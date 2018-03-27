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Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 23 марта составляли 8,111 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 10 марта сократились на 916 млн кубометров. С начала отопительного сезона Украина «сожгла» примерно 9,002 млрд кубов топлива, т. е. более 52,9% от накопленного. До формального завершения отопительного сезона остаётся чуть менее недели.

Недолго остаётся также считать газ в кубометрах. Согласно заявлению пресс-службы компании «Укртрансгаз», в скором времени состоится переход на измерение в энергетических единицах (кВт·ч, Мдж, гкал).

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пытается перед выборами разыграть старую проверенную карту: протест против продажи ГТС Украины.

«Именно сейчас за спиной парламента происходит процесс передачи в управление самой весомой ценности страны — газотранспортной системы. 49% отдаётся неизвестным иностранным компаниям», — заявила она во время недавнего выступления в парламенте, требуя законодательно запретить любые манипуляции с ГТС, которые могут привести к тому, что Украина перестанет быть владельцем 100%-ной доли в ГТС.

Тогда же она привела совершенно невероятную оценку её стоимости: 300 млрд евро.

Удивительно, но, несмотря на старение газопровода, мизерные вложения в его ремонт, консервацию половины мощностей (сегодня используются только две из четырех веток), стоимость ГТС Украины в устах Тимошенко постоянно растёт. В 2010 году, когда Тимошенко протестовала против создания газотранспортного консорциума с участием РФ, она оценила ГТС в 150 млрд евро. А уже в 2012 году говорила о 200 млрд евро. Сегодня, как видим, уже 300 млрд, словно все эти годы ГТС не качала газ в страны Европы, а лежала в банке на депозите.

Chto-proishodit.ru ГТС Украины

Член наблюдательного совета института энергетических стратегий Юрий Корольчук в своём блоге на Liga.net указывает, что 350−400 млрд долл. ГТС могла бы стоить, если бы её строили сегодня и с нуля. Существующую же систему газопроводов можно было бы оценить в 30−40 млрд долл., но только при условии сохранения транзитного контракта с «Газпромом». А поскольку российская компания заявила о его разрыве в судебном порядке и каким будет транзит через Украину после 2019 года — сегодня не возьмётся сказать никто, то вряд ли возможно дать корректную оценку украинской ГТС.

Собственно, как раз эту проблему в правительстве хотят решить сдачей половины ГТС европейскому партнёру. В настоящее время, как заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко, Украина выбирает одного из пяти потенциальных операторов для совместной эксплуатации ГТС.

«Для нас важно, чтобы тот партнер, который зайдет в Украину, был способен помочь обеспечить сохранение объема транзита через Украину. Это ключевая идея», — сказала она в эфире телеканала «Громадське».

По её словам, вопрос должен решиться в течение года, однако в данный момент предметных переговоров ещё не ведётся, пока лишь идут консультации.

К американскому углю президент Украины собирается добавить сжиженный газ из Катара — о соответствующих переговорах он сообщил через свою пресс-службу. Терминала для приёма сжиженного газа на Украине нет, однако препятствием для поставок это не станет.

«Поставки катарского газа в Украину вполне реальны, это можно сделать через Польшу. Вопрос в цене — это будет приблизительно на 100 долларов дороже европейской цены, и приблизительно на 150 долларов дороже газпромовской, это во-первых. А во-вторых, нужно понимать, что здесь политическая составляющая. Катарский газ — это исключительно американская тема, а с учетом того, что он будет поставляться через Польшу, мы помогаем братьям полякам. Потому что у них есть терминал и контракт с Катаром, который является экономически невыгодным. Они сейчас пытаются этот газ, условно говоря, сбыть, а Украина традиционно протягивает руку помощи», — пояснил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский экономику проекта.

Впрочем, Украине не привыкать. Во время мартовского энергокризиса она уже переплачивала сравнимые суммы за экстренные поставки, почему бы не заплатить снова. Ведь мифическую энергобезопасность украинские власти ценят куда дороже, чем длительные контракты и прогнозируемые цены.

На закупки природного газа приходится сегодня 40% расходов на импорт. Об этом заявила во время VII Международного форума по конкурентной политике первый заместитель председателя антимонопольного комитета Мария Нижник. Причём куплено было совсем немного. «В 2017 году вся страна использовала 33 миллиарда кубометров газа. Согласно нашим подсчетам, 7 миллиардов кубов было завезено из Европы, а 15,5 миллиарда кубометров были добыты «Укргаздобычей», которая является государственной компанией», — отчитался премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства. Это не мешает ему надеяться на переход Украины на самообеспечение газом уже к 2020 году. Хотя динамика наращивания добычи «Укртрансгазом» (+700 млн кубометров в 2017 году) не позволяет на это надеяться.

Электроэнергия

Согласно данным украинского минэнерго, по состоянию на 19 марта запасы угля составляют 1,756 млн тонн (+31 тыс. тонн с 12 марта). 710 тыс. тонн из них — антрацит, 1,045 млрд тонн — уголь марки «Г». 1,487 млн тонн находятся на площадках и складах ТЭС, остальное — на ТЭЦ.

В начале прошлого года правительство Украины утвердило энергостратегию Украины до 2035 года. Согласно этой стратегии, 25% установленной мощности к 2035 году должны использовать возобновляемые источники энергии. Сегодня суммарная установленная мощность украинской энергетики составляет порядка 53 ГВт (на самом деле меньше — некоторая часть мощностей осталась на неконтролируемой территории). Таким образом, за остающиеся 17 лет Украине придётся построить примерно 11,5 ГВт мощностей в ветро‑ и солнечной энергетике (1 ГВт уже есть).

Однако есть проблема. По словам главы «Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины) Всеволода Ковальчука, без риска разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре энергосистема может принять не более 3 ГВт мощностей ВИЭ.

По его словам, этот предел может быть достигнут уже к концу 2019 года. После чего за дальнейшее увеличение доли ВИЭ в энергетике придётся платить немалую цену: снижать базу АЭС и увеличивать базу ТЭС. Скажем, если отталкиваться от объема уже выданных технических условий на присоединение новых мощностей ВИЭ к энергосистеме (около 7,5 ГВт), то из эксплуатации придётся вывести 5,75 ГВт мощностей АЭС и ввести 2,8 ГВт мощностей ТЭС. Для примера: 5,75 ГВт — это чуть менее номинальной мощности Запорожской атомной станции.

Для украинской энергетики это обернётся глобальными переменами. Энергия АЭС стоит дёшево, энергия СЭС и ВЭС — дорого, однако одновременное использование позволяет усреднять стоимость до приемлемых величин. Однако введение «зелёных мощностей» с одновременным выводом АЭС означает, что стоимость электроэнергии будет расти. Между тем тариф для промышленности и бизнеса сегодня уже выше, чем у соседей на Западе. А Белоруссия снизит стоимость электроэнергии для промышленности после введения в эксплуатацию своей АЭС в 2019—2020 гг. Т. е. в угоду энергостратегии Украина делает свой бизнес неконкурентоспособным.

Дьяков Владимир Леонидович Ровенская АЭС. Украина

Довольно любопытно будет протекать приватизация украинских облэнерго. В недавнем обзоре мы указывали, что продажа 25% акций Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго, которая должна была состояться 21 и 30 марта соответственно, была отменена. Формально это произошло из-за вступления в силу нового закона о приватизации. Однако отраслевые эксперты тут же заметили, что продажа этих активов по новому закону будет убыточна. Скажем, 25% Одессаоблэнерго собираются продать за 149 млн грн, тогда как в марте пакет должны были выставить по цене на 110 млн грн больше.

Однако и это ещё не всё. Одессаоблэнерго — одна из компаний, которые собираются переходить на т.н. RAB-тарифы.

«В целях РАБ-тарифов активы этой же компании оценены в 15,4 млрд грн или в 25,8 раз выше, чем в целях приватизации. Да, эти две оценки не должны полностью совпадать. Но разница почти в 26 раз говорит, что, мягко говоря, происходят странные вещи», — пишет глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в Facebook.

Вот что это означает на практике. Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) устанавливает для компаний, переходящих на RAB-тарифы, возможность доходности на уровне 12,5%.

«Половину из этой прибыли акционеры имеют право забирать живыми деньгами, как дивиденды. То есть собственник 25% акций при РАБ-тарифе в первый же год белыми дивидендами может забрать 241 млн грн», — поясняет Андрей Герус. Неплохой бизнес: заплатить 149 млн, чтобы через год вынуть почти на 100 млн грн больше.

Конечно же, такие дивиденды не возникнут из воздуха, правительству придётся дать добро на повышение тарифов на электроэнергию. НКРЭКУ пока хранит молчание по этому поводу: прямо о подорожании не говорит, но соглашается, что снизить тарифы для потребителей можно будет не ранее чем через 15−20 лет.

Зато экс-министр энергетики Иван Плачков подтверждает.

«Однозначно приведет. И по опыту внедрения RAB-тарифов, например, в европейских странах, это на первом этапе приводит к увеличению как минимум на 15−20%, а, может, и больше. Через 3−4 года должна быть стабилизация, и эта прибыльность вроде бы должна дать возможность компаниям сделать реконструкции, модернизации, увеличить надежность. И это потом приведет к стабилизации тарифов. На первом этапе — это однозначное повышение тарифов. Но я еще раз повторяю, в преддверии выборов в следующем году, я считаю, этого не будет. Что президент, что премьер не допустят этого. Через призму политической составляющей», — пояснил он в эфире радио «Голос столицы».

Между тем потребители уже на грани. В середине марта киевлянин грозился взорвать офис «Киевэнерго», как впоследствии выяснилось, муляжом взрывного устройства. Поводом к конфликту стала неверно насчитанная задолженность. Несмотря на недопустимый способ протеста, пользователи соцсетей выступили в поддержку пенсионера, что должно насторожить гораздо более, чем «взрывник-одиночка».

Производство электроэнергии в январе — феврале 2018 года сократилось до 29,283 млрд кВт·ч (-1,1% к аналогичному периоду прошлого года). В основном причиной этого стало снижение выработки на АЭС. Скажем, по состоянию на конец марта работает только 10 из 15 энергоблоков. Потребление электроэнергии за этот же период снизилось до 28,254 млрд кВт·ч (-0,3% к аппг).

Реформы иногда играют забавные шутки с реформаторами. Известно, что Украина в следующем году собралась запускать рынок электроэнергии. Однако перед тем, как это сделать, необходимо погасить все долги — начать жизнь с чистого лица. Поэтому минэнерго крепилось-крепилось, но все же вынесло на заседание правительственного комитета решение о погашении за счёт средств госбюджета долгов перед генерирующими компаниями за поставки электроэнергии на неконтролируемые территории. Всего их накопилось на 10 млрд грн.

Уголь

Украина продолжает наращивать темпы импорта угля. В январе — феврале из-за рубежа было ввезено 4,015 млн тонн (+1,551 млн тонн в сравнении с аппг). За него пришлось заплатить 516,66 млн долл. Доля российского угля (в стоимостном выражении) в импорте почти равняется 59% (304 млн долл.), американского закуплено на 149,51 млн долл., канадского — на 48,35 млн долл.

Но и украинским угольщикам пообещали «подкинуть денег».

«До конца марта минфин пообещал, что выделит миллиард гарантии для угольной отрасли. Позиция вторая — угольная отрасль минимум 70% продукции будет отправлять на заработную плату. Позиция третья — если этот миллиард будет использован эффективно, у государства найдутся средства, чтобы модернизировать другие шахты. Более того, если программа реформирования угольной отрасли будет выполнена, Украина не будет нуждаться в импортном угле», — сообщил во время часа вопросов к правительству министр энергетики Украины Игорь Насалик.

Knews.kg Уголь

25 млрд грн или без малого 1 млрд долл. — столько, по мнению Андрея Геруса, украинские потребители переплатили тепловой генерации за электроэнергию. А возникла и накопилась переплата за счёт введения с весны 2016 года формулы «Роттердам+».

"В индексе Роттердама есть определенные показатели качества угля. Речь идет о калорийности, зольности и содержании серы, которой должно быть меньше одного процента. Уголь в Украине перепрыгнул этот предел вдвое, а то и втрое. Очевидно, цена для населения является завышенной, а уголь портит нашу экологию. Для стабилизации следовало бы применить специальные дисконты, как в Европе. Но если бы у нас сжигали уголь, который соответствует качеству Роттердама, то воздух был бы гораздо лучшим в Днепре, Запорожье, Винницкой, Ивано-Франковской областях и т. д», — рассказал он в эфире телеканала ZiK. Эксперт считает, что справедливая цена на уголь украинской добычи — примерно на 30% меньше, а за электроэнергию украинцы должны платить на 13% меньше.

Нефть

Транзит нефтепродуктов в феврале обвалился до 6,9 тыс. тонн, что почти в пять раз меньше, чем в феврале прошлого года. Валентин Землянский в ходе пресс-конференции указывает, что эта тенденция будет нарастать, причём по всем позициям, в т. ч. по нефти и нефтепродуктам: «Самая большая проблема для Украины при утрате транзита российского газа — даже не те деньги, которые потеряет бюджет. Участие в любых межгосударственных инфраструктурных проектах позволяет развивать свою внутреннюю инфраструктуру, связанную с этими проектами. Украина всегда получала ренту за счет транзита, причем не только газа. Была и нефть, о чем уже забыли, — а по украинской территории шел достаточно большой объем. Это транспорт грузов, автомобильный транспорт. Это и воздушный транспорт. Этого тоже нет».

Иными словами, сокращение транзита нефти влечёт за собой деградацию нефтепроводов, в т. ч. использующихся для внутренних перемещений нефти.

Компания «Укртатнафта» через минэкономразвития пробует лоббировать инициативу об ограничении импорта нефтепродуктов из одного источника (от одной страны), установив квоту: не более 30% доли рынка.

Нефтепровод

И пока собственники Кременчугского НПЗ борются с засильем российского и белорусского топлива, польская нефтегазовая группа PGNiG постепенно укрепляет позиции на украинском рынке.

«Одной из стратегических задач группы является дальнейшее расширение деятельности на рынках Центральной и Восточной Европы. Группа PGNiG продолжит усилия, направленные на укрепление своего присутствия в Украине, одном из наиболее перспективных рынков региона», — говорится в пресс-релизе компании.