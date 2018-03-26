Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе пресс-конференции, которая началась в 16:00 по московскому времени и продлилась немногим более 10 минут, объявил о решении Варшавы в отношении российских дипломатов. Как заявил Чапутович, по итогам консультации в правительстве и лично с председателем совета министром Матеушем Моравецким четыре сотрудника посольства России в Польше объявляются «персонами нон-грата» и должны покинуть страну. Складывалось впечатление, что главе польской дипломатии было немного не по себе, когда он зачитывал свой текст.

Иван Шилов ИА REGNUM Яцек Чапутович

Практически одновременно пресс-релиз появился на официальном сайте МИД Польши, в котором подтверждалось, что «четыре представителя дипломатического персонала Российской Федерации в Республике Польша были признаны нежелательными лицами на территории Республики Польша». Чапутович объяснил происходящее «выражением солидарности с Великобританией и союзниками в ЕС и НАТО», что можно воспринимать в том числе и как попытку переложить ответственность на Лондон и Брюссель. Однако не все так просто с тем же Европейским союзом. По словам главы Европейского совета Дональда Туска, готовность проявить солидарность с Лондоном и выслать российских дипломатов на сегодня обозначили 14 стран. Ряд западных изданий приводят такой список: Германия — 4 человека, Польша — 4, Франция — 4, Литва — 3, Чехия — 3, Дания — 2, Нидерланды — 2, Италия — 2, Латвия — 1, Эстония — 1, Хорватия — 1, Венгрия — 1. Всего в Евросоюзе (минус Великобритания) находится 27 стран, то есть пока что ЕС расколот пополам.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Судя по всему, с частью стран работал Лондон напрямую, а на остальные могла надавить канцлер Германии Ангела Меркель. Сообщалось, что она «вела работу» с некоторыми столицами накануне состоявшегося 22—23 марта в Брюсселе заседания Европейского совета, уговаривая не разрушать «европейскую солидарность» и поддержать британцев с их аферой в связи с инцидентом в Солсбери. А в ходе уже самого саммита, как писала бельгийская газета Le Soir, произошло знаменательное событие. Когда было выдвинуто предложение выслать группу российских дипломатов, аккредитованных при Евросоюзе, против этого категорически выступил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Дело в том, что такой демарш технически может быть реализован лишь после того, как эти дипломаты будут признаны персонами нон-грата на территории Королевства Бельгия. По данным издания, Мишель обвинил глав других государств в том, что они предлагают «слишком простое решение»: сделать ход, ответственность за который будет нести только бельгийское правительство.

Есть интрига и с позицией Варшавы. В начале прошлой недели заместитель министра иностранных дел Польши Марек Магеровский в эфире телеканала TVN24 заявил следующее: «Я не буду утверждать, что в ближайшие дни российские дипломаты будут высланы из Польши, но если появятся обвинения в шпионаже, вполне возможно, что такое произойдет». Помимо того, он предположил, что «не все страны, союзнические Великобритании, немедленно выдворят российских дипломатов». А утром в понедельник, 26 марта, за несколько часов до пресс-конференции Чапутовича, как по заказу, агентство внутренней безопасности Польши заявило о задержании 23 марта сотрудника министерства энергетики Марека В., подозреваемого в «шпионской деятельности» в пользу России. Якобы он передавал Москве информацию о важных для Польши газовых контрактах и решениях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

Отметим, наконец, еще одну странность. Сегодня утром, 26 марта, российское государственное информационное агентство ТАСС опубликовало пространное интервью с послом Польши в России Влодзимежом Марчиняком по широкому кругу проблем, среди которых не нашлось места вопросу о «солидарности» Варшавы с Лондоном, ЕС и НАТО. На фоне, казалось бы, такого накала польско-российских отношений, британско-российских и между Россией и Евросоюзом это выглядит довольно необычно. При этом в свою очередь коллега Марчиняка, посол России в Польше Сергей Андреев, посетивший за несколько часов до оглашения решения о высылке наших дипломатов польское министерство иностранных дел, заявил, что он не собирается в ближайшее время покидать Польшу. То есть отзыва для консультаций Андреева пока что, похоже, ждать не приходится.

Surrey County Council News Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Складывающаяся ситуация говорит о том, что всё очень неоднозначно. А «победа» британского премьера Терезы Мэй, будто бы добившейся солидарной позиции всех 27 стран ЕС, таковой не является. Можно сделать и вывод в отношении Варшавы, не отказавшейся от того, чтобы побить московские горшки, но сделавшей это своеобразно. Лондон оказал медвежью услугу своим сторонникам во властных коридорах как Евросоюза в целом, так и отдельных стран (включая Польшу) в частности, заставив их поставить на кон наличный политический капитал. При этом на британское общественное мнение произвело неблагоприятное впечатление, что их «европейские союзники» в массе своей ограничились единичными высылками, в то время как Вашингтон рубанул лихо, объявив о выдворении 60 российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле. Так что когда в ЕС начнется ответная игра, лондонскому лобби, вполне возможно, парировать будет уже нечем.

Тем временем на сайте МИД России появилось официальное заявление. В нем в частности говорится:

«Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов. Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта сего года в Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. «деле Скрипалей» и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации. Речь идет о покушении на жизни российских граждан на территории Великобритании. У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону, нет никакой информации на данный счет. Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права. Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем».