 марта, пока Россия переживала кемеровскую трагедию, а западные политики упражнялись в лицемерии, объясняя причины высылки российских дипломатов, в майданном правительстве стали играть с открытыми картами.

Цитата из видео «Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» Трагедия в Кемерово

Президент Украины Петр Порошенко с широкой улыбкой на лице заявил, что санкции и давление будут продолжаться и расширяться («Впереди новые санкции, новые ограничения»). Дипломат Богдан Яременко сказал, что теперь Россия не сможет требовать доказательств, это «она сама должна будет доказывать, что невиновна». Наконец, министр иностранных дел Павел Климкин в одном твите приветствовал антироссийскую «солидарность» и заявил, что Европе надо избавляться от зависимости от российского газа.

Напомним, что речь идет о проявленной в день кемеровской трагедии «солидарности» европейских и некоторых других стран с позицией Англии, которая без всяких доказательств обвинила Россию в покушении на убийство двух своих граждан с помощью химического оружия и на этом «основании» приняла решение о высылке дипломатов и некоторых других мерах.

Но западные политики еще сохраняют остатки comme il faut. Разумеется, они ведут себя хамски, а «отравление», судя по всему, совершили сами. Но им пока не приходит в голову заранее предупреждать о новых «российских преступлениях», как это делает Порошенко, и уж тем более о «презумпции виновности» России, как это сделал бывший консул в Стамбуле. На Западе не произносят этого вслух. А майдан произносит. И это полезно услышать тем, кто еще в чем-то сомневается.

Gazprom.ru Северный Поток-2

По состоянию на сегодня у европейских политиков еще хватает разума не рвать экономические связи с Россией, а, наоборот, строить второй «Северный поток». Охота на ведьм и битва с «черным властелином» отдельно, экономика — отдельно. Такая ситуация тоже ненормальна, но она еще не перешла в фазу «закупаем дорогой американский газ, чтобы ответить на выдуманную нами же агрессию России». Но ни из чего не следует, что нынешняя ситуация продлится долго. Напротив, западные политики из «умеренных» с каждым месяцем сдают свои позиции.

Методика работы проста. Происходит резонансное событие, в нем сразу, громко и хором обвиняют Россию. Предъявить доказательства в лучшем случае обещают потом. Но «потом» уже не до того — появился новый повод: так от Олимпиады перешли к Скрипалю. Наконец, формируется «презумпция виновности»: «мы думаем, что вы отравили Скрипаля, потому что это вы отравили Литвиненко». А что по Литвиненко никаких доказательств тоже не было — это уже все забыли. И так — вверх по спирали, с аналогичным сюжетом и нарастанием динамики. А потом — та стадия, о которой сказал консул Яременко: «мы утверждаем, что вы виновны, и вы сами должны доказать нам, что это не так».

Майданное правительство Украины играет в этой трагикомедии роль придурковатого шута с гранатой. Ему можно поручать любые гнусности, оно побежит выполнять их быстрее ветра, не считаясь ни с какими потерями. И Донбасс — одна из тех карт, которые наверняка будут разыграны. Такой ход, как наступление украинской армии на Донбасс в первые дни чемпионата мира по футболу в России, буквально просится в этот сюжет.

Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ

К тому же переход конфликта в Донбассе в горячую фазу был бы несомненным благом для майданной власти. И это должны быть не фрагментарные обострения с целью обвинить Россию в «нарушении Минских соглашений», а настоящая — или почти настоящая — война.

Президентские выборы на Украине должны пройти через год. Рейтинг действующей власти — в зоне погрешности. Путин так и не напал, а воровство всё наглее и будущее всё беспросветнее. Конечно, на Украине много наивных граждан, а гречка, охота на ведьм и админресурс творят чудеса, но даже это не делает переизбрание Порошенко вероятным.

А ведь абсолютно любой политик, который сменит его в кабинете на Банковой улице и станет шестым президентом Украины, будет небезосновательно валить всё на предшественников. И когда условная Юлия Тимошенко начнет сажать их одного за другим, ей будут аплодировать.

В такой атмосфере можно и не успеть сбежать к оффшорным счетам и испанским виллам. Именно поэтому часть окружения Порошенко настойчиво предлагает ему силовой вариант на Донбассе, войну и отмену выборов. Этот вариант пытаются продать и Вашингтону. Для майдана такой вариант будет означать еще некоторое время при власти при еще более быстром разворовывании военных бюджетов и еще более громких криках «кто против нашей власти, тот враг державе».

При таком сценарии Украина потеряет сначала людей, потом территории, зато майдан сохранит власть. Получение власти в обмен на территории — один раз они уже шли по такому пути. Преступники нередко возвращаются на место преступления. Особенно если надеются снова там что-нибудь найти.