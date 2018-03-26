Через 1 тыс. лет, как язвительно отметил французский писатель и философ Вольтер, увядающая Священная Римская империя оказалась ни священной, ни римской, ни империей. Если перефразировать Вольтера, то сегодня — спустя два с половиной века — суть проблемы заключается в том, что угасающий либеральный мировой порядок уже не является ни либеральным, ни мировым, ни порядком, пишет Ричард Хаас в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Падение империи

Соединенные Штаты, тесно сотрудничая с Соединенным Королевством и другими государствами, создали либеральный мировой порядок после окончания Второй мировой войны. Создавая либеральный мировой порядок, страны стремились получить гарантии того, что условия, которые дважды привели к мировым войнам на временном отрезке в 30 лет, больше никогда не возникнут.

С этой целью демократические страны намеревались создать международную систему, которая была бы либеральной в том смысле, что она должна основываться на верховенстве закона и уважении суверенитета и территориальной целостности стран. Права человека должны были получить должную защиту. Все эти правила должны были действовать на всей планете, хотя участие было открытым и носило добровольный характер. Были созданы международные институты для содействия миру (Организация Объединенных Наций), экономическому развитию (Всемирный банк), торговле и инвестициям (Международный валютный фонд и через несколько лет — Всемирная торговая организация).

(сс) U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz Разносчики американского миропорядка

Всё это и многое другое подкреплялось экономической и военной мощью США, сетью союзов в Европе и Азии и ядерным оружием, которое служило для сдерживания агрессии. Таким образом, либеральный мировой порядок основывался не только на идеалах, разделяемых демократиями, но и на жесткой силе. Всё это имело значение и для явно нелиберального СССР, который имел принципиально иное представление о том, как должен выглядеть порядок в Европе и во всем мире.

Либеральный мировой порядок расцвел после окончания «холодной войны» и развала Советского Союза. Но сегодня, четверть века спустя, его будущее вызывает сомнение. Действительно, три ключевых компонента — либерализм, универсальность для всего мира и само поддержание порядка — подвергаются давлению, которое они не испытывали за всю 70-летнюю историю своего существования.

Либерализм теряет свои позиции. Демократия ощущает на себе давление растущего популизма. Крайние политические партии завоевывают позиции в Европе. Голосование в Великобритании за выход из состава ЕС говорит о том, что элита теряет свое влияние. США испытывают беспрецедентные нападки со стороны своего собственного президента на средства массовой информации, суды и правоохранительные органы. Авторитарные системы, включая Китай, Россию и Турцию, расширяют свое влияние. Такие страны, как Венгрия и Польша, не заинтересованы в судьбе своих молодых демократий.

Становится всё сложнее говорить о мире как едином целом. Появляются новые региональные порядки или беспорядки, если речь идет о Ближнем Востоке, причем каждый из них обладает индивидуальными характеристиками. Попытки создать глобальные рамки провалились. Протекционизм набирает обороты. Деятельность в киберпространстве ограничена лишь небольшим списком правил.

Gage Skidmore Дональд Трамп на выборах в США

Возвращается время соперничества между великими державами. Автор статьи утверждает, что Россия якобы нарушила нормы международного права, изменив границы в Европе и вмешавшись в президентские выборы США в 2016 году. Северная Корея нарушила достигнутый международный консенсус о нераспространении ядерного оружия. Мир остается сторонним наблюдателем, несмотря на гуманитарный кризис в Сирии и Йемене. Венесуэла — это неудавшееся государство. Сегодня каждый десятый человек в мире является либо беженцем, либо внутренне перемещенным.

Есть несколько причин, объясняющих, почему всё это происходит. Рост популизма отчасти является ответом на снижение доходов и сокращение рабочих мест. Оба этих процесса происходят в основном из-за внедрения в производство современных технологий, но, с другой стороны, это также связано с импортом товаров и миграцией. Национализм — это инструмент, к которому прибегают лидеры государств для укрепления своих позиций, особенно на фоне сложной экономической или политической ситуации. Глобальные институты не смогли адаптироваться к новым балансам и технологиям.

Однако ослабление либерального миропорядка связано прежде всего с изменением положения США. При администрации президента США Дональда Трампа Соединенные Штаты решили не вступать в Транстихоокеанское партнерство и выйти из Парижского соглашения по климату.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Трамп пригрозил выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и ядерной сделки с Ираном. Глава Белого дома в одностороннем порядке ввел пошлины на сталь и алюминий, опираясь на необходимость обеспечения национальной безопасности, несмотря на то, что этот же аргумент могут использовать и другие страны, что в конечном итоге может привести к торговой войне. Деятельность Трампа вызывает вопросы относительно приверженности США НАТО и другим союзам. Трамп редко подчеркивает важность демократии и прав человека. Девиз «Америка прежде всего» и либеральный мировой прядок — это несовместимые вещи.

Я не стремлюсь обвинить во всем США. Сегодня и другие крупные международные игроки, такие как ЕС, Россия, Китай, Индия и Япония также могут быть подвергнуты критике. Однако США — это не просто какая-то страна. Это главный архитектор либерального мирового порядка и его главный сторонник. США также были основным бенефициаром этого мирового порядка.

Решение Америки отказаться от роли, которой она придерживалась в течение более 70 лет, ознаменовало собой поворотный момент. Либеральный мировой порядок не может существовать сам по себе, поскольку другие страны не имеют ни средств, ни достаточной заинтересованности в его поддержании. В итоге это может привести к тому, что мир станет менее свободным, процветающим и стабильным, как для США, так и для других стран.