Жители Новосибирска продолжают писать на своих страницах в социальных сетях слова соболезнования семьям погибших и пострадавших в пожаре в ТЦ Кемерово. Так же как и удивляться тому, что лишь такие трагедии могут заставить власти и надзорные органы обратить внимание на годами существующие проблемы.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЦ после пожара

«Кемерово. Погибшие дети… Цена словам и человеческой жизни. Множество всяческих чиновников, контролёров, взяточников никак не обеспечивают элементарной безопасности. И так, боюсь — во всём — до ядерных ракет», — пишет новосибирец Тимур Ханов.

И подобных сообщений очень много.

В городе Новосибирске, по данным справочника 2ГИС, работают 18 торгово-развлекательных центров. И многие из них являются потенциальными убийцами — кинотеатры и детские развлекательные центры в них расположены на третьих этажах и выше.

«Кристалл» — детский досуговый центр «Кристаллик» находится на третьем этаже. «Сан Сити» — развлекательный парк для детей Funky Town — на четвёртом этаже, там же и различные кафе. Кинотеатр в ТРЦ «Роял Парк» — на третьем этаже, также как и в «Галерее Новосибирск», где, кроме того, находится и детская игровая площадка, а выше, на пятом этаже — картинг-клуб. На третьем этаже разместили кинотеатр и детскую площадку и в «Ауре». И это лишь некоторые ТРЦ Новосибирска.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что от повторения кемеровской трагедии никто не застрахован.

«Все современные ТЦ пожароопасны. Но это обычно компенсируется многоуровневой противопожарной системой, и ключевой вопрос в том, почему в Кемерово она не сработала. Почему были перекрыты эвакуационные выходы и заблокированы двери кинозалов. Следствию предстоит ответить на все эти вопросы. Что же касается того, как уменьшить вероятность повторения такой трагедии в других регионах, то, на мой взгляд надо не только проверять работоспособность противопожарных систем, но и менять строительные нормы, запрещая использовать пожароопасные материалы», — сказал Антонов.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

Управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков отметил, что «к сожалению, в России многое так устроено — пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

«Ужасная трагедия в Кемерове, конечно же, имеет свои причины, и нет сомнений в том, что они будут расследованы и обнародованы. Не хочу здесь говорить о режиме, сложившемся в Кемеровской области при бессменном губернаторе, хотя думаю, что и этот режим сыграл свою роль. Что же касается Новосибирска, то думаю, что произошедшее, безо всяких сомнений, простимулирует все связанные с этим государственные и муниципальные службы ещё тщательнее проверять пожарную безопасность», — заявил Дьячков.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Сергей Соколов рассказал, что многие владельцы популярных у населения мест к пожарной безопасности зданий относятся халатно.

«По большому счёту, это может быть любое помещение, но оно должно отвечать всем требованиям пожарной безопасности. По Новосибирску уже практика сложилась. Мы вместе с управлением МЧС по Новосибирской области как раз столкнулись с такой ситуацией: несколько лет назад был пожар на левобережном рынке, и когда приехали пожарные, то в гидрантах воды либо не оказалось совсем, либо было низкое давление. И собственник к этому относился так, что за давление в гидрантах он не отвечает. И стандартные обращения пожарного надзора ни к чему не приводили, пришлось проводить масштабную работу. Почему-то собственники таких широко посещаемых людьми зданий к пожарной безопасности относятся крайне халатно, и при этом их халатность годами никак не пресекается контрольно-надзорными органами. Здесь должна быть персональная ответственность», — отметил Сергей Соколов.

Архитектор Дмитрий Поповский говорит, что проект любого здания, а тем более такого крупного, как торгово-развлекательный центр, выполняется на основании целого перечня строительных норм и правил. Исключение составляют те случаи, когда здание может проектироваться на основе индивидуально разработанных технических условий.

«В России противопожарные нормативы достаточно строгие и, естественно, направлены на то, чтобы избежать как возникновения и распространения пожара, так и жертв в случае пожара. Если проектом здания предусмотрено выполнение соответствующих норм, а само здание построено в соответствии с проектом, то опасность минимальна. Прежде всего я имею в виду помещения кинотеатров. Если соблюдены все нормы по эвакуации, то их расположение допустимо на третьих-четвертых этажах, хотя с точки зрения именно простоты обеспечения эвакуационных путей и выходов их можно располагать и на первом этаже. Другое дело, что обычно первый этаж отдан под супер‑ и гипермаркеты, которые также требуют значительных площадей», — отмечает он.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

По словам архитектора, с детскими игровыми зонами и комплексами сложнее. Свод правил по проектированию общественных зданий и сооружений предписывает их размещение не выше второго этажа и на расстоянии не более 20 метров от эвакуационного выхода.

«Соответственно, если детские комплексы располагаются выше второго этажа, это означает или наличие индивидуальных технических условий, разработанных для проектирования здания, либо нарушение норм. Добавлю также, что даже соблюдение норм при проектировании и строительстве не может полностью исключить трагических событий при пожаре, так как строгость российских законов компенсируется их тотальным невыполнением, в том числе при неправильной эксплуатации. Например, запроектированные эвакуационные выходы могут быть банально закрыты на замок, захламлены. Также не исключен и человеческий фактор, когда человек может запаниковать при пожаре», — подчёркивает эксперт.

Напомним, что 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошёл пожар. По официальным данным на 14:30 мск 26 марта, погибли 64 человека, в том числе дети.

Возбуждено уголовное дело по статьям: «причинение смерти по неосторожности»; «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (статьи 109, 219 и 238 УК РФ).