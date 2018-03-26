«В настоящее время японский флот сильнее Тихоокеанского флота РФ примерно в два-три раза по ударной мощи, но даже поддерживать и такой баланс у Москвы на Дальнем Востоке сил почти нет». Под таким обескураживающим заголовком газета «Новые известия» публикует статью, видимо, призванную привлечь внимание к возрастающей военной опасности для наших территорий на Дальнем Востоке со стороны уже фактически отбросившей конституционные ограничения в строительстве современных вооруженных сил Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Токио 21—22 марта оказался тяжелым. Еще более непростой будет встреча Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ в мае. В декабре 2016 года состоялся визит Путина в Токио, по итогам которого были заключены соглашения об японских инвестициях в 2,5 миллиарда долларов и совместном хозяйственном освоении южных Курил. Зачем РФ вообще понадобилось в 2004 году будировать обсуждение территориальной проблемы с Японией и с 2013 года переходить к переговорам — официально нигде не объясняется», — пишет автор статьи.

При ответе на этот вопрос высказывается мнение, что «это может быть как-то связано с неумолимой деградацией экономики и военной мощи РФ на Дальнем Востоке на фоне формирования Японией достаточно сильных флота и армии. Конфигурация которых позволяет самураям надеяться на успешный блицкриг, благо в 2015 году японский парламент отменил запрет на использование сил самообороны Японии за ее пределами».

Диссонансом бравурным сообщениям проправительственных СМИ в статье пессимистично оцениваются итоги состоявшегося на днях визита на Японские острова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова: «За прошедшие 16 месяцев с момента визита Путина в Японию выяснилось, что отношения между двумя странами продолжают медленно, но верно портиться: Лаврова в Токио освистали местные националисты, никаких японских инвестиций всерьез в РФ не пришло, а попытки начать «совместную хозяйственную деятельность» на южных Курилах закономерно провалились».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин в Японии

Но вернемся к военной составляющей наших отношений с дальневосточной соседкой, действительно под видом необходимости укрепления обороны против якобы угрожающей Японии неспровоцированным ракетно-ядерным нападением КНДР заметно увеличивающей потенциал своих вооруженных сил, что вызывает законную озабоченность соседних государств, включая Россию. Руководство нашей страны практически на каждой встрече с представителями правительства Японии прямо выражает эту озабоченность, предупреждая Токио по поводу планов использования японской территории для окружения России американскими системами ПРО, а также намерения приобрести у США способные нести ядерные заряды крылатые ракеты «Томагавк».

В статье в «Новых известиях» отмечается, что «в настоящее время японский флот превосходит устаревший Тихоокеанский флот РФ (ТОФ) примерно в два-три раза по ударной мощи, и еще в 2011 году Япония уже была сильнее России на Дальнем Востоке, если не считать подлодок с ядерными ракетами». Правда, признается: «Конечно, нельзя сказать, что ведомство Сергея Шойгу ничего не делает. Москва предпринимает определенные усилия по модернизации и поддержанию еще находящихся на плаву кораблей ТОФ (флагман, ракетный крейсер «Варяг», постоянно участвует в учениях и проходит все модернизации — до 2022 года запланирована модернизация больших противолодочных кораблей проекта 1155, с эсминцами ситуация похуже была, но тоже есть планы их модернизации). Помимо этого, на Курильских островах были размещены противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», усилена находившаяся на островах 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия…, построен новый военно-транспортный аэродром на острове Матуа (вероятно, на остатках старого японского)».

В заключение автор статьи не без основания отмечает: «Наконец, давайте не забывать, что в глазах японцев Москва сама демонстрирует Стране восходящего солнца некоторую слабость, предлагая свои территории. Да, Токио не согласен с размером этого «дара», но это означает, что РФ хотя бы частично разделяет обоснованность территориальных претензий Японии. Соответственно, в последние годы в японских СМИ и среди экспертов царит практически единодушное мнение — никакими дипломатическими переговорами «все северные территории» уже не вернуть…».

geralt Япония

Здесь явный намек на возможность прихода времен, когда Япония может попытаться «отбить» Курилы силой. С таким мнением приходиться встречаться отнюдь не в первый раз. Например, вскоре после фукусимской катастрофы в авторитетном информационно-аналитическом издании «Столетие» была опубликована и до сих пор посещаема пользователями интернета статья Дмитрия Мельникова «На границе тучи ходят хмуро… Решаться ли японцы силой отобрать у России южные Курилы?».

«Принято считать, — пишет автор, — что наиболее слабое звено вооруженных сил Японии — пехота, главная задача которой — противодиверсионная и антитеррористическая деятельность. На первый взгляд, действительно так, численность сухопутных сил всего 180 тысяч человек, что в несколько раз меньше личного состава армии Южной Кореи. Значит, для «внутреннего пользования»? Но почему тогда всё настойчивее в Токио призывают использовать свою сухопутную армию и за рубежом? Зачем ежегодно проводятся учения по высадке японских подразделений с резиновых лодок и вертолетов на необорудованный берег, а наставниками в этом случае выступают американцы?

Это уже точно признак подготовки к ведению наступательных операций, при этом наиболее многочисленная группировка сухопутных сил самообороны сосредоточена как раз вблизи границы с Россией. К тому же, по отзывам зарубежных военных специалистов, японцы, экономя на обычных частях, уделяют повышенное внимание спецназу, который может сыграть ключевую роль в час «икс». Не говорит ли это о том, что мы, подобно кануну войны 1904—1905 годов, с пренебрежением относимся к своему вероятному противнику?

Кстати говоря, по насыщенности электронными системами армия Страны восходящего солнца на первом месте в мире. А ведь, как известно, именно средства радиоэлектронной борьбы и являются одним из залогов успешного выполнения боевых задач. Главное же преимущество японцев в том, что их «непотопляемый авианосец» и одновременно база снабжения, северный остров Хоккайдо находится рядом с Курилами. Не забудем и американцев, которые «в случае чего» примутся исправно снабжать своего союзника разведанными, техникой, боеприпасами, а, возможно, и «советниками»…

Canstockphoto.com Япония

Часть наших политологов заверяет, что Токио никогда не решится на авантюру, ибо страна попадет под удар российского ядерного оружия. Но подобное возможно лишь в условиях неограниченного ядерного конфликта, применив же его против Японии в случае конфликта локального, мы рискуем задеть и американские военные базы, и иностранных подданных, проживающих в стране.

Так что у японцев есть шансы высадиться на южных Курилах и закрепиться там. Да, мы, конечно, в последние годы стараемся наверстать упущенное, на острова поступает новая бронетехника в виде танков Т-80, новые зенитно-ракетные комплексы и многое другое. Однако, даже учитывая героизм российского солдата, противостоять силам вторжения будет очень и очень нелегко. Поэтому японские сайты и переполнены обещаниями «устроить русским вторую Цусиму». В интернете также откровенно разглагольствуют о том, что у «сил самообороны есть все шансы занять Северные территории (южнокурильские острова — А.К.)».

Давайте — к сожалению… — не будем забывать: в пропагандистской сфере за Токио будет играть и часть наших сограждан, тесно связанных с Японией — это бизнесмены, получатели грантов, сумевшие «за заслуги» отправить своих отпрысков туда кто на обучение, а кто и на постоянное место жительства. Уже сейчас часть подобной публики утверждает, что японцы на самом деле «белые и пушистые» — воевать, мол, не могут, не хотят и не будут. А в это время японцы выпускают семитомный труд под названием «Военная операция по возврату Северных территорий»…

Вот такие, уважаемые читатели, статьи-предупреждения. Можно, конечно, назвать их «алармистскими» и даже в чём-то нагнетающими обстановку. Автор этих строк, хотя и встречался в Японии с «современными самураями», грозящими «отбить Курилы», всё же относится к подобным прогнозам и допущениям «войны за Курилы» с известной долей скептицизма. Ибо, как хорошо понимают политики и военные в Токио, малейшая «заварушка» на островах или вокруг них с участием японских вооруженных людей поставит жирный крест на продолжающихся с согласия российского руководства переговорах о судьбе русских Курил. Хотя Москва не акцентирует внимание нашей общественности на подобных конфиденциальных переговорах, называя их эвфемизмом — «выработкой условий подписания мирного договора».

Defense.gov F-35A ВВС Японии

И всё же бдительность по поводу провокаций с японского берега снижать нельзя. В Японии существуют множество ультраправых националистических организаций, которые вполне могут вынашивать планы провокационных высадок с моря на «северные территории». Не исключены и «мирные» несанкционированные высадки на острова их бывших жителей или теперь уже их потомков вперемешку с японскими правыми. И что тогда делать? Не тяжелое же оружие и авиацию применять. Подобные вылазки, конечно же, будут преследовать в первую очередь провокационные цели, чтобы «привлечь внимание мировой общественности к незаконно аннексированным исконно японским территориям». Почему подобное допускается в отношении Крыма и считается «маловероятным» в отношении Курил? Хотелось бы верить, что, когда Верховный Главнокомандующий ВС РФ призывает крепить обороноспособность России, он в полной мере озабочен и обороной важнейшего форпоста России — Курильских островов.