Политическая история Южной Кореи обладает сверхъестественным сходством с политической историей Филиппин. Во-первых, обе страны были колонизованы. Корея находилась под властью Японии с 1910 по 1945 год. Филиппины были колонией США с 1899 по 1946 год, а до этого на протяжении более трех веков считались испанской колонией, пишет Майкл Генри Юсингко в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Пак Чон Хи

Во-вторых, обе страны после Второй мировой войны приняли демократическую форму правления, которая была положена в основание проектов национального строительства. Примечательно, что начальный демократический период в обеих странах связан с захватом власти военными.

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Генерал Пак Чон Хи 16 мая 1961 года организовал успешный военный переворот в Южной Корее. Он управлял страной с 1961 по 1979 год. Пак Чон Хи ввел военное положение в октябре 1972 года и распустил национальное собрание. В ноябре 1972 года была обнародована конституция Юсин, которая предоставляла президенту Южной Кореи полный контроль над парламентом.

Baek, Jong-sik Военный парад южнокорейской армии с гигантским портретом Пак Чон Хи на заднем плане

На Филиппинах 16 марта 1967 года филиппинский конгресс принял резолюцию, призывающую к принятию поправок к конституции 1935 года. Тем не менее в разгар процесса внесения изменений тогдашний президент Филиппин Фердинанд Маркос опубликовал прокламацию №1081 от 21 сентября 1972 года, объявив о введении военного положения. Обладая могущественным военным авторитетом, Маркосу удалось внести необходимые поправки в законодательство и получить возможность пребывания на своем посту в течение неопределенного срока.

Действительно, до середины 80-х годов прошлого века обе страны находились под властью самодержавных правителей. Южной Кореей руководила военная диктатура, а Филиппины находились под контролем диктатора, поддерживаемого военными.

Наконец, процесс восстановления демократического правления в обеих странах также имеет много общего. В обоих случаях свержение диктатуры произошло посредством народного восстания. Обе страны уделили особое внимание, чтобы в конституцию были внесены положения о верховенстве права, уважении основных прав и свобод человека, а деятельность правительства была ограничена. Филиппины и Южная Корея пересмотрели свои конституции в 1987 году — Филиппины в феврале, а Южная Корея — в октябре.

Удивительно, но в настоящий момент обе страны также проводят конституционные реформы. Филиппинский президент Родриго Дутерте занял свой пост в июле 2016 года, одержав победу на выборах под лозунгом «Нет наркотикам, да федерализму». Переход к федерализму подразумевает полный пересмотр конституции страны. Президент Южной Кореи Мун Джэин занял свою должность в мае 2017 года, пообещав переписать конституцию 1987 года. Изменения должны коснуться продолжительности президентского срока. В настоящий момент в Южной Корее процесс конституционной реформы, похоже, идет полным ходом.

Presidential Communications Operations Office Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте

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На Филиппинах процесс реформирования, возможно, менее выражен. Дутерте выпустил в декабре 2016 года исполнительный приказ №10 о создании консультативного комитета по конституционной реформе, поручив ему «изучить, провести консультации и рассмотреть положения конституции 1987 года». Но этот орган только недавно начал свою работу, потому что члены комитета были определены только в январе 2018 года. Ожидается, что проект федеральной конституции будет готов к июню 2018 года.

На Филиппинах процесс изменения конституции может столкнуться с трудностями. Некоторые организации предлагают внесение альтернативных изменений в конституцию и призывают граждан Филиппин оказать сопротивление правительству Дутерте. Также звучат призывы к началу уличных протестов. К июню эти социальные движения могут достигнуть критической массы и полностью заблокировать процесс конституционных изменений.

Сходство политической эволюции Южной Кореи и Филиппин действительно захватывает.