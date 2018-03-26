«Без сала мучаюсь». Ради ассоциации с ЕС украинцам придется жить без него
Безвизовый статус и ассоциация с ЕС
На прошлой неделе вновь всплыла тема лишения Украины безвизового статуса.
«В ЕС открыто говорят о том, что если Украина не создаст антикоррупционный суд и не запустит систему электронных деклараций, то никакого сотрудничества в плане финансовой поддержки может не ждать. После этого может встать вопрос о приостановке безвизового режима… Если в самое ближайшее время Украина не выполнит все требования Евросоюза, то к концу этого года всплывет вопрос о приостановке безвизового режима. А в преддверии грядущих выборов это очень плохо отразится на президенте, чего он не хочет», — прокомментировал ситуацию политолог Кирилл Молчанов для «Голос.UA».
Речь о совместном письме 13 министров иностранных дел стран — членов ЕС, в котором они критикуют Украину за незавершённый процесс реформ, а также за проволочки с созданием антикоррупционного суда. Также министры напомнили Украине, что именно ЕС предоставляет Украине гранты на сумму до 200 млн евро в год.
Согласно данным Евростата, после предоставления Украине безвиза украинцы стали значительно реже просить убежище в ЕС. В прошлом году о нём попросили всего 8945 граждан Украины, тогда как в 2016-м — более 11 тыс.
Украина опять собралась в Евросоюз, причём за несколько лет,
«В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше энтузиазма в отношении Европы, чем Украина. Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет… это касается и борьбы с коррупцией», — заявил президент Украины в интервью немецкой медиагруппе Funke.
Как выше уже указано, именно недостаточная активность в борьбе с коррупцией — то, чем Украине пеняют министры иностранных дел стран ЕС.
Трудовая миграция
Правительство Польши продолжает упрощать украинцам трудоустройство, а также пробует вводить минимальные гарантии и защиту от недобросовестных работодаетелей.
«Украинцы могут получить юридическую консультацию по легальному трудоустройству в Польше. Итак, они узнают, какие требования они должны выполнить. Кроме того, узнают также, как писать жалобу на работодателя в Государственную инспекцию труда, так, чтобы инспекция занялась вопросом этого иностранца», — сообщил главный инспектор труда Польши Веслав Лищек в эфире Польского радио.
Более того, по его словам, обратиться на эту линию можно, даже не зная польского языка, — консультанты владеют украинским. Это свидетельствует о том, что насыщения рынка рабочей силы трудовыми мигрантами с Украины пока ещё не наступило.
Согласно прогнозу Нацбанка Польши, до конца 2020 года в Польшу может дополнительно прибыть до 1 млн работников с Украины (+200−300 тыс в год). Однако и после 2020 года миграция не остановится. Прогноз Нацбанка на 2050 год — дефицит 10,6 млн работников в экономике. Чтобы компенсировать эту нехватку, Польша должна будет привлечь как минимум 4,5 млн человек «из-за восточной границы Польши».
«Передайте кто-то украинским начальникам, что результаты их реформ уже заметны — нормальные люди бегут из Украины, увозя с собой семьи, налоги и свои мозги», — комментирует это в Facebook бизнесмен Евгений Черняк (собственник ТМ «Хортица»). Черняк знает, о чём говорит: штаб-квартиру своего бренда он ещё несколько лет назад перенёс в Нью-Йорк.
Инспекция труда, Нацбанк — отслеживанием трудовой миграцией украинцев в Польше занимаются сразу несколько организаций. Учитывая планы на 30 лет вперёд — занимаются хорошо и системно.
«В целом ежегодно мы теряем около 40 миллиардов гривень из-за того, что люди, которые поехали на заработки, не вернулись в Украину. Это довольно серьёзные цифры, которые мы не можем не считать», — напоминает директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец во время выступления на тематическом круглом столе. Конечно же, частично эти потери компенсируются денежными переводами.
Так, в Нацбанке пересчитали количество денежных переводов из-за рубежа за последние три года по новой методике. Оказалось, что в 2015—2017 годах на Украину поступило почти 24 млрд долл. (из них в 2017 году — 9,3 млрд). Причём из одной только Польши в прошлом году — более 3 млрд долл., что более чем в два раза превышает сумму прямых иностранных инвестиций за этот же период.
Вроде бы здорово. Но в НБУ не спешат радоваться.
«Можно сказать, что в краткосрочном периоде преобладают позитивные стороны, потому что это позитивно влияет на наш платежный баланс, но в среднесрочной перспективе это значительный фактор риска», — заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время последнего брифинга.
Тем не менее украинский Нацбанк тоже составляет свои прогнозы по потокам трудовых мигрантов. Так, пресс-служба НБУ подтверждает мнение своих польских коллег о том, что до 2020 года количество желающих перебраться на работу в Польшу будет расти. Однако после, утверждают в Нацбанке, волна миграции пойдёт на спад, и причиной этого станет рост зарплат на Украине.
«В краткосрочной перспективе мы прогнозируем, что эмиграция продолжит расти, но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, которые помогут немного успокоить ситуацию. Кроме того, мы ожидаем улучшения качества жизни в Украине. В последующие 2−3 года увеличение численности эмигрантов может быть значительным, но мы ожидаем сокращения количества мигрантов в среднесрочной перспективе», — утверждает через пресс-службу банка директор департамента монетарной политики и экономической политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.
Тут уместно вспомнить, что уже к 2020-му даже по консервативным прогнозам обменный курс опустится до 32 грн./долл. (S&P global Ratings), а это уже ставит под сомнение слова о росте зарплат: реальная зарплата не может расти при таких темпах девальвации национальной валюты.
На Украине и в Польше с апреля стартует широкая информационная кампания «Партнерство и трудоустройство», направленная на популяризацию легального трудоустройства украинцев в Польше.
«Кампанией мы хотим противодействовать патологиям во время нанятия работников в Украине, а с другой стороны — в Польше бороться со случаями, когда посредники не придерживаются условий трудоустройства в вопросах денежного вознаграждения, социального обеспечения, не говоря о случаях нелегального трудоустройства», — передаёт Укринформ слова председателя Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоты.
С украинской стороны принимать участие в программе будет Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству.
Что же до зарплаты, которой правительство надеется удержать украинцев от отъезда, то речь о всё тех же 16 тыс. грн. В начале марта эту сумму называл премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а теперь повторил журналистам вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.
Даже несмотря на усилия польского правительства, не все перебравшиеся в Польшу оказываются заняты в легальной экономике. Госпогранслужба Украины сообщает о разоблачении в Польше организованной преступной группы из восьми человек, которая занималась производством и распространением контрафактных табачных изделий. По оценке польских правоохранителей, ущерб от их «работы» составил не менее 100 млн злотых.
Экономика и экспорт
Экспорт яблок с Украины за семь месяцев 2017/2018 м.г. в 10 раз превысил импорт: 21 тыс. тонн и 2,2 тыс. тонн соответственно. Однако более половины этого экспорта ушло в Беларусь (11 тыс. тонн). И только на 2-м и 3-м местах Австрия и Венгрия (6,6 и 1,6 тыс. тонн соответственно). Всего же в июле — январе 2017/2018 м.г. в страны ЕС было экспортировано 9,2 тыс. тонн яблок, что в девять раз больше, чем за аналогичный период предыдущего маркетингового года.
Не только яблоки, но и соя. В 2017 году Украина экспортировала в ЕС 816 тыс. тонн сои (28% от всего экспорта). Это на 116% больше, чем в 2016 году.
Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко призывает не слишком очаровываться этими процентами и ростом.
«…Можно сколько угодно упиваться увеличенной квотой, например, по мёду или увеличенной квотой по яблокам, которые, кстати сказать, квотируются в ЕС, но думать по поводу того, что это прогресс или скачок — неправильно. Вот еще хороший пример по поводу ЕС, они квотируют нам нашу поставку зерна туда. И вот общий объем, сколько мы произвели зерна в прошлом году, это порядка 50 млн тонн. В то же время ЕС увеличил нам нашу квоту на 1 млн тонн в прошлом году. Что такое 1 млн тонн? Это только на слух много кажется. А если ты посмотришь в процентах от того, сколько ты произвел в своей стране собственной — 50 миллионов, то тогда ты понимаешь, что речь идет о 2% от того, что было произведено. Поэтому дополнительно несколько тысяч даже тонн яблок — ну и что? Это принципиально меняет картинку? Нет», — сказало он в эфире радио «Голос Столицы».
Всё более весомую роль в аграрном экспорте играют мягкие ягоды (черника, голубика, малина): в прошлом году Украина экспортировала их на 66,5 млн долл., говорится в отчёте Украинской плодоовощной ассоциации. Основная доля этого экспорта попала на рынок ЕС в натуральном или замороженном виде.
Украина удержала за собой первое место по экспорту курятины в ЕС — 163 тыс. тонн (+41,9% к 2016 году), опередив по этому показателю даже Китай
Доля ЕС в украинском экспорте достигла 45,8% (январь 2018-го) — радостно рапортует Госстат (+6,3% к январю прошлого года). При этом не акцентируется внимание на том, что в сравнении с январём 2017 года экспорт вырос на 709 млн долл., а импорт — на 958 млн долл.,
На основании этого украинские «эксперты» делают вывод о том, что экспортный кризис преодолён.
«Это второй по величине показатель экспорта с начала наблюдений, то есть с 1996 года. Выше было только в 2008 году, тогда экспорт составил 18 млрд долл.», — сообщает руководитель Центра экономических исследований Вероника Мовчан в интервью телеканалу UATV.
Видимо, информация о том, что дефицит внешней торговли в январе года в восемь раз превышает показатель 2017 года (284 и 35 млн долл соответственно), прошла мимо «эксперта».
Украинские металлурги готовятся к последствиям торговой войны Трампа (ввёл пошлины на сталь и алюминий европейских поставщиков, санкции распространяются и на Украину) и просят правительство посодействовать возобновлению работы контактной группы по стали Украина — ЕС.
«…Ведь сегодня страны ЕС — это порядка 32% всего нашего экспорта. А если добавить Турцию и другие европейские страны, которые не входят в ЕС, то это примерно 46% всего экспорта металлопродукции», — напомнил президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков в интервью информагентству «Украинские новости».
Ещё одной причиной такой просьбы стал отказ Еврокомиссии пойти на сделку с экспортёрами-металлургами, предлагавшими ценовые обязательства на свою продукцию в обмен на снятие пошлин (введены 10 марта).
Зато леса-кругляка Европе не видать. Украина не только не отменила мораторий на его экспорт, но и приняла в первом чтении законопроект, который позволит этот мораторий сохранить. Законопроект устанавливает ограничение на внутреннее потребление древесины (согласно нормам ВТО, ограничение экспорта допустимо только в случае ограничения и внутреннего потребления). Однако по факту никакого ограничения нет, ведь предлагаемый порог (20 млн кубометров) как раз примерно и соответствует годовому потреблению Украины.
Комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений 23 марта поддержал законопроект, в соответствии с которым с 2020 года селянам запрещается продавать мясо домашних животных (коров, свиней, домашней птицы, кроликов, нутрий). Запрещается также забивать домашних животных на своих подворьях, это можно будет делать исключительно на бойнях, у которых есть спецразрешения. С нарушителей будет взиматься штраф в размере 870 грн, а продукция — уничтожаться. Принятие этого закона — один из этапов выполнения Соглашения об ассоциации, ранее подобный закон приняли также в отношении домашнего молока.
В прикладном аспекте это означает довольно любопытное последствие: Украина останется без сала.
«…Оно станет дефицитом, так как большую его часть производят в домашних хозяйствах или на фермах. Промышленным образом покрыть этот дефицит в ближайшие 2−3 года не получится», — пишет директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.
Гранты, программы, целевое финансирование
Еврокомиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Сообщение об этом на сайте Еврокомиссии появилось 9 марта, а уже 11 марта Киев посетила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, чтобы лично обсудить с украинскими политиками нюансы новой программы.
Один из них для Киева весьма радостен: в ЕС решили не включать отмену моратория на экспорт леса-кругляка в перечень требований. Впрочем, это не означает, что о моратории в Брюсселе просто забудут. Просто теперь для его отмены будут использовать другие средства, в частности — процедуру арбитража, предусмотренную в Соглашении об ассоциации.
Кстати, и сумма нового кредита указывает на то, что о ситуации с лесом в Европе помнят. Размер прошлой программы составлял 1,8 млрд евро, и в Киеве, очевидно, рассчитывали как минимум на столько же. Тем более что 600 млн евро по прошлой программе Украина так и не получила.