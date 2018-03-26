Решение президента США Дональда Трампа об обновлении своей команды по национальной безопасности чревато серьезными осложнениями, которые в значительной степени обусловлены собственной стратегической бесхозяйственностью главы Белого дома. Как недавно писал Элиот Коэн в статье для Foreign Affairs, опасность состоит в том, что Трамп, испытывающий головокружение от того, что ему удалось прожить первый год без серьезных кризисов, может вообразить себе, что ему, а не экспертам, лучше знать что нужно делать. Эта самоуверенность может подтолкнуть его к принятию безрассудных решений в условиях, когда его окружают советники, которые не осмелятся сделать возражение, пишет Стивен Бланк в статье для американского издания The Hill.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Эти советники могут быть «львами» на международной арене и трусами в переговорах с Трампом, подобно генералам Наполеона. Опасность уже скрыта в решении о введении пошлин на товары из КНР и поздравлении президента РФ Владимира Путина с победой на выборах. Эти действия и сопровождающая их риторика необычайно безрассудны.

Между тем, решения Трампа также демонстрируют его шокирующее невежество, которое наносит ущерб интересам США. Вопреки утверждениям Трампа, в торговых войнах нелегко одержать победу. Торговые войны приводят к внутренним и внешнеполитическим сложностям, оказывают негативное влияние на занятость населения, при этом поддержку получают неконкурентоспособные отрасли. В современной глобализированной экономике торговые войны разрушают глобальные производственные цепочки, вследствие чего могут причинить ущерб третьей стороне.

Futureatlas.com Флаги США и КНР

Не менее важно, что новые пошлины могут вызвать ответные шаги. Действия КНР могут снизить эффективность американских рычагов давления. В то же время новые пошлины могут подорвать авторитет Вашингтона за рубежом и его имидж надежного партнера. Это важно, поскольку надежные торговые отношения необходимы для получения политической поддержки в кризисных ситуациях со стороны других государств.

Конечно, Китай заслуживает возмездия со стороны США за свои экономические практики, однако Трамп подорвал Транстихоокеанское партнерство — самую мощную площадку, которую можно было бы эффективно использовать для давления на КНР. В рамках Транстихоокеанского партнерства у США была возможность поощрять свободную торговлю на обширном азиатском рынке в свою пользу и за счет КНР. Новые пошлины еще больше увеличат дистанцию между США и азиатскими экономиками, которые получили дополнительное подтверждение того, что Америка — это ненадежный и непредсказуемый партнер, который, к тому же, не ведает, что творит.

Поздравление Путина с победой на выборах — это тоже неразумный шаг, который, безусловно, является свидетельством глубокой стратегической и моральной тупости. На фоне «дела Скрипаля» это действие Трампа подчеркивает фундаментальное отсутствие понимание того, что мы отстаиваем, в чем заключается ценность альянсов, а также того, что Россия ведет войну с Западом.

US State Department Джон Болтон

Наконец, постоянная воинственная риторика нового советника по национальной безопасности Джона Болтона отлично бы подошла для телепередачи, но если это действительно то, что он думает, то возникает вопрос: какие цели США перед собой поставят в рамках предполагаемой войны с Ираном? США даже в Ираке не смогли одержать победу. Иран лучше вооружен, а его территория в три раза больше.

Но и это еще не все. Трамп намерен провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном лишь для того, чтобы напомнить об угрозе войны. Все происходит на фоне угроз в адрес Ирана, попыток сдержать Китай и Россию, борьбы с терроризмом во всем мире. Армия США перегружена. Командующий военным контингентом НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти уже дал понять, что у него недостаточно войск для ответа на вызовы со стороны России. Будет ли американская администрация мобилизовать тысячи новых солдат, переводить экономику на военные рельсы, повышать налоги? Каковы стратегические цели США относительно КНДР и Ирана?

Специальный прокурор Роберт Мюллер и сенат уже расследуют возможность сговора между администрацией Трампа и Москвой в 2016 году. Для этого есть свой юридический термин — измена. Отказ бросить вызов Путину означает, что Трамп что-то скрывает. Если это не измена, тогда это безрассудство и глупость, которые ведут к реализации ошибочной политики. Если это все-таки не глупость и не предательство, то в чем тогда заключается стратегия США?