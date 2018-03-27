Вчера я подошел к компьютеру для ознакомления с новостями около полуночи. Из русскоязычных новостей сочилась кровь погибших в Кемерово. Запах крови и гари и чувство ужаса.

Траур

Тогда я сразу включил канал «Россия-1», но там показывали все то, что показывают обычно. Несколько мужчин осуждали недостатки американского общества и рассуждали о неприемлемости для них американского мирового порядка. Первый государственный канал и НТВ тоже вещали о чем-то совсем другом. Тут я полез в соцсети и выразил недоумение. Мне сразу ответил один из ведущих сотрудников телеканала «Звезда»: дескать, хватит паниковать, все транслируется. Я поспешил подключиться к этому источнику познания мира и увидел на экране прекрасных актеров Жженова и Мягкова. Ну, телеканал «Звезда» путается часто. Они как-то перепутали цитаты из Черчилля, приписывая ему расистское высказывание о превосходстве англосаксов. Они же как-то целую передачу сколотили о «Плане Даллеса», но забыли упомнять, что сей документ существует только на русском языке как литературная выдумка. Вот и тут спутали фильм с репортажем из Кемерова.

Minsvyaz.ru Телевизионный эфир

Мне подсказали, что канал «Россия-24» постоянно извещал о происходящем в Кемерове и что в выпусках новостей об этом говорили все. Тем не менее все наши вопросы остались без ответов. Особенно если учесть, что к двум часам дня по московскому времени в воскресенье властям были известны масштабы бедствия. А полная картина остается затуманенной и вечером в понедельник, и сегодня.

Выплеск массового недовольства поведением российского государственного телевидения сопровождается возгласами в адрес служителей визуального фронта, что «такого беспредела нигде быть не могло». Такого рода обобщение не кажется выверенным. Разве в Иране, в Северной Корее или в Саудовской Аравии невозможно представить, что государственные СМИ могли попытаться умалить масштабы того или иного бедственного события? Вернее, любые обслуживающие государство СМИ хотели бы минимизировать чувство недовольства граждан после такой трагедии. Во многих странах это немыслимо по причине разнообразия СМИ. Когда частные СМИ заинтересованы в крови и слезах, чтобы накачивать себе рейтинг, а другим утаивать становится затруднительно.

Как вы знаете, Израиль сталкивался с гибелью десятков людей не раз. Обычно это были теракты. Но припоминается в ракурсе последних двух десятков лет обвал мостика в ходе спортивных соревнований и крушение пола в зале для празднеств…

Любое событие таких масштабов ведет к немедленному прекращению всех телепередач по основным трем каналам и к репортажам с места событий. Так же поступают две основные радиостанции.

Говорить прямо и ничего не утаивать! Этот девиз оправдал себя. Прежде всего, в Израиле люди верят основным новостным каналам. Не аналитике, не настрою и не идеологии. Но основные факты и цифры передаются безукоризненно точно. И этот уровень доверия чрезвычайно важен для любого общества.

Кроме того, глава правительства Израиля во многих случаях направляется на место трагедии и навещает семьи пострадавших. Первое лицо государства обязательно обращается к согражданам сразу после выяснения основных параметров бедствия со словом солидарности и успокоения.

Этот уровень гражданской солидарности необходим для любого общества, вынужденного сталкиваться с угрозой терроризма и попытками подрыва его основ. Разумеется, громадная территория России (в семьсот раз больше Израиля) и ее немалое население затрудняют сравнения и аналогии. Тем не менее определенный уровень доверия власти и государственным СМИ необходим и России.

Ошибки последнего времени привели к тому, что люди зачастую не верят новостям. Мы говорим не о выходке того или иного телеведущего, а о сомнении в фактах и цифрах, которые приводят официальные СМИ. Вот, получаем сообщения от жителей Кемерова, что число погибших достигло страшной цифры четыреста. Оттуда приходят упорные слухи, что это и вовсе был теракт. Все эти домыслы и горькие поиски истины в слухах являются прямым результатом того, что официальные СМИ стали сомнительным источником информации для граждан. Доверие к руководству также страдает немало в таких ситуациях, если оно не присутствует на месте и не обращается к людям через СМИ.

СМИ

Вспомним, как месяц назад российские СМИ сильно запоздали с сообщениями о гибели российских контрактников в Сирии и явно затушевывали эту историю. Между тем Игорь Стрелков, генерал Ивашов и бывший депутат Алкснис внедрили в сознание множества людей, что от трехсот до шестисот россиян погибло в Сирии. Очень многие восприняли это всерьез, и в немалой степени по причине отсутствия ясной официальной версии. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что цифры Стрелкова завышены на порядок. В восьмидесятые годы в СССР не удавалось утаить судьбу жертв войны в Афганистане. Тем более это невозможно в сегодняшней России. Нет никакого подтверждения слухам, которые распускали Стрелков-Ивашов-Алкснис. Но доверие было подорвано зело.

Таких примеров немало, к сожалению. Теории заговора, граничащие с мракобесием, выдумки и домыслы. Это угроза любому обществу.

Похоже, что и в СМИ, и в правительстве России начинает появляться понимание необходимости перемен в сфере телевещания. Это относится и к готовности первых лиц государства обращаться к людям в критические минуты незамедлительно, когда события того требуют.

Хочется пожелать россиянам, чтобы произошедшие трагедии были для них последними. И чтобы средства вещания снова стали рупором новостей, а не кривды со злобой.

Иерусалим