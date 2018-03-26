Совладелец кемеровского ТРЦ в настоящее время находится за границей, где и проживает постоянно. Он выразил сочувствие родственникам погибших и пообещал им денег, но когда вернется в Россию — не сказал. Эта новость, прямо скажем, не удивила. Скорее удивило бы, если бы собственник находился в Кемерово.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЦ «Зимняя вишня» в огне

Кемеровский ТРЦ принадлежит компании, которая принадлежит другой компании, которая принадлежит третьей компании, но ни одна из этих компаний «ни при чём», потому что все площади сданы в аренду. И эта схема тоже никого не удивила. Было бы неожиданно, если бы у ТРЦ внезапно оказался один-единственный владелец.

Теоретически один конкретный бизнесмен может быть невиновен. Теоретически можно представить себе ситуацию, при которой честный бизнесмен построил ТРЦ по всем правилам, а виноваты во всём плохие арендаторы и эксплуататоры здания, которые закрыли пожарные двери (чтобы безбилетники не заходили) и отключили сигнализацию.

Но на практике всё иначе. На практике многие, очень многие предприниматели экономят и на строителях, и на материалах. Потом они раздают взятки, чтобы экономить на налогах и на проверках. Они плодят «дочек» и «внучек», чтобы замести следы. Конечно, никто из них не хочет, чтобы ТРЦ сгорел. Они надеются, что пронесет, рассуждают о том, что «не мы такие, жизнь такая», что «все так делают».

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

Примерно те же рассуждения свойственны и контролерам, которые берут их взятки. Кто из них кого провоцирует — это вопрос вкуса. Важно, что вся система взаимодействия бизнеса и государства не работает. А не работает она потому, что у нее нет четких правил. Те правила, которые есть, вроде бы нужно соблюдать, но можно и договориться. Списки правил длинные, но каждый пункт написан обтекаемо. Так, чтобы при желании в одной и той же ситуации можно было и согласовать, и закрыть.

И поскольку трагедии происходят редко, люди не видят связи между своим «мелким жульничеством» и уровнем потенциальной опасности.

К тому же многие из таких «конечных собственников» живут за границей. Часто — или всё время. Зарабатывают они тут, а тратят — там. И живут — там. По разным причинам. Некоторым важен пармезан. Некоторым — лондонская школа для ребенка. Кого-то прельщает «цивилизованный мир». А многие живут там именно для того, чтобы в случае чего избежать наказания.

Почему это важно? Потому что сложившаяся система не вынуждает людей чувствовать свою ответственность. Какая уж тут ответственность, если ТРЦ в Кемерово, а ты в Австралии или, в лучшем случае, в Москве? Ты даже не вдаешься в детали, сдавая площади в субаренду. А субарендаторы тоже не вдаются в детали, потому что ты им это молчаливо разрешил. Кто ответственен за двери, за датчики, за сигнализацию? Владелец. Или управляющий. Или арендатор. Или контролер. Одну и ту же норму можно трактовать десятью разными способами. В итоге виноваты все, а значит, никто.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

И проблема носит интернациональный характер. Не так давно аналогичные трагедии происходили в Латвии и Англии. Там тоже экономили на материалах, тоже оборудовали всё более дешевым (и особо горючим) утеплителем, там тоже сгорели и задохнулись люди.

Такая интернациональная «бизнес-система» не может существовать без интернациональной же правоохранительной взаимовыручки. Без реально работающего Интерпола, который всех бы сюда выдал, чтобы здесь на месте разобрались, кто из них — владельцев, арендаторов, контролеров и пр. — в какой степени виноват.

Но такого Интерпола нет. А раз интернациональной системы нет, значит, нужно построить национальную.

Та «система», что ныне сложилась, уповает, с одной стороны, на авось и счастливый случай, а с другой — на добрую волю каждого из участников. Предполагается, что конкретный контролер должен сам лично отказаться брать взятку, а конкретный бизнесмен должен сам лично отказаться ее давать. Должны — потому что они могут пойти и другим путем, и никому из них, скорее всего, ничего не будет.

Цитата из видео «Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» ТЦ «Зимняя вишня»

Сложившиеся «правила» буквально приглашают к мошенничеству. Раз — и у твоей компании появилась «дочка», а у дочки «внучка», и вот ты уже «малый бизнес», а значит, реже отчитываешься и тебя реже проверяют. И всё сдано в субаренду, и налогов никто не платит, потому что арендную плату заносят куда надо наличными. И ты заработал миллион, и каждый арендатор сэкономил по тысяче, и бюджет недосчитался доходов, но контролеры не остались в обиде, и все довольны. До первого пожара.

Частные поправки в законы придумать нетрудно. Понятно, что места, где регулярно собирается много людей, должны проверяться особым образом. Понятно, что конкретный ответственный должен быть назван по имени и не должен иметь возможность скрываться за «дочками» и «внучками».

Но нельзя ограничиться частными поправками — это не поможет. Бизнес в современной России устроен слишком мутно. Это касается не только проверок, правил и контролеров, но их — особенно. Есть ли шанс, что расследование кемеровской трагедии не ограничится помощью родственникам и посадкой пяти конкретных физических лиц, но и приведет к тому, что правила начнут писать проще, а требовать их соблюдения — от всех и всегда? Только в этом и есть шанс на предотвращение подобных трагедий.