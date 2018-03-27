В Воронеже 27 марта прошел траурный митинг, посвященный памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Как передает корреспондент ИА REGNUM, к 14:00 в сквере у Никитинской библиотеки собрались несколько сотен воронежцев.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронежцы почтили память жертв кемеровской трагедии

Чтобы почтить память погибших, горожане несли к библиотеке цветы, игрушки и свечи. Молодые люди держали в руках плакаты «Кемерово, Воронеж с тобой» и «Мы помним. Скорбим».

На митинг пришли воронежцы разных возрастов, социальных статусов — студенты, пенсионеры, чиновники мэрии и облправительства, дети с родителями, представители РПЦ. Возложение цветов происходило в полной тишине.

Изначально акция памяти была предложена молодёжным советом при администрации города и студентами института физкультуры. Инициативу поддержала мэрия, присоединились студенты и преподавательский состав Воронежского государственного университета. Дальше объявление о митинге разошлось по соцсетям.

Несмотря на снегопад, который обрушился на Воронеж 27 марта, горожане продолжают идти к импровизированному мемориалу с игрушками, цветами и свечками. Время памятной акции не ограничено — почтить память жертв страшного пожара можно прийти в любое время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 марта в городе Кемерово произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети. Еще 13 человек были госпитализированы, за медицинской помощью обратились 43 человека.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Президент России Владимир Путин 27 марта подписал Указ, объявляющий 28 марта днем траура. На территории РФ будут приспущены государственные флаги, а культурным учреждениям и телеканалам было предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.