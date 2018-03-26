Белгородская область, 12 ноября, 2003, 17:19 — ИА Регнум. В Белгородском областном суде прошло рассмотрение кассационной жалобы секретаря Белгородского отделения Национал-большевистской партии Анны Петренко на приговор Октябрьского районного суда г. Белгорода от 26 сентября 2003 г.

Напомним, 26 сентября Октябрьский районный суд признал А. Петренко виновной в совершении преступления по ст. 213 ч. 3 УК РФ - "хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". Суд приговорил А. Петренко к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. В соответствии с постановлением суда, решение о судьбе больного семилетнего сына Анны должен принять отдел по защите прав несовершеннолетних.

Анну Петренко обвиняют в том, что в ночь с 18 на 19 мая 2003 г. она подложила муляж взрывного устройства на ступеньки администрации Белгородской области. Муляж представлял собой коробку из-под торта с будильником и фотографией губернатора внутри. Адвокат лидера белгородских национал-большевистов подал кассационную жалобу в областной суд с просьбой оправдать его подзащитную. В качестве аргументов адвоката были приведены свидетельства врача скорой помощи, который в ночь совершения преступления приезжал к А.Петренко в связи с высокой температурой. Таким образом, она не могла, находясь дома, участвовать в подкладывании муляжа. Также адвокат апеллировал к тому факту, что протоколы дактилоскопической экспертизы выглядят неубедительно: в них перепутаны даты, ряд отпечатков пальцев вообще идентифицирован по фотографии. "Подельщики" А.Петренко в ходе следствия изменили свои показания, вследствие чего адвокат склонен предположить, что на них в следственном изоляторе было оказано давление. Дополнительным аргументом прозвучало то, что Анна Петренко характеризуется на работе, как человек не склонный к хулиганским действиям, хороший специалист - А.Петренко преподает в одном из местных вузов.

Сама А.Петренко, обращаясь к суду заявила: "Я знаю, что меня осудили за мои политические убеждения. Я готова пострадать за них, но какая польза от этого будет обществу? В чем польза того, что мой сын, страдающий психическим отклонением, останется без матери?". А Петренко попросила суд вынести оправдательный приговор.

Государственный обвинитель, напротив убеждена в виновности подсудимой. Аргументы адвоката она, не вдаваясь в подробности, отмела как "безосновательные" и попросила суд оставить приговор без изменений. Судья Игорь Чаплыгин, после недолгого совещания согласился с обвинением и оставил приговор в силе. Адвокат лидера белгородских нацболов намерен обратиться с жалобой сначала к судье Белгородской области, а затем, в случае неудачи, в Верховный суд РФ.

Поддержать соратника по партии в Белгород 12 ноября прибыла одна из самых скандально-известных представительниц НБП Нина Девяткина. В январе 2003 года она прославилась тем, что швырнула торт в лицо нижегородского мэра, выразив таким образом протест против его деятельности. В Нижнем конфликт закончился примирением сторон. В Белгороде, по мнению Н.Девяткиной, он тоже должен завершиться полным оправданием Анны Петренко. Но для этого кассационную жалобу должен рассмотреть Верховный суд, считает она. Партия намерена бороться за А.Петренко до конца, заявила Н.Девяткина, сейчас в деле Петренко принимают активное участие столичные адвокаты, нанятые Национал-большевистской партией.