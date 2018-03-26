Глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Джозеф Вотел, который предстал перед сенатской комиссией по делам вооруженных сил, признал в разговоре с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом провал первоочередной цели США в Сирии — свержения президента Башара Асада в угоду различным исламистам и реформистам. Ничего, кроме похвалы за откровенность о неудаче Вашингтона в достижении своих стратегических целей, лежащих в основе вмешательства страны в сирийский конфликт, Вотел и Грэм не заслуживают. На фоне изменившихся обстоятельств Вашингтону необходимо изменить и свою стратегию, чего не происходит, пишет Джеффри Аронсон в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

Автор отмечает, что постепенное наращивание поддержки и вмешательства Вашингтона в гражданской войне в Сирии, которая продолжается уже несколько лет, последовало за заявлением бывшего президента США Барака Обамы в августе 2011 года. Тем не менее уже в 2013 году террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи боевики грозили свергнуть режим в Багдаде, вытеснила «сирийский режим» в качестве основного противника Белого дома.

Продвижение исламистов удалось по меньшей мере на какое-то время остановить благодаря поддержке со стороны курдских вооруженных формирований, ставших союзником Вашингтона в борьбе с террористами в Сирии и Ираке. В результате в руках у курдов оказалась почти четверть всей территории Сирии, в связи с чем Белый дом может заслуженно праздновать победу. Однако при оценках этого достижения, которое само по себе может быть упущено, не следует путать тактический успех со стратегическим: нынешние победы никак не способствуют выполнению первоначальной цели — смене режима в Дамаске.

Alexas_Fotos Сирия в огне

И теперь в рамках следующей фазы конфликта за контроль над захваченными курдами территориями эти союзники США уже оставляют Вашингтон в борьбе против исламистов в таких регионах, как Дейр-эз-Зор, и идут на сговор с официальным Дамаском в противостоянии Турции. В последнее время можно было стать свидетелем того, как попытки остановить наступающие турецкие войска, к которым примкнули остатки Свободной армии Сирии, не увенчались успехом. Поэтому теперь Вашингтон столкнулся с позорной конфронтацией двух своих союзников и не знает, что с этим делать.

И хотя Вотел и подчеркнул, что действия России в Сирии не его проблема, недавно арабская республика стала местом первого за многие годы горячего столкновения американских войск с российскими силами, предметом которого стал контроль за нефтяными объектами поблизости от Дейр-эз-Зора.

Так, 8 февраля курдские защитники этой инфраструктуры при поддержке Дамаска покинули Дейр-эз-Зор и направились в Африн для противостояния вооруженным силам Турции. По всей вероятности, Дамаск договорился с ними об обеспечении безопасного прохода в обмен на передачу контроля над нефтяными установками этого района. С подобным развитием событий были полностью несогласны США, нанесшие авиаудар, в результате которого, как считает автор, было убито около 200 российских «наемников». Этот шаг стал сигналом о недопустимости любых шагов по подрыву действий США в востоку от реки Евфрат.

Захват нефтегазового месторождения и завода Conoco сирийским правительством стал бы ударом по стратегии Вашингтона в Сирии, целью которого является предотвращение восстановления суверенного контроля над территорией и ресурсами, в чем «режим» и его союзники почти что преуспели.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

В своем подготовленном выступлении Вотел указал на то, что «вторжение коалиции [во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] и региональных держав в сирийский конфликт помешал Асаду вернуть под свой контроль крупные части севера Сирии, а также создал условия для столкновения боевиков оппозиции и КЭО [крайне экстремистских организаций] по всей Сирии с режимом».

Сейчас администрация президента США Дональда Трампа основывает свою стратегию в Сирии после смещения Асада на создании экономически устойчивого анклава на востоке страны. При этом Вотел отметил, что он пока не получал новых указаний относительно того, каким образом противостоять «режиму» и его российским и иранским «хозяевам».

Отсутствие четкой стратегии достижения четко определенных целей никогда не мешало Вашингтону действовать в соответствии с появляющимися в связи с войной возможностями или вызовами. Вашингтон, демонстрируя межпартийное единство, постоянно заблуждался в вопросе действительной способности США добиться смены режима в Сирии, устойчивости системы Асада, возможностей внутренней оппозиции и перспективы российского вмешательства.

Были ли пересмотрены и изменены многочисленные предположения и оценки, на основе которых была построена первоначальная — провальная — стратегия, с тем, чтобы извлечь из ситуации уроки? Ответ на вопрос, указывает автор, к сожалению, отрицателен. США похожи на рака, находящегося в кастрюле с постепенно нагревающейся водой: США «варятся» в Сирии, идя на одну эскалацию за другой в условиях постоянно изменяющихся сил и целей, и не понимают этого. И теперь этот рак почти сварился.