Высылку российских дипломатов из Прибалтики надо только приветствовать. А сожалеть можно только об одном: выслали мало.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Самой «воинственной», конечно же, оказалась Литва (выслали 3 дипломата), менее агрессивной — Латвия (1 дипломат и 1 представитель Аэрофлота), и на последнем месте — Эстония (1 дипломат).

Выслать, по прибалтийской совести, надо было больше. Ведь если верить риторике всех трёх глав МИДов, то Россия это «агрессивная страна», с которой в «приличном обществе» дело иметь не принято. Значит, риторику надо подкреплять «делом» и разогнать диппредставительства России в этих странах. Если не получается «объявить войну».

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Однако в Прибалтике этого не сделали, поскольку прекрасно понимают, что Россия ответит тем же. А это окончательный разрыв не только политический, но и экономический. Экономика Прибалтики по-прежнему сильно завязана на Россию, несмотря на все санкции. Поток туристов в милые и уютные города Прибалтики по-прежнему велик. И ликвидируя российские диппредставительства, Прибалтика ударит по туристическому потоку из России. Кроме того, с сокращением представительства и свёртыванием дипотношений в Москве некому будет «решать вопросы» прибалтийских бизнесменов. Поэтому такая слабая реакция.

А жаль.

Российские лоббисты прибалтийских интересов в Москве опять будут рассказывать о том, что Литва, Латвия и Эстония, в принципе, неплохие страны, просто они не могут поступить по-другому. А туристические конторы по-прежнему будут зазывать россиян отдохнуть в Прибалтике.

И напоследок. Откровенно комично смотрелись объяснения трёх глав МИД Прибалтики о причинах высылки российских дипломатов. Все как под копирку говорили о том, что высылка — это знак солидарности с Великобританией (само по себе забавное объяснение), и потом добавляли, что действия высылаемых «не совместимы с дипломатическим статусом». Так и не определились: «шпионы» или «солидарность».