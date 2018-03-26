По запросу «торговый центр» в Курске поисковики выдают более 80 адресов. По их количеству Курск вполне может претендовать на звание шопинг-центра Черноземья. Однако, как показала трагедия в Кемерово, для посетителей такие объекты являются не только возможностью разнообразить семейный досуг, но и серьезной опасностью.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЦ «Зимняя вишня» в огне

Здания торговых центров разрастаются не только вширь, но и ввысь: одними из самых популярных ТЦ куряне называют Central Park (6 этажей), «Европа» (4 этажа), «Европа-10» (5 этажей), «Европа-40» (4 этажа), «МегаГРИНН» (9 этажей), «Манеж» (4 этажа), «Олимпийский» (5 этажей), «Энергия» (6 этажей), «Бумеранг» (3 этажа), «Кристалл» (4 этажа), «Пушкинский» (5 этажей).

Торговых центров в Курске действительно много — это факт. Регион был лидером по строительству торговых центров в 2016 году. По данным департамента управления недвижимостью Colliers International, в 2016 году в Курской области строилось 257 тыс. кв. метров торговых площадей — 14% от объема строительства по России в целом. В 2017 году Курск поддержал звание лидера — больше всего торговых площадей было введено в эксплуатацию именно там (107 тыс. кв. м), а дальше в списке расположились Воронеж (61,7 тыс. кв. м) и Липецк (61 тыс. кв. м).

Цитата из видео «Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» ТЦ «Зимняя вишня»

Несмотря на то, главным аргументом любителей семейного отдыха в ТЦ является их удобство для горожан, сами жители Курска не выражают бурной радости от засилья торговых центров в своем городе. Когда вокруг очередного старого дома, готовящегося к сносу, начинаются споры чиновников с неравнодушными жителями, горожане заранее готовятся к появлению «очередного торгового центра». Так было и со скандальным «домом Малевича», и с домом ветерана войны Любови Козинец, стена которого обвалилась, раздавив две машины. Тогда на вопрос, почему городские власти не озабочены состоянием старинных домов в «тихом центре» Курска, хотя в это же время выдают разрешение на строительство там же очередного ТЦ, не могли найти ответа не только жители Курска, но и вся страна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети, 13 человек сейчас госпитализированы, еще 43 человека пострадали.

Цитата из видео «Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» ТЦ «Зимняя вишня»

Было возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Генпрокуратура дала поручения проверить торговые центры во всех регионах РФ на предмет соблюдения норм противопожарной безопасности. Во многих городах неравнодушные граждане не стали ждать действий государственных органов и начали проверки сами. Пока результаты, которые они получают, неутешительны: во многих (особенно крупных) ТЦ даже частые посетители не знают, куда двигаться на выход в случае аварийных ситуаций, двери к пожарным выходам чаще закрыты, чем открыты, а самая большая концентрация привлекательных для детей объектов — кинотеатров, аттракционов, точек общепита и детских комнат — приходится на верхние этажи зданий.