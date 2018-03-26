Известие о трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли при пожаре более 60 человек, вызвало шок у всех граждан России, в том числе и Северного Кавказа. В соцсетях звучат слова соболезнования и поддержки семьям погибших и их близким. Выражают соболезнование главы субъектов Северо-Кавказского округа.

skeeze Пожарный

«Произошла катастрофа федерального масштаба, погибли десятки людей. Выражаю самые искренние слова поддержки семьям погибших, пострадавшим — скорейшего выздоровления. Эта трагедия вновь напомнила, насколько необходимо повышение пожарной безопасности на таких объектах», — заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Он отдал приказ правительству республики, региональному управлению МЧС и главам муниципалитетов в связи с произошедшим в Кемерово проверить в течение 10 дней все торговые центры региона на соблюдение норм пожарной безопасности. Евкуров пригрозил ответственным лицам привлечь к ответственности вплоть до увольнения в случае выявления нарушений пожарной безопасности. Распорядились провести проверки в торговых центрах и власти Кабардино-Балкарии и Дагестана.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, выражая соболезнования родным и близким погибших, заявил, что это невосполнимая потеря. Он призвал «приложить максимум усилий для избежания подобных трагедий в будущем».

«Сейчас никакие слова, действия не могут утешить людей и вернуть погибших к жизни. Я хочу поддержать и обращаюсь к семьям погибших — вся Россия скорбит вместе с вами, для всех нас это страшная боль», — написал Кадыров в своём канале в Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы жертвам трагедии

В своей телеграмме врио главы Дагестана Владимир Васильев отметил, что «трагедия в торговом центре «Зимняя вишня», унесшая десятки человеческих жизней, никого не может оставить равнодушным». По его словам, все жители Дагестана разделяют с кемеровчанами чувство невосполнимой утраты и выражают глубокие соболезнования семьям, родственникам и близким погибших. Васильев также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Выразили соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерово глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, губернатор Ставропольского Края Владимир Владимиров, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

«От имени жителей Карачаево-Черкесии и от себя лично выражаю соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, всем жителям региона, и в первую очередь родным людей, погибших при пожаре в торговом центре. Особенно тяжело, что среди погибших есть дети», — написал в своем Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Стоит отметить, что в столице Карачаево-Черкесии два крупных четырехэтажных торгово-развлекательных центра — «Россия» и «Панорама». Как и в большинстве центров, построенных по всей России, первые этажи в них отданы под торговые площади крупных сетевых магазинов, а на верхнем этаже располагаются кинотеатры и детские развлекательные площадки. Нетрудно предположить, как развивалась бы ситуация, если бы какое-то ЧП произошло в любом из них. Имеющиеся в обоих центрах эскалаторы и лифты, как показывают такие трагедии, перестают работать из-за отключения электроэнергии. На какие пути выхода с верхних этажей можно рассчитывать посетителям, неизвестно.

Кроме того, рядом с торговым центром «Панорама», например, расположена автомобильная стоянка, всегда заполненная машинами. Пути подъезда к зданию ТЦ пожарных и других спецмашин в случае ЧП крайне затруднены. Возмущенные горожане неоднократно сигнализировали городским властям об этом.

«Жители Черкесска даже обращались к администрации торгово-развлекательного центра, мэрии города Черкесска и ГИБДД с просьбой рассмотреть вопрос о создании благоприятных условий для автовладельцев и пешеходов для нормального и безопасного передвижения по улице Кавказская. По их словам, участок представляет опасность для водителей автомобилей и пешеходов. Здесь конечная остановка для общественного транспорта, вход на Колхозный рынок, постоянное скопление машин и людей, непрекращающиеся заторы и пробки», — писало ИА КЧР-информ.

«А где была прокуратура, когда строили этот огромный торговый центр? Какой смысл сейчас говорить о незаконности данного объекта», — написали пользователи соцсетей, когда прокуратура Черкесска нашла нарушения, допущенные ООО «Стройград» при строительстве торгового центра.

Земля под «Панорамой» предназначена для домов культуры, а не для торгово-развлекательных центров. ООО «Стройград» владеет землями, расположенными по ул. Кавказской, 37 в городе Черкесске, вопреки разрешенному виду их использования, установили в городской прокуратуре еще в 2016 году.

По результатам проверки в отношении генерального директора ООО «Стройград» и юридического лица возбуждено восемь дел об административных правонарушениях об использовании земельных участков не по целевому назначению. Возможно, задним числом документы были всё же приведены в порядок, а вот ситуация у ТЦ с тех пор лучше не стала: всё те же пробки по улице Кавказской, всё те же проблемы для пешеходов и заторы из машин в таком людном месте.

За последние месяцы пожары в торгово-развлекательных центрах происходили почти в каждом субъекте Северного Кавказа. Так, 3 января в Дагестане произошел пожар в торгово-развлекательном центре Family в городе Хасавюрте. Горела пиццерия, расположена на мансардном этаже здания. Площадь пожара составила 600 кв. метров.

Georg Pik Пожарный рукав и огнетушитель

В ночь на 15 февраля 2018 года произошел пожар в крупном торгово-развлекательном центре «Вершина Плаза» в Пятигорске. Горела обшивка здания на площади около 20 квадратных метров. По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание рекламной конструкции.

28 декабря 2017 года сильный пожар случился в торгово-развлекательном центре «Алания МОЛЛ» на Московском шоссе в столице Северной Осетии. По счастливой случайности при этих пожарах никто не пострадал. Хочется надеяться, что после этих ЧП были установлены и устранены их причины, предприняты необходимые меры безопасности.

«Понастроили лабиринтов, …ходишь кругами… в обычной ситуации выход найдешь не сразу … не говоря уж о ЧП», — один из самых распространенных в соцсети комментариев об устройстве торгово-развлекательных центров.

Между тем одними из основных причин трагедии в Кемерово уже назвали заблокированные аварийные выходы, некачественные строительные материалы, которые при сгорании выделяли удушливый дым, и несработавшую систему пожаротушения.

К сожалению, пока хозяева будут продолжать богатеть за счет строительства таких торгово-развлекательных центров, жители всей России, в том числе и Кавказа, будут посещать их с чувством постоянного страха за свою жизнь и жизнь своих детей. Принцип «русской рулетки». Где и когда выстрелит в следующий раз, если власти всерьез не озаботятся тем, чтобы такие трагедии не повторились?