В сложившихся условиях может оказаться так, что между войной США и Ирана стоит лишь один человек — генерал морской пехоты США Джеймс Мэттис, занимающий пост министра обороны. По всей видимости, он последний в окружении президента США Дональда Трампа, кто считает, что Совместный всеобъемлющий план действий — ядерную сделку с Тегераном — стоит сохранить, а война с исламской республикой является ужасной идеей. На этом фоне возникает стойкое ощущение, что Трамп собирает военное правительство, пишет бывший кандидат на пост главы Белого дома Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Трамп лично пообещал выйти из ядерной сделки — «худшего соглашения из когда-либо подписанных» — и вернуть санкции в мае, а его новый советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон когда-то написал статью «Чтобы не дать Ирану создать бомбу, нужно Иран разбомбить» (To Stop Iran’s Bomb, Bomb Iran), в которой он призывал к превентивным ударам и «смене режима».

U.S. Marine Corps Джеймс Мэттис

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Такой же позиции придерживается и новый глава государственного департамента США Майкл Помпео — в прошлом глава ЦРУ. Он называет Иран «бандитским полицейским государством», «деспотической теократией» и «авангардом порочной империи, которая расширяет свои мощь и влияние по всему Ближнему Востоку».

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Затем, любимый арабский лидер Трампа — наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман назвал верховного главу Ирана аятоллу Али Хаменеи «Гитлером Ближнего Востока», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также продолжает призывать к действиям против исламской республики, называя ядерную сделку опасностью для Израиля, а сам Иран — «величайшей угрозой нашему миру». И им всем вторит посол США в ООН Никки Хейли.

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Тем не менее сам Тегеран, очевидно, не стремится к войне. Эксперты МАГАТЭ регулярно подтверждают соблюдение исламской республикой условий ядерной сделки. Более того, в Персидском заливе прекратились инциденты с участием кораблей США и Ирана, несмотря на то, что в 2016 и 2017 годах столкновения там происходили неоднократно.

На этом фоне актуален вопрос, чем чреват разрыв Совместного всеобъемлющего плана действий, отмечает автор. Прежде всего, он приведет к изоляции США. Китай и Россия не откажутся от сделки, встав на сторону Ирана. Великобритании, Франции и Германии также придется выбирать между соглашением и США. Если компания Airbus будет вынуждена отказаться от заказа Тегерана на покупку новых летательных аппаратов, что об этом скажут в ЕС?

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Немаловажен вопрос и о том, как отреагирует Северная Корея, став свидетелем отказа США от сделки с Ираном, который пошел на значительные ограничения своей ядерной программы и позволил проводить тщательные проверки своей деятельности, а потом обманом лишен обещанных США преимуществ. Зачем Пхеньяну после нападения США на Ирак, у которого не было оружия массового поражения, и Ливию, отказавшуюся от подобного арсенала, даже думать о том, чтобы отказываться от своего ядерного оружия, особенно после гибели лидеров обоих государств.

Также непонятно, что делать Вашингтону, если пять остальных стран, подписавших соглашение, продолжат поддерживать те же отношения с Ираном, невзирая на США, а сам Тегеран согласится придерживаться взятых на себя обязательств? Искать casus belli? При этом война, в рамках которой корабли ВМФ США столкнутся с ордами торпедных катеров Ирана, может привести к блокированию Персидского залива, что станет причиной кризиса глобальной экономики. Антиамерикански настроенные «шиитские джихадисты» в Бейруте, Багдаде и Бахрейне могут начать нападать на граждан и военнослужащих США.

Кроме того, ни у армии США, ни у ее морской пехоты нет достаточных сил для вторжения и оккупации Ирана, поэтому стоит задаться вопросом, будет ли возвращена общая воинская повинность. Если же Вашингтон решит осуществить блокаду страны и начать ее бомбить, ему нужно будет уничтожить все иранские противокорабельные и баллистические ракеты, подводные лодки, корабли, самолеты и системы ПВО. И разве превентивный удар по Ирану не приведет к консолидации народа страны в ненависти против США, как было в случае с Перл-Харбором, и где окажется индекс Доу — Джонса?

Gage Skidmore Джон Болтон

Трамп добился выдвижения на пост кандидата от Республиканской партии благодаря своим обещаниям вывести США из глупых войн, в которые страну затащили глупцы вроде Джона Болтона и других республиканцев. После 17 лет США по-прежнему не выбрались из трясины Афганистана, тогда как Ирак — когда-то бастион против Ирана — теперь стал шиитским союзником Тегерана.

Поддерживаемые США мятежники в Сирии разбиты, а президент страны Башар Асад благодаря поддержке России, Ирана, «Хезболлы» и других шиитских вооруженных формирований из Ближнего Востока и Центральной Азии укрепил свою власть. Курды же, которые доверяли Белому дому, оказались разбиты союзником Вашингтона по НАТО в Сирии и подготовленной США армией Ирака — в Ираке.

Kremlin.ru Али Хаменеи

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В сложившейся обстановке важно, что думает президент Трамп, который обещал, что страна больше не будет начинать ненужных войн. Так, президенты Гарри Трумэн и Линдон Джонсон втащили страну в несколько конфликтов, которые они не смогли закончить. В результате оба лишились президентского кресла. В свою очередь, Дуайт Эйзенхауэр и Ричард Никсон положили тем конфликтам конец, за что были вознаграждены решительными победами на выборах.

После своей сокрушительной победы в операции «Буря в пустыне» Джордж Буш — старший не смог переизбраться на второй срок. Вторгшись в Ирак, его сын Буш — младший лишился обеих палат конгресса в 2006 году, а его партия уступила Белый дом в 2008 году антивоенно настроенному кандидату Бараку Обаме. Когда-то казалось, Трамп понимает этот урок истории.

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