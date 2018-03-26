Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 19—25 марта 2018 года стали: Святой престол не боится нового глобального лидерства Китая; британские католики за бойкот чемпионата мира по футболу; для иракских христиан США лучше, чем Европа; чего ждать от Марка Помпео; американские демократы обидели бабушку кардинала Долана; во Франции вновь обострились дебаты из-за светскости государства и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Ватикан продолжит диалог с Китаем. Как сообщает Radio Vaticana (Ватикан), об этом заявил секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер. Он выступил на конференции в Папском григорианском университете, посвященной теме инкультурации христианства в Китае. Миссия Католической церкви в Китае сегодня заключается в том, чтобы местные верующие были «до конца католиками и настоящими китайцами», делая Евангелие доступным для всех и ставя его на службу общему благу. Монсеньор напомнил, что на протяжении истории отношения между Китаем и Католической церковью проходили различные фазы: времена плодотворного сотрудничества менялись большим недоразумением и даже враждебностью, принося местной католической общины огромные страдания. В конференции принял участие китайский кардинал Джон Тон Хон, архиепископ Гонконга. Он заметил, что «христиане и китайское общество на сегодняшний день являются самыми большими в мире сообществами, каждая из которых имеет свою глубокую культуру и историческую традицию». Если каждый сделает шаг к приближению, это «поспособствует взаимному обогащению и мирному сосуществованию». В рамках диалога и сотрудничества между Святым престолом и Китаем в ноябре 2017 года было объявлено о проведении беспрецедентного культурного проекта, который предусматривает организацию выставки коллекций Ватиканских музеев в пекинском дворцовом комплексе «Запретный город» одновременно с выставкой китайского искусства в Ватикане.

Несторианские священники на процессии в Вербное воскресенье. Настенная роспись 7-го или 8-го века в несторианской церкви в Китае. Династия Тан

По словам архиепископа Галлахера, «мы не боимся нового глобального лидерства Китая», продолжает тему Vatican insider (Турин, Италия). Благодаря своей «всеобщности и естественной открытости для всех народов» Католическая церковь может внести вклад с точки зрения морального и духовного вдохновения в диалог между Китаем и современным миром. И это можно сделать именно через «китайскую католическую общину», которая «полностью интегрирована» в процессы, переживаемые сегодня китайским народом. В своем выступлении высокопоставленный представитель Ватикана не выразил ни беспокойства, ни враждебности по отношению к КНР, которая наращивает вес на международной арене «со своим собственным оригинальным видением мира и своим бесценным наследием культуры и цивилизации». Галлахер отметил, что Китай сейчас видит себя «перекрестком развития», благодаря таким важным проектам, как «новый Шелковый путь», и что во внешней политике Пекин «использует новый подход к существующим балансам в международных отношениях, а также укрепляет свое присутствие в развивающихся странах». Монсеньор также положительно отозвался о долгосрочных программах китайского руководства, направленных на преодоление бедности. Он подчеркнул, что Китай сталкивается с глобальными вызовами, «настаивая на собственной идентичности», собственной экономической, политической и культурной модели, которая стремится придать глобализации «китайские черты». Таким образом, Поднебесная «стремится вернуть себе центральное положение в мире». В этом контексте новое «ключевое слово», которая постоянно повторяется Пекином и выдвигается на всеобщее рассмотрение — это «китаизация».

Ряд экспертов видят за происходящим сегодня в Китае «неограниченное расширение партийной власти», отмечает AsiaNews (Рим, Италия), и допускают, что Католическая церковь станет «инструментом поддержки» Коммунистической партии Китая (КПК). Государственное управление по делам религий (SARA), до сих пор находившееся в ведении Государственного совета, перешло под прямое управление КПК. Эрик Лай, католический комментатор из Гонконга, считает, что Компартия нацелена на активное использование религии как «инструмента для поддержания стабильности». В интервью изданию он заявил, что «для авторитарного правительства нет ничего нового в том, чтобы использовать веру в качестве инструмента стабильности. Русская православная церковь защищает власть президента Владимира Путина, например. В будущем, если Ватикан и Китай подпишут официальное соглашение, будет ли Католическая церковь в Китае заниматься сохранением стабильности, как РПЦ, или получит самостоятельность, чтобы проповедовать в стране? В нынешней ситуации, без сомнения, первое более вероятно».

Католические епископы в России готовы сотрудничать с Путиным, информирует Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). «Поздравляем вас с избранием на пост президента Российской Федерации», — написали епископы Владимиру Путину, переизбранному на высший пост в стране. Послание от 20 марта за подписью председателя Конференции католического епископата России епископа Клеменса Пиккеля гарантирует, что католики готовы внести свой вклад в развитие общества и отношений между государством и Церковью. «Российские граждане, представляющие различные народы и вероисповедания, возложили на вас ответственное задание — быть президентом своей страны и заботится о благе всего народа, укреплять мир, согласие и социальную справедливость, способствовать развитию гражданского общества», — говорит епископ. В то же время католическая иерархия заверила переизбравшего президента в «молитвах за него», чтобы он мог «выполнить порученные ему задачи» и «подтвердить доверие избирателей». Со своей стороны члены Конференции выразили пожелание, чтобы «государственно-церковные отношения продолжали развиваться», и заверили, что «католическая община в России готова вносить свой посильный вклад в развитие нашего общества, укрепление в нем духовно-нравственных ценностей, в установление мира и согласия, в социальное служение, в борьбу с социальными пороками».

John Perry Клеменс Пиккель

Бойкот чемпионата мира по футболу поразил бы Россию в болевую точку, утверждает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Для массового сознания нет более эффективного наказании России, чем «спортивные санкции». 27 глав правительств, собравшихся в Брюсселе на заседание Европейского совета, признали «весьма вероятным» то, что Москва несет ответственность за инцидент в Солсбери. Как следствие, посол ЕС из России был отозван. Но мы должны помнить, что не все поют в унисон. Некоторые европейские страны менее согласны, а президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер недавно поздравил Путина с переизбранием. Дипломатические маневры будут иметь только определенный резонанс. Вспомним недавнюю историю. Ничто так не вредит режиму апартеида в Южной Африке, как международные спортивные бойкоты. Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи прошли по плану. Все старались делать вид, что на Украине ничего не происходит, когда это было явно не так. Такого рода игрища не должны повториться. Предстоящий чемпионат мира по футболу — прекрасная возможность показать, что Британия и все цивилизованные страны возмущены инцидентом в Солсбери. Болельщики могут бойкотировать мероприятие, не выезжая в Россию, а сборная Великобритании могла бы сделать красноречивый жест, отказавшись от участия в состязании. Пришлось бы принести жертву, но рассмотрим противоположный сценарий. Если сборная и поедут в Россию, им придется притвориться, что всё хорошо или что Солсбери не имеет значения? Любой, кто считает подобное приемлемым, должен помнить мистера Скрипаля и его дочь, а также пострадавшего детектива Ника Бейли. Более того, ответ Москвы на заявления министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона по поводу предстоящего чемпионата дает понять, что к этому они чувствительны. Мы должны положить конец российской безнаказанности. Спортивные санкции — это один из способов.

20 марта 2003 года многонациональная коалиция, возглавляемая США, начала операцию Iraqi Freedom по свержению Саддама Хусейна, напоминает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). О том, как выглядит Ирак спустя 15 лет, изданию рассказал халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако. По его словам, стало больше свободы выражений, но что «полностью отсутствует — это безопасность». Высокая безработица, проблемы с восстановлением экономики и политической стабильности. Люди увидели, что мир и демократия не появляются в результате «магического воздействия» или «навязывания». Ирак был страной, никогда не имевшей демократии: режим — диктаторский, культура — племенная и разделенная. США этого не понимали. Лозунгов недостаточно, чтобы установить демократию. Но нужно сказать, что сегодня люди осознают важность перемен для строительства нового Ирака. Каждую пятницу проходят демонстрации на багдадской площади Тахрир, среди участников много христиан. Все они требуют светского правительства, свободы, равенства, уважения прав, что является основными ценностями любого демократического государства. Однако война еще не закончена. В ряде мест ведутся боевые бои и проводятся террористические атаки. Чтобы Ирак стал стабильным, нужно светское правительство. Нынешняя конституция, напротив, фактически расценивает ислам как официальную государственную религию, но в то же время требует, чтобы законы не противоречили демократическим принципам и основным свободам.

США лучше, чем Европа, заявил Crux (Денвер, США) апостольский визитатор Халдейской католической церкви в ЕС архиепископ Саад Ханна, который в 2006 провел в плену боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Соединенные Штаты были более полезны, потому что предоставили экономическую помощь и епархии, и халдейским католикам». Он добавил, что члены его общины были тепло встречены также в Канаду. Монсеньор отметил, что Европа начинает вызывать беспокойство в связи с ростом «популистов» и «антииммиграционных настроений». В то время как американское правительство, по его сведениям, оказывает экономическую помощь в деле восстановления христианских поселений в Ираке. Ханна рассказал о нескольких встречах представителей администрации президента США Дональда Трампа и иракских епископов. «Я вижу, что [Трамп] заинтересован в религиозных меньшинствах, что его решения имеют религиозную подоплеку», — сказал архиепископ.

National Catholic Register (Айрондэйл, США) исследует вопрос, как христианские убеждения Марка Помпео отразятся на его работе в качестве государственного секретаря США. Издание называет Помпео христианином с социально-консервативными взглядами, известным также как «адвокат» международных движений в защиту жизни и семьи. В апреле в конгрессе должны утвердить его кандидатуру на пост госсекретаря. Как считает юридический директор Центра по вопросам семьи и прав человека Стефано Дженнарини, экс-директор ЦРУ «окружен правильными людьми и сможет сделать много хорошего». Эксперт надеется, что под руководством Помпео государственный департамент будет продвигать такую норму международного права, как статья 16 Всеобщей декларации прав человека, которая признает семью естественной и базовой ячейкой общества, имеющей право на защиту. «Вы не можете продвигать что-то нереальное, например, гомосексуальный брак в Пакистане, на Ближнем Востоке, — подчеркнул Дженнарини. — Это самоубийственно с точки зрения положения США в мире». Президент Института демографических исследований Стивен Мошер в свою очередь рассчитывает, что госдеп под руководством Помпео будет больше сосредоточен на религиозной свободе за рубежом, оказании помощи преследуемым религиозным меньшинствам, включая христиан на Ближнем Востоке и Китае. «Я рад, — добавил Мошер, — что он является евангельским христианином, который верит, как сам сказал, что «Иисус Христос является единственным решением для нашего мира». Помимо того, от нового госсекретаря ждут прекращения американской поддержки организациям, связанным с абортами. Впрочем, как указывает профессор политологии Майкл Деш, наиболее эффективным способом стимулирования изменений в зарубежных странах является предоставление им американской помощи, но это не пользуется популярностью у консерваторов. Добиваться настоящей защиты прав преследуемых христиан за рубежом гораздо сложнее, чем просто осуждать Иран, Сирию или Китай. Деш отметил, что Помпео будет иметь дело с реальностью, в которой такие союзники США, как Саудовская Аравия, тоже плохо обращаются с христианами. Кроме того, значительная часть внешней политики создается за пределами государственного департамента — в министерстве обороны, Совете национальной безопасности и изменчивой администрации Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы

Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан с сожалением констатирует, что Демократическая партия отчуждается от католиков, пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). Он приводит в пример оппозицию демократов программам выбора школы и налоговым кредитам на образование, их непоколебимую поддержку права на аборты, что вызывает разочарование у монсеньора. Долан считает, что сегодня Демократическая партия отказалась от тех принципов, которые сделали ее привлекательной для католиков несколько поколений назад. Кардинал рассказал, что его бабушка предупреждала: «Мы, католики, не доверяем этим республиканцам». Но теперь это не так. Долан особенно критиковал законопроект «О репродуктивном здоровье», который «болезненно и радикально» расширит право на аборт. Его собирается принять законодательное собрание штата Нью-Йорк, подавляющее большинство которого составляют демократы. В результате врачи не будут обязаны заботиться о ребенке, который пережил бы аборт, ему просто позволят умереть без каких-либо юридических последствий. Более того, кардинал чувствует, что демократы затрудняют детям из бедных семей получение образования в католических школах. Они блокируют принятие решений о налоговом кредите на образование, который помог бы таким семьям сделать выбор в пользу католических или других негосударственных школ для своих детей. И хотя у архиепископа Нью-Йорка в прошлом были «были ссоры и разочарования» с республиканцами и демократами, особенно он расстроен разворотом Демократической партии в том направлении, которое исключает таких людей, как его бабушка.

Во Франции вновь обострились дебаты вокруг принципа светскости государства, рассказывает Radio Vaticana (Ватикан). Это связано с работой Национального центра мониторинга светскости, задуманного еще в 2007 году Жаком Шираком, но реализованного лишь в 2013 году под руководством Франсуа Олланда. Каждый год в начале весны в стране проходит ряд встреч властей с религиозными деятелями. Так, 7 марта Конференция католического епископата Франции встречалась с президентом Центра мониторинга светскости Жан-Луи Бьянко, а 9 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие во встрече французских епископов в Коллегии Бернардинов в Париже. Группа французских политиков и епископов из юго-восточной Франции недавно посещала Ватикан. После аудиенции у папы архиепископ Марселя Жорж Понтье вновь подчеркнул тему светскости государства. «Из светскости хотят сделать религию, — заявил архиепископ, — и в конечном счете религию закрытую, а не открытую. Религию, которая исключила бы из общественного пространства многочисленные элементы, в том числе проявление религиозной веры». Обострение дебатов на эту тему подтверждает и Бьянко. Он подчеркнул, что сегодняшние обсуждения темы светскости ограничиваются исторической и правовой ситуацией настоящего момента и основаны на узком понимании, согласно которому вместо нейтральности в отношении религии происходит ее нейтрализация. Президент Центра мониторинга светскости задается вопросом: «Как примирить индивидуальную свободу с коллективным процессом? Каковы допустимые пределы индивидуальной свободы во имя коллективного интереса, которые не нарушают эту самую свободу?». Он отметил, что законопроекты в этой области основаны на «запретах, а это противоречит духу свободы согласно Всеобщей декларации прав человека». Если будет ограничена свобода проявления собственной веры, то же самое может произойти и в отношении философских, политических и профсоюзных убеждений, считает Бьянко.

Епископ Иосиф Верт в Тюменском индустриальном университете прочитал лекцию об исторических корнях сибирского католичества, передает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия) со ссылкой на пресс-служба этого учебного заведения. «В 1991 году, когда в Советском Союзе были возрождены структуры Католической церкви, в Сибири около 90% всех практикующих католиков составляли российские немцы», — пояснил монсеньор. Он напомнил об истории поселения немцев в России, которое началось со знаменитого манифеста императрицы Екатерины II от 22 июля 1763 года. Переселенцы из Пфальца, Эльзаса, северной части земли Баден прибыли в Российскую империю в 1809—1810 годах. Они проходили через Польшу и Подолию в Одесскую область, где возникло много больших католических сел. Существовали немецкие поселения также на Кавказе, южнее Урала, в Западной Сибири. За 150 лет численность немецкой национальной группы возросла от первоначальных 100 тысяч до 1,7 млн. человек (по данным переписи населения 1914 года). Вторая большая группа католиков в Сибири — католики с польскими корнями. Поляки трижды восставали против Российской империи, вследствие чего в Сибирь отправлялись тысячи ссыльных. Часть из них осела в Тобольске, так возник Тобольский католический приход и католический храм. Другие должны были идти в Восточную Сибирь и на Крайний Север. Ко времени революции 1917 года практически в каждом крупном городе Сибири действовал католический костел. После развала СССР в Германию выехало 2,5 млн российских немцев. Это была самая большая потеря Католической церкви за последнее время. Но иначе Католическая церковь еще долгие годы оставалась бы немецкой, заметил епископ. Сегодня она открыта для всех, кто ищет смысл жизни и Бога.

Католицизм

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.