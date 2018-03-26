Мир сталкивается со сложной международной обстановкой: угрозой конфликта на Корейском полуострове, опасностью глобальной торговой войны и растущей напряженностью на Ближнем Востоке, пишет Рави Кант в статье для Asia Times.

Narendra Modi Премьер-министр Индии Нарендра Дамодардас Моди и Председатель КНР является Си Цзиньпин

Экономическая взаимозависимость, взаимное недоверие и отсутствие четких гарантий безопасности приводит к тому, что явные союзники начинают противодействовать друг другу для защиты собственных интересов. Серьезный международный вопрос — это рост Китая как в экономическом, так и в военном плане на фоне его растущей уверенности в Южно-Китайском море, Южной Азии, Евразии и Африке. Китай явным образом подрывает региональную безопасность, расширяя свое влияние в Южно-Китайском море и оспаривая решение Международного трибунала в Гааге. Угроза для суверенитета Южно-Китайского моря и огромный рост военного бюджета Китая вызывают опасения азиатских стран. Несомненно, что Китай стремится к мировому господству.

С экономической, военной и геополитической точек зрения нынешний век будет принадлежать Азии. Китай проводит настойчивую политику, которая серьезно подорвала стабильность в Азии и поставила под сомнение статус-кво региональных государств. Более того, отношение Белого дома к странам Азии остается неопределенным. Ключевые союзники Вашингтона, такие как Япония, Южная Корея и Филиппины, выразили серьезную озабоченность в связи со способностью Вашингтона выступать в качестве гаранта безопасности в регионе.

Выход президента США Дональда Трампа из Транстихоокеанского партнерства вызвал обеспокоенность региональных союзников и поставил под вопрос будущее их отношений. Американская изоляционистская политика предоставит Китаю возможность добиться доминирования в Азии и установить собственные правила для азиатского века. Поскольку США сдают свои позиции на международной арене и уменьшают свою роль в глобальных делах, включая роль гаранта безопасности, особенно в Азии, возникает слишком большой вакуум, который азиатские страны просто не в состоянии заполнить.

ILO in Asia and the Pacific Промышленность Индии

Чтобы защитить азиатские страны, разделяющие одинаковые ценности, необходимо в сжатые сроки создать коалиции для поддержания геополитического равновесия. Какая страна смогла бы справиться с этой ролью лучше, чем Индия? Многие ценности азиатских стран созвучны интересам Индии. Сюда можно отнести свободу слова, уважение территориальной целостности и сбалансированной торговли.

Сегодня Азия оказалась в такой же геополитической ситуации, в которой оказалась Европа в конце Второй мировой войны. Тогда Европа столкнулась с угрозой распространения коммунизма. План Маршалла защитил Европу и помог не только восстановиться, но и позволил ей стать крупным игроком на международной арене.

Нынешняя ситуация в Азии должна побудить Индию использовать подобную стратегию и создать грандиозный план противодействия настойчивым действиям Китая. Политика «Look East» («Смотри на Восток»), которую Индия начала проводить с 1991 года, принесла существенные результаты, но нужно сделать гораздо больше. План индийского Маршалла должен сосредоточиться на трех аспектах: на региональной интеграции, постоянном развитии и равновесии между политикой свободного рынка и социальной сплоченностью.

Региональная интеграция важна для увеличения сферы влияния и для стимулирования торговли. Торговля должна стать важной частью плана. Индия должна провести либерализацию своей торговой политики, чтобы устранить препятствия для индийского экспорта в азиатские страны, особенно это касается экспорта лекарственных препаратов, электрооборудования и стали.

(сс) Mfield Граница Индии и Китая

Для того, чтобы создать прочные отношения с другой страной, нужно построить единый рынок. У Индии должен быть банк для оказания финансовой помощи слабым экономикам и финансирования инфраструктурных проектов по развитию транспортных, энергетических и коммуникационных связей между экономиками. Это позволит восстановить наиболее слабые экономики и создать сильный спрос на сырье и технических специалистов. Для удовлетворения этого спроса необходимо привлечь индийские компании. Это поможет изменить индийскую экономику, обусловленную внутренним потреблением, и получить экономику, ориентированную на экспорт.

Индия может играть ведущую роль во многих областях, поскольку располагает богатым опытом, особенно в области технологий, финансов, космических исследований и нефтеперерабатывающей промышленности. План индийского Маршалла должен включать в себя агрессивную внешнюю и экономическую политику, направленную на содействие региональной интеграции посредством развития торговли и цифровой связи. По данным Всемирного экономического форума, расширение доступа в интернет на 10% может привести к росту ВВП в странах с формирующейся рыночной экономикой на 1,2%.

Индия должна сосредоточиться на улучшении цифровой связи и работать в направлении углубления финансового сотрудничества с другими региональными странами. Для Индии настало время взять на себя ведущую роль в Азии, чтобы доказать, что она является новой силой с амбициями сверхдержавы.