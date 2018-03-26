Давайте посмотрим правде в глаза! И попробуем понять, в чем суть нынешних напряженных отношений между властями Грузии и России. Реальная, не выдуманная, не подстроенная. Сама суть!

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Россию в Грузии сегодня однозначно именуют «агрессором» и «оккупантом». Любое отличное от этого определения мнение карается как минимум исключением из друзей в социальных сетях и потоком осуждения в адрес «инакомыслящего». Звучат самые жесткие и резкие обвинения, вплоть до «предательства» и «агентской работы на врага».

Врага обычно боятся и по меньшей мере в гости к нему не едут. Не говоря уже о переезде во вражескую страну на проживание или работу у «агрессора или оккупанта». Не шпионскую работу, а обычную — рабочим на завод, кассиром в магазин, таксистом, строителем, парикмахером и так далее и тому подобное…

Между «Грузией-жертвой» и «Россией-врагом» сложились крайне странные с этой точки зрения отношения: власти на высшем уровне и политики всех мастей на межгосударственном уровне с ней не общаются, на всех международных форумах стремятся в очередной раз выдвинуть ей обвинения и напомнить об «агрессорской и оккупантской сущности». А рядовые грузинские граждане не только общаются, но и едут в Россию, где получают и право на проживание, работу, и все остальные условия жизни. И какой-либо дискриминации, унижения или оскорбления в свой адрес при этом не испытывают. «Оккупанта» не только не боятся, в его стране живут, зарабатывают и отправляют заработанное на родину, оставшимся там семьям.

Как получается так, что страна со статусом «оккупанта» спокойно принимает у себя население «оккупированной страны», предоставляет ему работу и все остальное и позволяет снабжать деньгами жителей «оккупированного государства»? Нонсенс? Несоответствие? В действиях «оккупанта»? Или между статусом и реальным положением дел?

Не будем затрагивать конкретные личности, чтобы не вызывать волну возмущения прозападной общественности и бередить раны пострадавших… Дело не в личностях и не в отдельных фактах, а в целой совокупности событий и действий, которые составляют общую политику страны. Точнее, не страны и не выработанную ею политику, а ту схему действий, которую ей с самого начала навязали величественные заокеанские партнеры, точнее хозяева. Хозяева и определители всего — мнений, положения, ситуации, заявлений и многого другого, на чем и строится сегодня внешняя политика Грузии.

Факт, что «оккупанта» и «агрессора» в Грузии вовсе не боятся и «не так страшен черт, как его малюют». Точнее, совсем не страшен, и не убивает иностранцев на своей территории, не задерживает и не сажает в тюрьму, если, конечно, те не совершили преступления. Тем более не пытает и не избивает, не убивает. Наоборот, дает вид на жительство, устраивает на работу. Правда, с учетом тех препон, которые предусмотрены российской бюрократией. Но это уже применяется не только к гражданам Грузии. Через эти препоны проходят все приезжающие в Россию иностранцы. А гражданам Грузии позволяют, будучи в России, и мнение свое высказывать относительно ее «агрессивной политики» и «оккупации» Грузии, и оправдания выслушивать по этим обвинениям.

Можно ли представить, чтобы точно так же жители страны, оккупированной во время Второй мировой войны Германией, переезжали в города и села страны-оккупанта и получали там жилье и работу? И при этом еще в лицо открыто ругали не свою страну, а оккупанта и выдвигали ему обвинения? И не оказывались за это по меньшей мере за решеткой?

Skmost.ru Рокский тоннель, соединяющий Россию и Южную Осетию

Но Россия для Грузии, точнее, для ее политиков и большей части проживающей в стране политически активной общественности, — «оккупант и агрессор». Несмотря на то, что этот самый «оккупант» экспортирует больше грузинской продукции, чем уважаемые и почитаемые в Грузии самые главные стратегические партнеры — Турция и Азербайджан. Несмотря на то, что ежемесячно треть всех денежных переводов, поступающих в Грузию, приходится на Россию. Это те источники, которые питают грузинскую экономику и пополняют бюджет грузинских семей. Продукцию продают, деньги получают, но все равно — Россия была и остается «оккупантом». Потому что «отобрала» в свое время территории, исконно считавшиеся грузинскими. Потому что признала независимость Абхазии и Южной Осетии после того, как правительство Михаила Саакашвили в 2008 году приняло решение о насильственном установлении на этих территориях своего «государственного порядка» и «возвращении их под юрисдикцию Грузии».

В Грузии помнят мажорный настрой тогдашних грузинских властей и радостные сообщения СМИ об успехе грузинских войск и взятии под свой контроль очередного населенного пункта. Первые дни были действительно «мажорными» для Грузии. До тех пор, пока в Цхинвали через Рокский тоннель не вошли российские войска. Потом начались сообщения об «агрессии» России.

А сегодня события поворачивают в прямо противоположную сторону и утверждают, что Россия первой вошла в Южную Осетию, грузинские же войска лишь сделали ответный ход и были жестоко подавлены и изгнаны.

Нынешний конфликт между Грузией и Россией, как и все остальные конфликты на постсоветском пространстве, был спровоцирован в 90-е годы прошлого века с единственной целью — развала Советского Союза, что и было успешно выполнено. И хотя цель достигнута, конфликты продолжают тлеть, а порой и разгораться, унося все новые жертвы и нанося новый ущерб.

Максим Цуканов ИА REGNUM Абхазия и Южная Осетия

А постсоветские страны, которые после «избавления» от «колонизаторства» России ожидали изобилия и достатка, безбедной жизни и процветания, всего этого так и не получили. Продолжают прилагать максимум усилий по выполнению требований и условий западных партнеров, заслуживают слова одобрения, получают определенную финансовую подпитку, которая в основном рассчитана на карманы чиновников, и в целом, если не считать отдельных признаков технического прогресса, остаются на месте. Там, куда были отброшены после распада СССР. Разваленная и не восстановленная заново, не говоря уже о дальнейшем развитии, промышленность, переложенное целиком на плечи населения здравоохранение с его высокими тарифами, в результате чего обращение к врачу стало дорогим и недоступным многим удовольствием. Главную роль в экономике заняли туризм и сфера услуг — обслуживание иностранных посетителей, а также торговля — завезенными из-за рубежа товарами.

Но и эта цель, видимо, еще не конечная. Потому что остается Россия — огромная территория, которую «хочется освоить и подчинить», со своими богатыми ресурсами, которые можно «успешно пустить в дело» и получить «солидные доходы». Покоя не дает Россия и само ее независимое существование заокеанским властителям и их партнерам в Европе. И для ее развенчания и развала используются самые разные средства, начиная от скандала с «отравлением Скрипаля» и кончая изощренными выпадами в адрес России со стороны ее «бывших союзников» (по СССР), ныне ставших союзниками США и ЕС.

А Россия — «оккупант и агрессор» — все это спокойно глотает, переваривает, отвечает на обвинения… И продолжает спокойно принимать у себя представителей тех стран, которые именуют Россию «врагом». «Агрессор» великодушен?

Скорее, Грузия подвластна. Партнерам, которые определяют направления ее внутренней и внешней политики. Ее действия и заявления ее лидеров. Тон самих заявлений. А от лидеров этот тон передается политически активному населению. И сыплются все новые обвинения в адрес России, независимо от того, кто совершил или не совершил то или иное преступление или нарушение закона. А рядовые граждане Грузии по-прежнему уезжают в Россию — в поисках работы и лучших условий жизни. Правда, с меньшей активностью и частотой, чем в первые годы после обретения Грузией независимости, но все же уезжают. И так продолжается уже долгие 25 лет…