В субботу, 24 марта, в Челядзи был снесен памятник благодарности Красной армии, передает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Он был расположен на перекрестке с круговым движением в районе Пяски и установлен по инициативе директора местной шахты в 1949 году. На монументе была выбита надпись: «В знак благодарности советской армии от жителей Пяскинского района».

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Со стены здания администрации Лодзинского воеводства на улице Петроковской была снята мемориальная доска в честь освобождения Лодзи частями Красной армии в январе 1945 года, сообщает Express Ilustrowany (Лодзь). Решение было принято лодзинским воеводой на требования Института национальной памяти, который счел памятную табличку подпадающей под действие так называемого закона о декоммунизации. Доска гласила: «В первую годовщину освобождения города Лодзи от нацистского рабства войсками Красной армии и Польской народной армии. Городской совет помещает эту табличку в знак свидетельства благодарности и почтения горожан к героям, вернувшим свободу порабощенному народу. 1946 год». В списке объектов для «декоммунизации» числится также обелиск памяти в парке в Балутах.

Бойцы Советской Армии с жителями освобожденного польского города. 1944

Ассоциация семей «проклятых солдат» Подкарпатья обратилась к главе Подкарпатского воеводства с требованием снести памятник Революционной борьбе в Жешуве, информируют Nowiny (Жешув). Она утверждает, что этот монумент «оскорбляет» память «проклятых солдат», которые не хотели «отдать Польшу в руки большевиков и Сталина». А те из горожан, которые хотят оставить памятник на месте — это «посткоммунистические круги», в том числе «коммунистического репрессивного аппарата». Заодно Ассоциация пожаловалась воеводе на президента Жешува, назвав его «бывшим активистом Польской объединенной рабочей партии».

Жители улицы имени Второй армии в Зелена-Гура возмущены, пишет Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура). Из-за закона о так называемой декоммуникации глава Любуского воеводства переименовал ее в улицу Жертвы коммунизма. Люди не согласны и требуют иного решения. Против нового имени выступает большинство. Горожане подчеркивают, что поляки боролись за свободу в разных армиях, но у них была одна цель — независимость страны. И все эти воины заслуживают уважения. Жители направили петицию городским властям, которые переправили ее в Институт национальной памяти и любускому воеводе. Сотрудники ИНП согласись с тем, что вместо Жертв коммунизма улица может быть названа в честь солдат Второй армии маршала Юзефа Пилсудского, воевавших во время советско-польской войны в 1920 году. Воевода тоже не возражает. Как заявил президент Зелена-Гуры Януш Кубицкий, он подписал проект резолюции, которую должны будут утвердить на сессии депутаты городского совета.

Пилсудский и Рыдз-Смиглы. 1920

До выборов в сейм Польши осталось год, рассказывает Gazeta Olsztyńska (Ольштын). Опросы дают Союзу левых демократических сил (SLD), не попавшему в парламент в 2015 году, третье место в гонке на скамейке. Как отмечает секретарь отделения SLD в Варминско-Мазурском воеводство Варминско-Мазурское воеводство, итоги социологический исследований говорят о двух вещах. Во-первых, два года назад Союз выбрал хорошее направление, так как «мы сосредоточились на восстановление партии в организационном и финансовом планах, контактах с людьми и, прежде всего, на мудром присутствии в средствах массовой информации». SLD показал, что есть альтернатива курсу правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) и их оппонентам из «Гражданской платформы» (РО). Социал-демократы «защищают верховенство закона, конституцию, права женщин, достоинство тех, кто относится ко времени Польской Народной Республики». Во-вторых, не следует почивать на лаврах, поскольку симпатии избирателей не даются раз и навсегда. Сегодня активисты SLD фокусируются на подготовке к выборам на местном уровне: готовит агитационные материалы, определяет кандидатов в президенты городов и разрабатывает программу для местных органов власти.

Качество и накал политических споров в Польше очень беспокоит польского историка Рафала Матыя, сообщает Super Nowości (Жешув). Вот, что он заявил изданию: «Мне не нравится, что полиция используется в политических целях. Сотрудники полиции, государственные служащие, дипломаты должны работать спокойно, независимо от того, кто у власти. Потому что известно, что власть будет меняться. Но меня больше беспокоит другое. Когда у нас наблюдаются такие резкие споры в социальных сетях, достаточно, чтобы Путин подпалил — и пожар распространится через две недели. Прежде, чем мы поймем, что это не «Право и Справедливость» или «Гражданская платформа», а российская провокация, польское государство окажется на коленях. Я помню сейм с самого начала. Лидер Конфедерации независимой Польши Лешек Мочульский гремел о предателях и ландскнехтах Москвы. Люди были возмущены, но не всё же высасывалось из пальца. Напомню, что это говорил давний оппозиционер и всего через два года после падения коммунизма, когда отношения между Польской объединенной рабочей партии и СССР были очевидны. Однако сегодняшние обвинения — Тарговица, воры, вы будете сидеть… Это образ того, что вы думаете об оппоненте. Это не только вопрос языка, но и того, что у вас в голове. Выступление главы PiS Ярослава Качиньского в cейме, когда он кричал оппозиции: «Вы убили моего брата!»… Это было страшно, показало, что он верит в это. Политические разделения должны быть, в этом демократия. Но когда два мощных блока нагнетают эмоции в режиме нон-стоп? Это бессмысленно и опасно. Польша много теряет от внутреннего конфликта».

Историка не удивляет, что сегодня в стране значительная часть поляков сентиментально вспоминает о Польской Народной Республике. «Я помню жизнь в деревне с холодной водой в колодце, а затем переезд в город, многоэтажные дома, радость от покупки маленького «Фиата», — говорит Матыя. — Это был цивилизационный скачок! ПНР — это интересная эпоха, в которой было не только сопротивление и война с коммунистами. Лишь немногие храбро себя вели, если не считать сопротивления Церкви, как это было в 1980-х годах после избрания Кароля Войтыла папой Римским Иоанном Павлом II. Было много осторожности, люди были восприимчивы к пропаганде. Даже в середине 1980-х, когда я раздавал газеты сопротивления друзьям, не все хотели их брать… Когда я слышу заявления премьер-министра Матуша Моравецкого, что по польским дорогам будут мчаться скоростные поезда или электрические автомобили, я думаю, что вот это больше ПНР. Мы строим Центральный транспортный узел, но, простите, когда wi-fi появляется в «Пендолино»? Премьер-министр рассказывает о канале Одра-Дунай, но в Нижней Силезии просят починить хотя бы одну плотину. Уловка, пропаганда успеха, воспоминание Польской Народной Республики, и тот же Моравецкий недостаточно молод, чтобы не помнить Эдварда Герека».

Матуш Моравецкий

Как заявил профессор Анджей Золл, бывший председатель Конституционного трибунала Польши, «правовое государство само себя не защитит». Он выступил в Кракове на презентации своей автобиографической книги «От диктатуры к демократии. И обратно», информирует «Dziennik Polski» (Краков). По его мнению, «Право и Справедливость» уничтожает правовую культуру и разрушает конституционную. Это «катастрофа, отступление от основ, которые будет очень трудно восстановить». Профессор отметил, что очень болезненным является уничтожение институтов, авторитет которых строился последние годы. Ведь, например, если кто-то другой даже заменит Анджея Дуду в президентском дворце, суть президентства уже не будет такой, как до выборов в 2015 году. Было странно, говорит Золл, если бы PiS смогла реализовать свою предвыборную программу в существующей конституционной системе. И напоминает, как на одной из первых сессий сейма после парламентских выборов в 2015 году некий депутат сказал, что закон не в счет, важна нация. Такое характерно для «тоталитарных режимов». Хотя, считает профессор, возможность «исправить» поломки конституционного трибунала еще остаются. Этого не могут сделать ни Европейская комиссия, ни Венецианская, только сами поляки.

Фонд поддержки и продвижения славянской культуры «Вместе» (Razem) хочет отправить в отставку бургомистра и депутатов города Ключборк за то, что те «заботятся о евреях, а не славянах», рассказывает Nowa Trybuna Opolska (Ополе). Фонд просит городские власти организовать референдум. Как заявил глава организации Ян Келб, «мы несколько лет присматривались к Ключборку и обнаружили, что бургомистр и городской совет пекутся только об интересах еврейского народа, а славянское сообщество маргинализируют». Келб руководит Фондом, который выбрал своей целью «борьбу против злых евреев, которые правят Польшей». Сам он родом из Мельца. Недавно приезжал в Ключборк на встречу с бургомистром Ярославом Келяром, но тот выпроводил его из кабинета буквально через несколько десятков секунд. «Я еще не встречался с таким агрессивным антисемитизмом, — сказал Келяр. — Думаю, что это поправки в закон об Институте национальной памяти приободрили антисемитов. Теперь они не боятся говорить столь отвратительные вещи вслух». Председатель городского совета Януш Кендзя полагает, что Келб хочет заработать очки на волне антисемитизма. А бургомистр сообщил, что намерен направить в министерство культуры Польши заявку с просьбой отменить регистрацию антисемитского Razem.

Появление в Германии правительства порадовало польских немцев, пишет Wochenblatt (Ополе). Как говорит председатель Союза немецких ассоциаций в Польше Бернард Гайда, преодолен фактический застой, который имел место при принятии решений на федеральном уровне по вопросам, связанным с меньшинствами. К ним относится, например, выделение субсидий на мероприятия немецкого меньшинства в Польше, поддержку его существования и развития. Сейчас, по крайней мере, можно начать планировать новые проекты. Идет речь и о политической поддержке, которую на протяжении многих лет проводит федеральное министерство внутренних дел. Курирует эту работу полномочный представитель по делам перемещенных лиц и национальных меньшинств. Им сейчас стал представитель ХСС, доктор Бернд Фабрициус, с которым Гайда собирается встретиться в ближайшее время. Вместе с тем появление правительства означает и обсуждение судьбы меньшинств в широком контексте польско-германских отношений по линии министерств иностранных дел. По мнению издания, неожиданным является то, что МИД Германии возглавил социал-демократ Хайко Маас, бывшим министром юстиции, что вызывает вопросы. Гайда выразил сожаление тем, что Зигмар Габриэль перестал руководить немецкой дипломатией. Он был «открыт для меньшинств», а Маас «принадлежит к молодому поколению, среди которого обычно наблюдается немного более низкий уровень знаний о положении меньшинств, что в некоторой степени связано с историей». Впрочем, говорит председатель Союза немецких ассоциаций в Польше, «на одной из последних встреч в Берлине мы заложили основы «встреч идей», на которых немецкие меньшинства и представители МВД, МИД и, возможно, министерства культуры будут собираться два раза в год, чтобы совместно определить стратегические цели на будущее». Правда, пока неизвестно, когда состоится первая такая «встреча идей».

Флаг Германии в отражении

Граждане Украины работают на наши пенсии — в Поморье растет число иностранцев, уплачивающих пенсионные взносы, больше всего выходцев с Востока, констатирует Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Прибыв из-за границы, украинцы выплачивают пенсионные взносы, помогая покрыть «пенсионный разрыв», созданный негативной демографией. Как узнали журналисты издания в Управлении социального страхования (ZUS), в конце июня 2016 года число иностранцев, зарегистрированных в системе в Поморье, превысило 10,5 тысяч человек. На конец июня 2017 года их число составляло почти 20 тысяч, рост в два раза. За исключением случаев, когда это исключено соглашением между Польшей и родиной работника, работающего в Польше, иностранец подлежит социальному страхованию, объясняет представитель ZUS по Поморскому воеводству Кшиштоф Чешиньский. По его словам, с точки зрения польской пенсионной системы, чем больше застрахованных лиц платят взносы в Польше, тем лучше для поляков. Впрочем, работая и делая отчисления в ZUS, в случае постоянного проживания в Польше такие украинские работники будут иметь право на получение пенсии здесь в будущем.

Командующий Национальной гвардией США в штате Иллинойс генерал-майор Ричард Хейс-младший посетил Люблин, передает Kurier Lubelski (Люблин). Он встретился с руководством совместной Украинско-польско-литовской бригады (УкрПолЛитбриг) и обсудили детали сотрудничества и деятельности во время военных учений на Украине RAPID TRIDENT-18. Как говорится в официальном пресс-релизе бригады, «начальник штаба полковник Элигиюс Сенюлис и представитель украинской стороны майор Андрей Коцелько рассказали о структуре бригады, потенциале действий и о планах дальнейшего развития. Затем офицеры обсудили с делегацией США планы дальнейшего сотрудничества между Национальной гвардией и УкрПолЛитбриг. В ходе визита генерал-майор Хейс наградил майора Войцеха Якубчика почетной медалью».

Европейский комитет регионов (EKR) проверит, какое влияние может оказать трубопровод «Северный поток — 2» на популяцию трески, сообщает Głos Szczeciński (Щецин). Исследования показывают, что в последние годы вес рыб тресковых пород, выловленных рыбаками, резко снижается. Эта проблема волнует не только польских рыбаков, но и европейских на платформе Low Impact Fishers of Europe (LIFE). Координатором последнего по Балтийскому и Северному морю работает Марцин Ручиньский. Он убедил членов межрегиональной группы «Северный поток — 2» в Европейском комитете регионов в том, что хотя проект и не является единственной причиной изменений, безусловно, следует изучить его влияние на популяцию трески. Однако до сих пор инвесторы СП — 2 не предоставили доступа к собранной информации о воздействии проекта на рыбу. Поэтому EKR было предложено провести проверку. На заседании межрегиональной группы «Северный поток — 2» в Европейском комитете регионов (во главе с польским спикером) также приняли участие члены группы Балтийского региона. На встрече был затронут вопрос и о принятом Комиссией по промышленности Европейского парламента (ITRE) постановления в поддержку поправок в газовую директиву, которая предоставит Европейской комиссии дополнительные полномочия в регулировании строительства газопроводов. Следующее заседание группы «Северный поток — 2» запланировано на середину мая.