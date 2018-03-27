Каждому гражданину России приходилось слышать вопросы, ответить на которые с ходу нельзя. Например: «почему самое богатое ресурсами государство так бедно живет?» Или: «зачем мы постоянно конфликтуем с Западом, а не занимаемся внутренней политикой и экономикой?» А иногда: «почему мы прямо сейчас не живем так же, как люди живут в Западной Европе?»

Laborpains.org Отстранение

И хотя все эти вопросы закономерны, проблема их заключается в том, что они крайне наивны. Россия не «сферический конь в вакууме», вокруг нас расположено множество стран, и своими действиями они порой просто не оставляют нам выбора.

«Самая богатая ресурсами страна на планете» вместо их эксплуатации веками была вынуждена их защищать. Заниматься внутренней политикой было невозможно, не заблокировав внешние военные угрозы. Проводить тотальную чистку элит не позволяло и без того разобщенное и дестабилизированное Западом общество, а удары по экономике, мешающие наладить ее функционирование, как правило, сыпались с той же стороны.

Плакат СССР. Иванов В. Враг коварен — будь на-чеку! 1945 г

Вопрос о том, почему мы не живем так же, как в Западной Европе, и вовсе имеет банальные причины. Ведь только за последние 100 лет Россия поднимались из пепла трижды, потеряла в битвах за собственный суверенитет десятки миллионов жизней и годы упущенного времени, а также многократно начинала свое развитие практически с нуля. Даже эти 18 лет наша страна упорно развивается под консолидированным западным давлением. Европа же строила себя без потрясений и проблем как минимум 70 послевоенных лет, а сопровождал этот процесс щедрый поток финансовой помощи.

Иными словами, всякий раз, когда Россия с ее колоссальным потенциалом (ресурсами, высокообразованным населением, наукой, культурой, ценностями и суверенитетом) начинала свое бурное развитие, Запад немедленно прекращал внутренние дрязги и объединялся против нее. Россия никому не угрожала экспансией в прошлом, не угрожает и в нынешние времена, однако дело здесь состоит в том, что капитализм просто не может смотреть на рост конкурента, не попытавшись обогатиться за счет его трагедии. А если трагедии нет — ее необходимо создать.

Нынешняя ситуация с дипломатическими демаршами возвращает нас именно в эти времена. Вопрос заключается лишь в том, почему для этого выбрано настоящее время? Ответ — потому, что Рубикон мирового переустройства пересекается именно «сегодня».

Во-первых, мир находится на старте повсеместной смены технологического уклада. К этому «прыжку» готовится Китай, к нему готовится США, к нему готовится Россия. Единственное серьезное формирование, которое к нему не готовится — это ЕС. И причина тому — традиционная роль в истории. Европе, как и всегда, финансовые элиты уготовили роль тарана против России. А тот факт, что этот таран на данном витке является политико-экономическим и лишь в последнюю очередь военным — ничего, по сути, не меняет.

Во-вторых, окно для сохранения западного гегемонизма резко уменьшилось после недавнего запуска альтернативной нефтедоллару системы — нефтеюаня, открывшей конвертацию доходов от реализации нефти в золотой эквивалент.

В-третьих, политика транснациональных элит Запада по удушению КНР через Россию провалилась также. План блокады Пекина от энергоносителей Ближнего Востока и экономический удар по РФ не состоялся в тот момент, когда «Арабская весна» в Сирии окончательно провалилась. Террористическая дестабилизация Поднебесной и РФ через Уйгурский АО и Среднюю Азию также была заблокирована. А ставка на военный эквивалент и вовсе принесла диаметрально противоположный результат.

Окружение России позиционными районами ПРО, контингентами НАТО и системами разведки закончилось тем, что 6-й флот США был вышвырнут в западную часть Средиземного моря, корабли Черноморского флота, наземные установки и авиация Крыма, в купе с ракетными системами в Калининграде, держат на прицеле большую часть баз НАТО в ЕС, а выступление президента России 1 марта обнулило не только саму идею раннего перехвата ответного российского удара, но и прижало «нож к горлу» абсолютно беззащитной территории самих США. Гипперзвук, глайдеры, новейшие подводные дроны, крылатые ракеты и новая «Сатана» как минимум на 6 лет обезопасили Россию от любого военного давления.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские ракеты

В итоге выбить «слабое звено» российско-китайского тандема милитаристскими методами не получилось, асимметричный ответ Москвы привел Запад к тому, что Россия оказалась готова к технологическому переделу. Проведение масштабной чистки элит и западных ставленников стало вопросом скорой инаугурации президента, а помешать Кремлю реформировать страну старыми методами у англосаксонской элиты уже не получается. И хотя Запад понял это достаточно быстро, всё, что он смог сделать к марту этого года — это ударить по экономике страны, а также сделать ставку на ее изоляцию. С тех пор «британская» история и началась.

Вначале планировалось максимально эффективно поднять шумиху с постановочной химической атакой в Солсбери, затем раздуть огонь истерии до нужной «консистенции», вынести обсуждение данного вопроса в Совбез ООН, дождаться русофобской резолюции и вето со стороны России, а после осуществить заранее подготовленные провокации в САР. И лишь в последний момент этот план феерически провалился. Российская разведка и спецназ вышли на склады хранения химического оружия на территории Восточной Гуты и вскрыли ряд лабораторий по его производству в других районах Сирии. Главная часть сценария канула в небытие, а истерия в Лондоне к тому моменту уже была запущена.

В результате Солсбери, который изначально был лишь подтанцовкой общего сценария, остался в гордом одиночестве и вынужденно вышел на первый план. Обвинить Россию в применении химоружия сразу в двух местах, очернить право вето и ввести масштабные экономические санкций не получилось, в связи с чем пришлось срочно выжимать максимум из того, что есть. Во многом по этой причине вся ситуация с Солсбери и выглядит настолько топорно и нелепо — она просто не должна была играть ключевую роль.

Так или иначе, но сценарий с высылкой российских дипломатов, подготовленный для случая с химоружием в Сирии, пришлось задействовать прямо сейчас, причем без демаршей в ООН, без очернения права вето и без должной накачки истерии в СМИ. Зато с ужасными актерами, двигающимися кое-как, и критиками в зале, которые делают вид, что всё хорошо, и неистово аплодируют.

Химическая катастрофа. Учения

По всей вероятности, после высылки российских дипломатов стоит ожидать и других провокаций, плавно переходящих в санкции и реальные экономические шаги. Ведь, как и было сказано ранее, Россия обезопасила себя от военного давления, консолидировала общество для противодействия подрывной деятельности революционного типа изнутри и нуждается лишь в средствах, кооперации и стабильной экономике для обозначенного мобилизационного режима. По ней каскад ударов и будет нанесен.

Другое дело, что Запад не осознает реального положения вещей в России. Доклады «пятой колонны», из которой он черпает информацию о «бедственном положении экономики» страны, действительности не соответствуют. А само государство, несмотря на санкции, огульные обвинения «лицедеев» и дешевые провокации, становится лишь сильнее, сплоченнее и независимее с каждым днем. Страна готова к любым ударам, ведь, как и сказал президент ранее: «собаки лают — караван идет», а аналог системы SWIFT уже функционирует.

Бжезинский как-то написал, что Россия — самая непокорная страна, так не будем же разочаровывать Запад и сегодня…