На минувшей неделе произошло знаковое событие для всей отечественной металлургии, на Выксунском-металлургическом заводе (ВМЗ) была выведена из производства крупнейшая мартеновская печь в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа кипит

ВМЗ — один из старейших и крупнейших металлургических российских заводов. Основу продукции составляют железнодорожные колеса и стальные сварные трубы. Несмотря на то, что Россия уже достаточно давно начала переход на новейшие технологии плавления и полный отказ от устаревшего мартеновского способа, тем не менее до недавнего времени на ВМЗ функционировало две такие печи, последняя из которых прекратила свою работу 23 марта 2018 года.

История закрытого сталеплавильного цеха насчитывает 85 лет, за это время объем выплавленной на заводе стали составил почти 25 миллионов тонн. Теперь же оборудование мартеновского цеха будет законсервировано, сотрудники сталеплавильного цеха ВМЗ переведены в другие подразделения предприятия.

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Печь, получившая впоследствии имя своего создателя, была разработана в 1864 году французским инженером — металлургом Пьером Эмилем Мартеном. В России же первая такая печь была запущена в 1870 году на нижегородском Сормовском заводе.

Принцип работы мартеновской печи заключается в переработке чугуна и металлического лома, в результате чего получают жидкую субстанцию без вредных примесей, что, в свою очередь, позволяет контролировать качество металла и, добавляя в него определенные вещества, получать на выходе сталь с необходимыми свойствами.

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В торжественной церемонии закрытия мартеновского цеха ВМЗ приняли участие и. о. вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин, председатель совета директоров Объединённой металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых, управляющий директор ВМЗ Александр Барыков, глава местного самоуправления городского округа г. Выкса Владимир Кочетков, правнучка Пьера Мартена, создателя технологии, Катрин Колганофф (Франция), передовики и ветераны мартеновского производства.

«Сегодня в нашем сердце и грусть и радость. Уходит целая историческая эпоха в развитии металлургии, но вместе с этим улучшится экологическая обстановка, существенно сократятся рабочие места с вредными условиями труда. Сейчас идет уже освоение центра финишной обработки труб, в конце года запустим цех по производству насосно-компрессорных труб, в планах — строительство производства бесшовных. В ближайшие годы на ВМЗ будет создано около 2 тыс. новых рабочих мест, а инвестиции значительно превысят один миллиард долларов», — сказал председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых на торжественной церемонии закрытия мартеновского цеха ВМЗ.

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На сегодняшний день практически во всем мире, за исключением Украины и Индии, отказались от использования мартеновский печей, осуществив переход на новое электроплавильное производство. Основная причина отказа — сильное загрязнение окружающей среды, да и с экономической точки зрения мартеновский способ невыгоден. Выплавка стали в мартене занимает более семи часов, в то же время современное оборудование справится с этой задачей всего за час. Ко всему прочему процесс плавки в мартене очень трудоёмок и опасен, недаром герои-сталевары, работающие ежедневно в тяжелейших условиях, были воспеты в советских фильмах и песнях. Поэтому, хоть в день закрытия печи на лицах работников мартеновского цеха читалась грусть, хочется верить в то, что переход на новые технологии принесет пользу отечественной металлургии.