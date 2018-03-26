Экологическая катастрофа в Волоколамске без преувеличения привлекла внимание всей страны, что, в свою очередь, побудило подмосковные власти к более открытому диалогу с обществом… Оставляя (на время) вопрос ответственности должностных лиц в случившемся, скажем лишь, что свалку «Ядрово» вновь предлагают лечить самым варварским из доступных способов. И пусть общественность не обманывается некоторыми несущественным отличиями предлагаемого проекта от уже реализуемых «экстренных дегазаций» на полигонах «Тимохово» и «Кучино».

Иван Шилов ИА REGNUM Панфиловцы

Последней каплей, переполнившей чашу терпения жителей Волоколамска, стали 50 отравившихся сероводородом детей. Прибывшего на место ЧП губернатора Андрея Воробьева закидали снежками, а теперь уже бывшему главе района так и вовсе досталось на орехи.

Дарья Антонова ИА REGNUM За закрытие полигона ТБО Ядрово

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Получив «по шапке», власть, наконец, снизошла до прямого диалога с общественностью. В субботу 24 марта состоялась пресс-конференция, на которой спецпредставитель губернатора Подмосковья в Волоколамском районе по вопросам экологии Александр Чупраков, и врио главы Волоколамского района Андрей Вихарев не только рассказали о предстоящих мерах по ликвидации экологической катастрофы, но и представили общественности голландскую компанию «Multriwell», которая и будет осуществлять экстренную дегазацию свалки «Ядрово».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Чупраков

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Вихарев

Назначенный временно исполняющим обязанности главы района Вихарев твердо пообещал в кратчайшие сроки избавить жителей от запаха. Но основной пафос его речи свелся к тому, что он приложит все усилия для того, чтобы виновные в случившемся были найдены и понесли суровое наказание. В состоянии ли осуществить столь суровые меры к предыдущей администрации и оператору полигона всего лишь глава отдельного муниципального образования, оставим за скобками. Но такие обещания местным жителям были даны.

«Местная власть упустила эту ситуацию. Я убежден, что из-за нарушения технологии использования полигона произошла вся эта проблема. И я считаю, что мы этот вопрос будем поднимать и смотреть, куда уходили деньги, почему деньги нашлись только сейчас. Моя задача — полностью собрать все данные все факты и принять те решения, которые помогут ликвидировать запах. А также сделать так, чтобы объем мусора, поступающий на ТБО «Ядрово», был местным, а не пришлым московским. Повторю, мне поставлена задача в кратчайший срок избавить жителей Волоколамска от запаха», — заверил Андрей Вихарев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обсуждение экологической катастрофы в Волоколамском районе

Дарья Антонова ИА REGNUM Обсуждение экологической катастрофы в Волоколамском районе

Сложившуюся ситуацию и пути выхода из кризиса объяснил местным жителям и многочисленным СМИ другой чиновник. Специально назначенный заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков. Докладом спецпредставителя Андрея Воробьева местные жители остались недовольны. Наибольшее негодование вызвали утверждения о том, что на свалку ограничен до 80 штук в день въезд мусоровозов. Чиновника буквально обвинили во лжи, поскольку ведущие учет активисты зафиксировали значительно большее количество мусоровозов, нежели объявленные им на момент проведения конференции 40 грузовиков. Аппеляция к онлайн-трансляции, фиксирующей прибытие машин на полигон, Чупракова не спасла, поскольку, по словам местных жителей, из-за того, что трансляция постоянно подвисает, реального положения дел она не отражает.

«На сегодняшний день достигнуты следующие результаты. Во-первых, до 80 машин в сутки ограничен заезд мусоровозов на полигон. Изображение с видеокамер наблюдения, расположенных на въезде, в режиме онлайн транслируется на сайте администрации Волоколамского района, и каждые четыре часа там размещается информация о количестве машин. Кроме того, на сайте каждые четыре часа обновляется информация о состоянии воздуха. На полигоне также находится журнал, в котором фиксируются сведения о мусоровозах. Помимо этого, уже заключен договор и ведутся работы по системе весового контроля и распознавания мусоровоза по номеру. Что же касается собственно первого этапа работ по ликвидации последствий, а именно дегазации, то мы уверены в том, что до 15 июня 2018 года эти работы будут выполнены. Коммерческий директор нидерландской компании «Multriwell» Юджин Тиммерманс, с которой и заключен договор на рекультивацию, заверил нас в том, что до 13 апреля необходимое оборудование поступит на полигон. С 14 апреля компания начнет выполнять проколы и монтаж системы, которая будет собирать и выводить газ на высокотемпературный факел, где он будет сжигаться при температуре до 1200 градусов. Фильтрат также не будет покидать пределы полигона, согласно технологии, его будут собирать в специальные места. Вскрывать полигон никто не будет, тело полигона будет сформировано из тех отходов, которые будут завозиться в рамках ранее определенного лимита 80 мусоровозов в день, эти работы будут завершены к 13 апреля», — проинформировал общественность Чупраков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жители Волоколамска задыхаются

Представитель нидерландской компании «Multriwell», которая и будет осуществлять экстренную дегазацию свалки «Ядрово», главную проблему также видит в запахе. Кроме того, в своей презентации основное внимание уделил процессу сбора газа и его дальнейшему превращению в «зеленое» электричество. Особо обратив внимание на то, что часть работ будет выполняться на российской технике. По всей видимости, для задыхающихся жителям Волоколамска и окрестностей принципиально важно знать о том, что проколы тела полигона будут осуществлять с помощь отечественных тракторов.

«Основная проблема в запахе, и проблема с газом, на чём наша компания и специализируется», — заявил коммерческий директор «Multriwell» Юджин Тиммерманс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юджин Тиммерманс

Решать ее предлагается следующим способом. В теле полигона сделают около 5 тысяч проколов, газ из них будут собирать с помощью смонтированной системы трубопроводов, по которым он будет подаваться в специальные помещения, где может преобразовываться в биогаз или электроэнергию или поступать на очистку и преобразование в сжиженный биометан. Также будут оборудованы колодцы для сбора фильтрата. По словам Тиммерманса, уже в промежуток от нескольких дней до двух недель проблемы с беспокоящим местных жителей запахом будут решены. После рекультивации на месте полигона можно будет устроить поле для гольфа, как это часто делают в Голландии. Газа же хватит на оставшиеся 15—20 лет, в течение которых можно будет вырабатывать из него экологическое электричество.

Насладившись презентацией голландских специалистов и обещаниями чиновников покарать виновных, к сожалению, не удалось получить ответ на вопрос о химическом составе газа, который путем сжигания будут превращать 15—20 лет в зеленое электричество. Не ответили на него ни чиновники, оперирующие понятием свалочный газ, ни голландский специалист. А поскольку от свалки к свалке химический состав газов разный и не может быть какого-то одного для всех свалочного газа, то призванный решить проблему профессионал, заявляющий, что «не знаете точно, что находится в теле полигона», заставляет усомниться в своих компетенциях или, того хуже, прямой ангажированности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Активисты раздавали ленточки в знак солидарности

Вызывает как минимум недоумение и тот факт, что ранее щедро обещавший, что после рекультивации уже в ста метрах от полигона можно будет строить животноводческие фермы представитель «Multriwell» предпочел уклониться от ответа на прямой вопрос ИА REGNUM о том, говорит ли он в этом случае о Европе или России.

«Я не могу ответить на вопрос, как далеко должны жить люди от полигона», — признал Юджин Тиммерманс.

В заключение добавим, никаких принципиальных изменений в предложенном чиновниками проекте преодоления ЧС на полигоне ТБО «Ядрово» нет. Под не выдерживающие никакой критики заявления о том, что голландский метод не несет диоксиновой угрозы, по сути, здесь реализовывается та же схема, что и в «Тимохово» и «Кучино». Вновь общественным мнением манипулируют, рассказывая о том, как будут жечь газ при таких температурах, при которых диоксины не образуются. Забывая указать, что температура — отнюдь не главный фактор, гораздо большее значение имеет скорость подачи газа на факел. Но самое главное, от чего зависит жизнь и здоровье многих поколений живущих рядом с такими свалками людей, это химический состав сжигаемого газа. Только определившись по этому пункту, ответственная власть и должна выбирать тот или иной способ дегазации.

В любом случае, в Европе за счет глубокой переработки, в отличие от России, другой состав мусора, в котором нет самых опасных компонентов, запрещенных Минаматской и Стокгольмской конвенциями. Поэтому для нашей страны предлагаемые технологии категорически неприемлемы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид на полигон Ядрово

На фоне вышесказанного сущей мелочью представляется, что к охране не уменьшающегося потока грузовиков с мусором подключили сотрудников ГИБДД. А местных жителей продолжают убеждать в том, чтобы они не верили своим глазам, а ссылаясь на некие договоренности и неработающие онлайн-трансляции, верили чиновникам в том, что поток мусоровозов на свалку снижен. Видимо, вот так себе и представляют подмосковные власти диалог с гражданами.

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