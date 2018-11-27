Югра скорбит вместе с Кемерово. Люди пишут душераздирающие посты в социальных сетях. К скорбящим присоединился и глава экономической столицы ХМАО Сургута Вадим Шувалов, назвавший гибель 64 человек в огне торгового центра «Зимняя вишня» кошмаром, призвав все службы срочно проверить торговые центры города.

Противопожарная безопасность

Проверки в условиях надзорных каникул

В течение месяца планируется проверить все торговые и развлекательные центры региона. Будут проводиться проверки всех пожарных выходов, электрического снабжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС России по ХМАО.

Unikassa.ru МЧС Росии

Судя по отчетам на сайте МЧС России по ХМАО, торговые и развлекательные центры в Югре планово и тщательно не проверялись с 2016 года. В 2017 году региональная служба МЧС провела 1270 проверок исполнения федеральных требований пожарной безопасности. Среди массы предприятий был проверен лишь торговый комплекс «Атлантида» в городе Покачи, принадлежащий ООО «Покачевторгнефть». Остальные, видимо, попали под надзорные каникулы.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС по ХМАО, согласно правительственному постановлению №806, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года объявлены так называемые надзорные каникулы, то есть не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесённых к субъектам малого предпринимательства, за исключением осуществляющих виды деятельности в сферах здравоохранения, образования, а также в социальной сфере. Торговые центры в большинстве своём управляются компаниями, в которых работают до 100 человек, то есть малым бизнесом, и занимаются они сдачей нежилых помещений в аренду. То есть формально могут не проверяться Госпожнадзором до 2019 года.

Однако в октябре 2017 года в торговых центрах Югорска, Нягани и Белого Яра МЧС России по ХМАО были проведены тактическо-пожарные учения. О непрекращающихся тренировках говорят и девелоперы. Многие ТРЦ Югры апробировали эвакуацию во время волны ложного минирования.

ТРЦ в Югре горят, и не по разу

Горящий торговый центр — не новость для Югры. Вот несколько громких случаев.

В Нефтеюганске ночью 16 сентября 2008 года сгорел самый крупный торговый центр «Европа». Огонь повредил 800 квадратных метров строения. Пострадавших не было. Среди причин назывались и поджог, и несоблюдение правил эксплуатации бытовых электроприборов.

Затем 22 июня 2013 года в Сургуте выгорел дотла двухэтажный центр электротехники. В этот же день около 22:00 по местному времени загорелся ТЦ «Аура». Возгорание возникло в техническом помещении одного из торговых павильонов центра. Спасатели эвакуировали около 1500 человек. Пострадавших не было.

Далее 12 апреля 2016 года возник пожар в служебном кабинете ТРЦ «Югра Молл» в Нижневартовске. Было эвакуировано 50 человек. Причиной пожара стала аварийная работа электроприборов.

А 16 сентября 2016 года среди ночи вспыхнул ТРЦ «Богатырь» в Сургуте. Пожар возник в помещении батутного центра, где проводились сварочные работы. Потом огонь перекинулся на кровлю. ТРЦ тушили десять пожарных расчётов в течение трёх часов. ТРЦ «Богатырь», кстати, горел дважды: 22 сентября 2009 года его тушили почти сутки.

А 15 августа 2017 года также в Нижневартовске сгорел торговый центр «Квартал». Возгорание ликвидировали спустя 2,5 часа. Причина — несоблюдение техники безопасности во время ремонта.

В феврале 2018 года сработала пожарная сигнализация в ТЦ «Росич» в Сургуте. Загорелось масло во фритюрнице, но всех посетителей эвакуировали. Работу ТЦ приостановили на полдня.

ИА REGNUM Пожарный МЧС

Сургут скорбит, негодует и надеется на НОРов

В самом крупном городе Югры, и самом состоятельном, кемеровская трагедия вызвала волну негодования и тревоги. Более всего нареканий в соцсетях вызвала невозможность эвакуации в ТРЦ «Союз» и «Вершина» (Сургут).

«Обратите внимание на ТЦ «Союз». Мы с семьёй часто ходим туда в кинотеатр, который находится на третьем этаже. Но чтобы выйти оттуда, не используя лифт, нужно обойти несколько кругов вниз к выходу. В панике и густом дыму это будет сделать крайне сложно. Организуйте, пожалуйста, проверку объекта», — пишет жительница города в паблике «О, Сургут».

«В «Союзе» — там шансов спастись вообще нет. Кинотеатр и детский центр находятся на третьем этаже. Окон нет. Выход только один. При этом чтобы со второго этажа попасть на первый, надо пройти лабиринт. При молниеносном задымлении спастись невозможно. В «Вершине» еще хуже, лабиринты на каждом этаже, узкие эскалаторы вместо лестниц», — взывают жители Сургута в паблике «Типичный Сургут».

Сургутский портал «СИА-Пресс» первым опросил большинство владельцев ТРЦ города. Ведь накануне, 23 марта, случился крупный пожар в магазине «Милош». Пострадавших нет, но огнём уничтожены картины арт-галереи.

Исполнительный директор ООО «Стройфинанс» Анатолий Кибершайн, который представляет управляющую компанию ТРЦ «Союз», официально заявил о регулярных плановых противопожарных мероприятиях. В 2017 году дважды проводились тактические учения пожарной безопасности. Он считает, что «Союз», о потенциальной опасности которого кричат сургутяне, готов к любым ЧП.

Начальник службы контроля ТРЦ «Агора» (Сургут) Василий Садчиков сообщил о регулярных проверках на срабатывание пожарной системы и на взаимодействие охраны во время ЧП. В центре семь аварийных выходов, которые проверяет дежурный администратор.

«Ежедневно на планерке проходим инструктаж, еженедельно повторяем последовательность действий по пожарной безопасности и ежемесячно проводим учение с участием всего персонала торгового центра», — говорит Василий Садчиков.

Огнетушители. Пожарная безопасность

О безопасности ТРЦ «Сургут Сити Молл» заявила и генеральный директор «СГС групп» Елена Волосникова.

«Пожарные регулярно осматривают торговый центр на предмет соответствия всем требованиям. Наш детский центр имеет сразу несколько путей эвакуации, так же как и кинотеатр. В ходе постоянных тренировок мы отработали эвакуацию детей в Ледовый дворец, с которым у нас заключено соглашение о взаимной поддержке на случай чрезвычайных ситуаций. Контактный зоопарк расположен на первом этаже, так что можно даже животных оперативно вывести из здания», — акцентировала Елена Волосникова в интервью «СИА-Пресс».

Что касается ТРЦ «Вершина», то достаточно вспомнить скандал с банкротством в 2017 году, неоплатой труда клининговым компаниям. Журналисты тогда сбились с ног в поисках владельца данного ТРЦ, чья «управляшка» обанкротилась.

В свете событий в Кемерове и претензий горожан к безопасности получить комментарии от представителей данного ТРЦ не удалось.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту МЧС России по Югре Сергей Ковальский сообщил газете «Сургутская трибуна» вводящую в ступор информацию. Оказывается, ТРЦ в экономической столице ХМАО работают по договору с частными независимыми оценщиками риска (НОР). А именно, пожарный аудит проводят некие экспертные организации, аккредитованные МЧС России.

«Все ТРЦ, а они у нас относятся к субъекту предпринимательства, а значит могут воспользовался такой формой проверки, как независимая оценка риска аккредитованной организацией. В случае если проведена независимая оценка риска, то органами пожнадзора оценка учитывается, но к проверке не планируется», — заявил Сергей Ковальский.

На сегодняшний день в автономном округе 21 такая организация. Список опубликован на сайте регионального управления МЧС. Заключение НОР с положительным выводом о соответствии требованиям пожарной безопасности является основанием для освобождения от плановых проверок сроком до трёх лет. Подобную проверку у частников в Югре, по данным МЧС, прошли более 1600 объектов.

Но что интересно, получается, малый бизнес проверяет… объекты малого бизнеса. Это становится понятно с самого начала списка НОРов.

ООО «Росэкспо» учреждено физическим лицом, уставной капитал 11 тыс. рублей. ООО «Пожконсалтинг» учреждено двумя физлицами, уставной капитал — 10 тыс. рублей. ООО «Пожарная безопасность» учреждено физлицом, уставной капитал 20 тыс. рублей. Дальше нет смысла продолжать.

Опасно в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске

Согласно данным сервиса отзывов и рекомендаций Yell.ru, в Югре около сотни крупных ТЦ и ТРЦ. Большинство из них сконцентрировано в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

Эскалаторы. Торговый центр

Юганцы в социальных сетях выражают возмущение и соболезнования. И пишут о «безопасности» торговых центров города. Вызывают нарекания два ТРЦ — «Купец» и «Ермак».

"Смотрите ТЦ «Купец» — входная группа одна, открыта только одна дверь».

«Купец» — какие там ступеньки с этажа на этаж, по ним и так трудно спускаться и подниматься. А не дай Бог — суматоха!»

«Седьмой микрорайон. «Ермак». Вообще выход на втором этаже на крышу подсобки из «Парфюм-Лидера» и завален сугробами».

ТЦ «Ермак» владеет ООО «Ермак», которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Что касается ТРЦ «Купец», то он работал год без разрешительных документов. Проверка выявила, что одна из несущих стен могла рухнуть. В 2010 году по данной причине была приостановлена деятельность центра. Ранее владельцем ТЦ «Купец» был Сергей Бакай. Сейчас ТРЦ во владении некого ООО «Купец».

Вслед за Нефтеюганском общественную ревизию проводят и жители Нижневартовска.

«Кто из вас знает, где лестница или эвакуационный выход в «Европа-Сити» или «Югре-Молл»? Я вот не знаю. Спросила знакомых девочек, никто не знает! В «Европе», говорят, закрыт на ключ!!! Кемеровчан не спасти! Но мы можем позаботиться о себе и своих детях. Будете в данных центрах, спросите у охранников, где лестница. Не поленитесь проверить открыта она или закрыта», — пишет вартовчанка в паблике «Типичный Нижневартовск».

«Пожарные в «Европе» закрыты, и часто закрыты двери входные, которые обычные, а не вращающиеся», — подтверждает другая участница группы.

Отметим, что вышеуказанные центры — это шикарные пятиэтажные здания, где развлечения для детей и взрослых располагаются на верхотуре. ТРЦ «Европа-Сити» имеет шесть торговых уровней — один подземный и пять наземных. Управляет им ООО «Европа-Сити», которое занимается предоставлением площадей в аренду. Как пишет в «Типичном Нижневартовске» один из предпринимателей, арендующих площади в «Европе», «чтобы арендовать площадь для торговли, вы должны прийти к арендодателю уже с бумагами, подтверждающими регистрацию в налоговой как ИП». Пятиэтажный комплекс «Югра молл» связан с ООО «Югра-Строй» и бизнесменом Вахой Закриевым.

В Ханты-Мансийске в ТЦ «Небо» не пожелали ответить на вопросы о безопасности, сообщает агентство «Новости Югры».

«В большей части ТЦ не работают датчики пожарной сигнализации. А значит, каждый может оказаться в такой ситуации. В нашем с вами любимом «Авангарде» большая часть датчиков не работает, про остальные тоже догадываюсь», — пишет на условии анонимности участник группы «Типичный Ханты-Мансийск».

Четырёхэтажным ТЦ «Небо» управляет компания «A2», которая работает на рынке коммерческой недвижимости и занимается сдачей в аренду нежилых площадей. В ведении компании бизнес-центр NEBO в Екатеринбурге, торговые центры NEBO в Серове, Асбесте и Ханты-Мансийске.

Торговый центр

Торговый дом «Авангард», которым управляет одноимённая строительная фирма ООО «Авангард СК», вообще восемь лет работал без разрешительных документов. ТД был открыт в 2007 году, и лишь в 2015-м руководство данного центра торговли было оштрафовано прокуратурой за отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию.

«У меня внутри бурлит скорбь, негодование и, если хотите, ярость. Легче? Если бы люди больше головой думали и не терпели коррупционеров, взяточников в своих рядах, сами лично не продавали будущее и жизни своих детей или других детей за бабки, не шли на сделки с совестью из-за наказов начальства, не шли, как бараны, на убой, а характер проявляли, стояли на своём — не было бы таких случаев. Уже погибших — не вернуть. Но от нас в том числе зависит — повторятся ли такие случаи в будущем. Надеюсь, что кто-то прочитает то, что я написал, и задумается. Может быть, это будет инспектор, который за деньги не станет давать липовое заключение о соответствии объекта нормам, какой-нибудь охранник, который не станет запирать двери», — выражает надежду житель Ханты-Мансийска.

Напомним, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта прозошёл один из самых крупных пожаров за последнее десятилетие. Погибли 64 человека. Губернатор Югры Наталья Комарова направила телеграмму губернатору Кемеровской области Аману Тулееву со словами соболезнования семьям погибших.