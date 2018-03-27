Первый шок от случившейся в Кемерове трагедии не проходит, а наоборот, усиливается. Прочитав сотни сообщений в соцсетях и посмотрев десятки видеозаписей, невозможно не проникнуться всем сердцем к беде пострадавших и не обратить внимание на чудовищные поступки некоторых сопричастных. 25 марта 2018 года дети пришли в кинотеатр ТЦ «Зимняя вишня» посмотреть мультик «Кролик Питер» и не знали, что их заперли снаружи, когда на четвертом этаже начался пожар. И теперь кузбасский поселок Трещевский готовится к похоронам целого класса: в огненной ловушке оказались 12-летние школьники.

Mchs.gov.ru Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня». Огонь вырвался наружу

42.mchs.gov.ru Пожарные на объекте. Горит ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Закрыть, чтобы не разбежались

В Кемерово их привезли, чтобы отметить начало весенних каникул. У класса был запланирован контактный зоопарк и поход в кино. И то и другое было в «Зимней вишне». По некоторым данным, преподаватели пошли гулять по торговому центру и попросили билетершу закрыть детей, чтобы не разбежались. Где сейчас «та добрая тётя», которая выполнила просьбу? И каково сейчас классному руководителю и двоим сопровождавшим детей родителям, которым удалось выбраться из горящего здания, а их детям — нет? Как никто другой это почувствовал на себе житель Кузбасса Игорь Востриков, потерявший в результате трагедии сестру, жену и троих детей — семи, пяти и двух лет.

«Если честно, я до последнего думал, что это теракт, когда мои звонили и говорили: «Нас здесь заперли, мы задыхаемся, спаси нас!» Меня, к сожалению, в городе не было, но туда очень быстро приехала моя мама. Сотрудники МЧС приехали неподготовленные, без шлемов, без всего. И мама, стоя на коленях, обращалась к ним: «Там мои дети, спасите их, пожалуйста», но спасатели просто стояли и врали: «Там нет никого, успокойте её». Такая реакция у наших спасителей», — об этом Игорь рассказал в интервью местным журналистам, стоя возле морга.

Mchs.gov.ru Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня». Огонь вырвался наружу

«Игорюша, нас заперли в кинотеатре»

Пользователи интернета отследили через гугл-кэш страницу с билетами, купленными 25 марта во второй и третий кинозалы на 14:40 и 15:20 (местн.) соответственно. Получилось, что во втором кинозале «Зимней вишни» находились 42 человека, и в третьем — 119 человек.

«Если случилась такая трагедия, я не понимаю, почему нужно замалчивать. Жена позвонила, говорит: «Игорюша, нас заперли в кинотеатре, мы задыхаемся, я тебя люблю». Я с ней еще две минуты был на связи, но она больше не отвечала. Потому что там моментальное задымление было — кто ролики видел. МЧС приехали поздно, и они неподготовленные были», — вспоминает житель Кузбасса Игорь Востриков.

42.mchs.gov.ru Пожарные пытаются пробиться на 4-й этаж ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли десятки людей

Начало пожара и помощь: где правда?

Между тем, по уточнённой информации МЧС РФ, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» площадью 1600 м2 с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами начался в 12:10 (местн.).

«К месту пожара были своевременно направлены пожарно-спасательные подразделения и военизированные горноспасательные отделения МЧС России, сотрудники МВД России, экипажи ГИБДД, бригады скорой медицинской помощи и представители администрации торгово-развлекательного центра. В 12:15 по прибытии на место чрезвычайной ситуации огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу. В целях охраны общественного порядка было проведено оцепление района пожара.

В результате принятых мер более 100 человек были выведены из здания, с применением пожарных автолестниц, автоколенчатых подъемников, специальных пожарных средств и оборудования были спасены более 20 человек. Имеются пострадавшие. Для проведения санитарно-авиационной эвакуации в готовности находится спецборт Ан-148 МЧС России с медицинской бригадой отряда «Центроспас», — уверяют в МЧС РФ.

Цитата из группы «Инцидент в Кемерово» в ВК (vk.com/incident_42) Так спасался от смерти посетитель ТЦ «Зимняя вишня». Он выпрыгнул из окна горящего 4-го этажа

Эти данные расходятся с данными камеры видеонаблюдения. Из опубликованного в сети фрагмента видно, что это произошло около 16:00 (местн.) или в 12:00 (мск.)

Если спасатели прибыли через 5 минут, как утверждается в официальном сообщении, то почему единственные двое, рискнувшие выпрыгнуть из окон 4-го этажа, падали на асфальт, под крики зевак, а не приземлялись на приготовленные места под профессиональные команды сотрудников МЧС со спасательными подушками?

«А теперь то, что было на самом деле. Пожарные машины, подъехали только через 40 мин после начавшейся трагедии. Моя соседка все это время простояла на крыше мокрая, в купальнике, после бассейна, и ждала помощи. Сейчас она лежит с ожогами дыхательных путей. Из объявленных 13 машин, не буду врать, потому что точную цифру мне не удалось установить, было не больше семи. Кинозалы были закрыты и оставались закрытыми до последнего живого человека.

Ни один из пожарных выходов не функционировал. Вообще, сам не раз пребывал в этом ТЦ и знаю, насколько это убогая постройка, сделанная из г<…> и палок, с 3 выходами на первом этаже и без окон. Люди выпрыгивали из окон и разбивались, никаких спасательных подушек не было организованно, храбрые граждане ловили людей и забегали в горящее здание, спасая детей», — поделился информацией Иван Поляков.

Цитата из виде о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Так горел ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли десятки людей

Звонки на тот свет

Многие их тех, кто потерял своих близких, до последнего надеялись увидеть их живыми. И даже зная, что весь четвёртый этаж ТЦ «Зимняя вишня» этаж объят огнём и пожарные не могут туда пробиться, многие верили в лучшее и звонили, потому что абоненты были в зоне доступа. Успели в последний раз поговорить со своими родными и некоторые школьники из посёлка Трещевский. Звонили и писали СМС, чтобы попрощаться.

«В 16:11, сразу после начала пожара, из кинотеатра звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит всё, двери заблокированы в кинотеатре. Я не могу выйти, дышать не могу. Я ей говорю: «Вика, снимай все, нос закладывай через одежду». Она говорит: «Передай маме, что я её любила. Передай всем, что я их любила» — и после этого отключилась», — это говорит тётя девочки Евгения N.

Кстати, папа одной из погибших школьниц поехал в Кемерово вместе со всем классом. В кинотеатр, как и другие взрослые, он не пошёл и, когда начался пожар, не смог помочь своей дочери, но спас чужого ребёнка — Андрея, который пошёл в другой кинозал.

42.mchs.gov.ru Пожарные у ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли десятки людей

«Поехали шесть девочек, все красавицы, отличницы. Еще в классе учатся два парня из детского дома и один, который живет с бабушкой — они от экскурсии отказались, вроде денег не хватило», — рассказала «КП» Татьяна Сергеева.

Её 11-летняя внучка Таня N. оказалась в списках пропавших без вести. Её же фамилия спустя сутки прозвучала на аппаратном совещании губернатора Кемеровской области Амана Тулеева — глава Кузбасса признался: трагедия унесла жизнь его маленькой родственницы. Отец девочки и сноха Тулеева — родные брат и сестра.

ОБЖ

47-летняя учительница Оксана N, оставившая детей запертыми в кинотеатре, по горькой иронии числилась в школе преподавателем-организатором ОБЖ (охрана безопасности жизнедеятельности). Её педагогический стаж составляет 25 лет. Она избиралась депутатом совета народных депутатов Осиногривского сельского поселения. Односельчане отзываются о ней как об обычной, простой женщине, которая почти всю жизнь прожила в деревне. Как пишет «Комсомольская правда», школьники её ни в чём её не винят:

«Она очень добрый и отзывчивый человек. Весь класс её очень сильно любит, она всегда устраивает нам мероприятия. Оксана Николаевна учила мою маму», — рассказала одна из школьниц».

Любовь — это прекрасно, только погибли дети, жестоко погибли. Пока все содрогались от произошедшего, торговый центр «Зимняя вишня», сляпанный на месте бывшего производственного помещения, продолжал догорать, сохраняя в центре города кладбище из детей и взрослых, организованное халатностью. Подобные «Вишне» пластиковые коробочки построены в каждом городе с населением больше 100 тыс человек. И все, кому нужно, знают, что их планировка почти никогда не соответствует технике пожарной безопасности, а инфраструктура по тушению пожара может просто отсутствовать. Так что преподавать ОБЖ своим детям лучше самим. Иначе любой поход с семьёй в один из таких центров может оказаться последним, двери в кинозал закрытыми, а система тушения не налажена, а МЧС не готово к спасению ваших жизней.

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Именно это сейчас пытаются донести Владимиру Путину тысячи собравшихся на центральной площади Кемерова. Они не верят официальным цифрам, считают, что власти занижают число погибших («Нам нужна правда, ответы и конкретные действия — наказать конкретных виновных»), они стихийно формируют инициативную группу, которая должна сосчитать тела погибших в ТЦ. Но главные претензии — к чиновникам, которым бизнесмены дают взятки, чтобы те закрывали глаза на нарушения пожарной безопасности.

Кстати, теперь бизнесмены «дают взятки» родным погибших. Сайт торгового центра облачили в траур.

Kemkino.ru Гугл-кэш страницы с билетами в кинотеатр «Зимняя вишня», купленными 25 марта во второй кинозал на 14:40. Если данные верны, получается, что в момент пожара там находились 42 человека

«Для оказания дополнительной материальной помощи семьям погибших, помимо объявленной ранее губернатором в размере 1 млн рублей, нами будут перечислены в областной бюджет средства из расчёта 3 млн руб на каждого погибшего», — говорится в тексте. А миллиардер Денис Штенгелов признался, что является одним из совладельцев ТЦ. На родине он не живет, а его постоянным местом жительства является Австралия. Такая вот роскошь на костях.

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Они смотрели мультик про «Кролика Питера». И они теперь мертвы. Потому что не нашлось никого, кто смог бы защитить их при жизни. Поэтому очень важно сейчас объявить: каково реальное количество жертв, кто виноват и кто ответит.

По последним официальным данным, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погиб 41 ребенок.

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