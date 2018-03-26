Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

На прошлой неделе вновь всплыла тема лишения Украины безвизового статуса.

«В ЕС открыто говорят о том, что если Украина не создаст антикоррупционный суд и не запустит систему электронных деклараций, то никакого сотрудничества в плане финансовой поддержки может не ждать. После этого может встать вопрос о приостановке безвизового режима… Если в самое ближайшее время Украина не выполнит все требования Евросоюза, то к концу этого года всплывет вопрос о приостановке безвизового режима. А в преддверии грядущих выборов это очень плохо отразится на президенте, чего он не хочет», — прокомментировал ситуацию политолог Кирилл Молчанов для «Голос.UA».

Речь о совместном письме 13 министров иностранных дел стран — членов ЕС, в котором они критикуют Украину за незавершённый процесс реформ, а также за проволочки с созданием антикоррупционного суда. Также министры напомнили Украине, что именно ЕС предоставляет Украине гранты на сумму до 200 млн евро в год.

Согласно данным Евростата, после предоставления Украине безвиза украинцы стали значительно реже просить убежище в ЕС. В прошлом году о нём попросили всего 8945 граждан Украины, тогда как в 2016-м — более 11 тыс.

Evgeny Feldman Евромайдан, в ожидании безвизового режима с ЕС

Украина опять собралась в Евросоюз, причём за несколько лет, т. е. , условно говоря, в течение второго срока Петра Порошенко. Как раз Порошенко и собрался.

«В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше энтузиазма в отношении Европы, чем Украина. Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет… это касается и борьбы с коррупцией», — заявил президент Украины в интервью немецкой медиагруппе Funke.

Как выше уже указано, именно недостаточная активность в борьбе с коррупцией — то, чем Украине пеняют министры иностранных дел стран ЕС.

Трудовая миграция

Правительство Польши продолжает упрощать украинцам трудоустройство, а также пробует вводить минимальные гарантии и защиту от недобросовестных работодаетелей.

«Украинцы могут получить юридическую консультацию по легальному трудоустройству в Польше. Итак, они узнают, какие требования они должны выполнить. Кроме того, узнают также, как писать жалобу на работодателя в Государственную инспекцию труда, так, чтобы инспекция занялась вопросом этого иностранца», — сообщил главный инспектор труда Польши Веслав Лищек в эфире Польского радио.

Более того, по его словам, обратиться на эту линию можно, даже не зная польского языка, — консультанты владеют украинским. Это свидетельствует о том, что насыщения рынка рабочей силы трудовыми мигрантами с Украины пока ещё не наступило.

Согласно прогнозу Нацбанка Польши, до конца 2020 года в Польшу может дополнительно прибыть до 1 млн работников с Украины (+200−300 тыс в год). Однако и после 2020 года миграция не остановится. Прогноз Нацбанка на 2050 год — дефицит 10,6 млн работников в экономике. Чтобы компенсировать эту нехватку, Польша должна будет привлечь как минимум 4,5 млн человек «из-за восточной границы Польши». Т. е. теоретически в польской экономике трудоустраиваются белорусы и даже россияне, однако подавляющее количество этих работников из-за восточной границы — конечно же, украинцы.

«Передайте кто-то украинским начальникам, что результаты их реформ уже заметны — нормальные люди бегут из Украины, увозя с собой семьи, налоги и свои мозги», — комментирует это в Facebook бизнесмен Евгений Черняк (собственник ТМ «Хортица»). Черняк знает, о чём говорит: штаб-квартиру своего бренда он ещё несколько лет назад перенёс в Нью-Йорк.

Инспекция труда, Нацбанк — отслеживанием трудовой миграцией украинцев в Польше занимаются сразу несколько организаций. Учитывая планы на 30 лет вперёд — занимаются хорошо и системно. Т. е. так, как на Украине не занимаются ни привлечением иностранных инвестиций для сокращения этого потока, ни созданием условий для возврата уже уехавших, ни для привлечения на место уехавших мигрантов из других стран. Впрочем, последнее скорее по объективным причинам: в регионе попросту не осталось ещё более неблагополучных стран. А из той же Средней Азии путь неблизкий, решаются на него немногие.

«В целом ежегодно мы теряем около 40 миллиардов гривень из-за того, что люди, которые поехали на заработки, не вернулись в Украину. Это довольно серьёзные цифры, которые мы не можем не считать», — напоминает директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец во время выступления на тематическом круглом столе. Конечно же, частично эти потери компенсируются денежными переводами.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

Так, в Нацбанке пересчитали количество денежных переводов из-за рубежа за последние три года по новой методике. Оказалось, что в 2015—2017 годах на Украину поступило почти 24 млрд долл. (из них в 2017 году — 9,3 млрд). Причём из одной только Польши в прошлом году — более 3 млрд долл., что более чем в два раза превышает сумму прямых иностранных инвестиций за этот же период.

Вроде бы здорово. Но в НБУ не спешат радоваться.

«Можно сказать, что в краткосрочном периоде преобладают позитивные стороны, потому что это позитивно влияет на наш платежный баланс, но в среднесрочной перспективе это значительный фактор риска», — заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время последнего брифинга.

Тем не менее украинский Нацбанк тоже составляет свои прогнозы по потокам трудовых мигрантов. Так, пресс-служба НБУ подтверждает мнение своих польских коллег о том, что до 2020 года количество желающих перебраться на работу в Польшу будет расти. Однако после, утверждают в Нацбанке, волна миграции пойдёт на спад, и причиной этого станет рост зарплат на Украине.

«В краткосрочной перспективе мы прогнозируем, что эмиграция продолжит расти, но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, которые помогут немного успокоить ситуацию. Кроме того, мы ожидаем улучшения качества жизни в Украине. В последующие 2−3 года увеличение численности эмигрантов может быть значительным, но мы ожидаем сокращения количества мигрантов в среднесрочной перспективе», — утверждает через пресс-службу банка директор департамента монетарной политики и экономической политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Тут уместно вспомнить, что уже к 2020-му даже по консервативным прогнозам обменный курс опустится до 32 грн./долл. (S&P global Ratings), а это уже ставит под сомнение слова о росте зарплат: реальная зарплата не может расти при таких темпах девальвации национальной валюты.

На Украине и в Польше с апреля стартует широкая информационная кампания «Партнерство и трудоустройство», направленная на популяризацию легального трудоустройства украинцев в Польше.

«Кампанией мы хотим противодействовать патологиям во время нанятия работников в Украине, а с другой стороны — в Польше бороться со случаями, когда посредники не придерживаются условий трудоустройства в вопросах денежного вознаграждения, социального обеспечения, не говоря о случаях нелегального трудоустройства», — передаёт Укринформ слова председателя Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоты.

С украинской стороны принимать участие в программе будет Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству.

Что же до зарплаты, которой правительство надеется удержать украинцев от отъезда, то речь о всё тех же 16 тыс. грн. В начале марта эту сумму называл премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а теперь повторил журналистам вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. Т. е. 600 долл. по текущему курсу или 500 — по курсу 2020 года — в зависимости от того, когда правительство думает достигнуть такой средней зарплаты. Непонятно только, как это должно удержать украинцев от отъезда, если даже такая зарплата вдвое ниже, чем в Польше.

Даже несмотря на усилия польского правительства, не все перебравшиеся в Польшу оказываются заняты в легальной экономике. Госпогранслужба Украины сообщает о разоблачении в Польше организованной преступной группы из восьми человек, которая занималась производством и распространением контрафактных табачных изделий. По оценке польских правоохранителей, ущерб от их «работы» составил не менее 100 млн злотых.

Экономика и экспорт

Экспорт яблок с Украины за семь месяцев 2017/2018 м.г. в 10 раз превысил импорт: 21 тыс. тонн и 2,2 тыс. тонн соответственно. Однако более половины этого экспорта ушло в Беларусь (11 тыс. тонн). И только на 2-м и 3-м местах Австрия и Венгрия (6,6 и 1,6 тыс. тонн соответственно). Всего же в июле — январе 2017/2018 м.г. в страны ЕС было экспортировано 9,2 тыс. тонн яблок, что в девять раз больше, чем за аналогичный период предыдущего маркетингового года.

Не только яблоки, но и соя. В 2017 году Украина экспортировала в ЕС 816 тыс. тонн сои (28% от всего экспорта). Это на 116% больше, чем в 2016 году.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко призывает не слишком очаровываться этими процентами и ростом.

«…Можно сколько угодно упиваться увеличенной квотой, например, по мёду или увеличенной квотой по яблокам, которые, кстати сказать, квотируются в ЕС, но думать по поводу того, что это прогресс или скачок — неправильно. Вот еще хороший пример по поводу ЕС, они квотируют нам нашу поставку зерна туда. И вот общий объем, сколько мы произвели зерна в прошлом году, это порядка 50 млн тонн. В то же время ЕС увеличил нам нашу квоту на 1 млн тонн в прошлом году. Что такое 1 млн тонн? Это только на слух много кажется. А если ты посмотришь в процентах от того, сколько ты произвел в своей стране собственной — 50 миллионов, то тогда ты понимаешь, что речь идет о 2% от того, что было произведено. Поэтому дополнительно несколько тысяч даже тонн яблок — ну и что? Это принципиально меняет картинку? Нет», — сказало он в эфире радио «Голос Столицы».

Всё более весомую роль в аграрном экспорте играют мягкие ягоды (черника, голубика, малина): в прошлом году Украина экспортировала их на 66,5 млн долл., говорится в отчёте Украинской плодоовощной ассоциации. Основная доля этого экспорта попала на рынок ЕС в натуральном или замороженном виде.

Ягоды

Украина удержала за собой первое место по экспорту курятины в ЕС — 163 тыс. тонн (+41,9% к 2016 году), опередив по этому показателю даже Китай

Доля ЕС в украинском экспорте достигла 45,8% (январь 2018-го) — радостно рапортует Госстат (+6,3% к январю прошлого года). При этом не акцентируется внимание на том, что в сравнении с январём 2017 года экспорт вырос на 709 млн долл., а импорт — на 958 млн долл., т. е. негативное сальдо выросло почти на 250 млн долл. В целом же в 2017 году экспорт Украины в ЕС вырос до 17,5 млрд долл. (+4,2 млрд долл. к 2016 году, +0,5 млрд долл. к 2013 году).

На основании этого украинские «эксперты» делают вывод о том, что экспортный кризис преодолён.

«Это второй по величине показатель экспорта с начала наблюдений, то есть с 1996 года. Выше было только в 2008 году, тогда экспорт составил 18 млрд долл.», — сообщает руководитель Центра экономических исследований Вероника Мовчан в интервью телеканалу UATV.

Видимо, информация о том, что дефицит внешней торговли в январе года в восемь раз превышает показатель 2017 года (284 и 35 млн долл соответственно), прошла мимо «эксперта».

Украинские металлурги готовятся к последствиям торговой войны Трампа (ввёл пошлины на сталь и алюминий европейских поставщиков, санкции распространяются и на Украину) и просят правительство посодействовать возобновлению работы контактной группы по стали Украина — ЕС.

«…Ведь сегодня страны ЕС — это порядка 32% всего нашего экспорта. А если добавить Турцию и другие европейские страны, которые не входят в ЕС, то это примерно 46% всего экспорта металлопродукции», — напомнил президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков в интервью информагентству «Украинские новости».

Ещё одной причиной такой просьбы стал отказ Еврокомиссии пойти на сделку с экспортёрами-металлургами, предлагавшими ценовые обязательства на свою продукцию в обмен на снятие пошлин (введены 10 марта).

Зато леса-кругляка Европе не видать. Украина не только не отменила мораторий на его экспорт, но и приняла в первом чтении законопроект, который позволит этот мораторий сохранить. Законопроект устанавливает ограничение на внутреннее потребление древесины (согласно нормам ВТО, ограничение экспорта допустимо только в случае ограничения и внутреннего потребления). Однако по факту никакого ограничения нет, ведь предлагаемый порог (20 млн кубометров) как раз примерно и соответствует годовому потреблению Украины.

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений 23 марта поддержал законопроект, в соответствии с которым с 2020 года селянам запрещается продавать мясо домашних животных (коров, свиней, домашней птицы, кроликов, нутрий). Запрещается также забивать домашних животных на своих подворьях, это можно будет делать исключительно на бойнях, у которых есть спецразрешения. С нарушителей будет взиматься штраф в размере 870 грн, а продукция — уничтожаться. Принятие этого закона — один из этапов выполнения Соглашения об ассоциации, ранее подобный закон приняли также в отношении домашнего молока.

В прикладном аспекте это означает довольно любопытное последствие: Украина останется без сала.

«…Оно станет дефицитом, так как большую его часть производят в домашних хозяйствах или на фермах. Промышленным образом покрыть этот дефицит в ближайшие 2−3 года не получится», — пишет директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало

Гранты, программы, целевое финансирование

Еврокомиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Сообщение об этом на сайте Еврокомиссии появилось 9 марта, а уже 11 марта Киев посетила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, чтобы лично обсудить с украинскими политиками нюансы новой программы.

Один из них для Киева весьма радостен: в ЕС решили не включать отмену моратория на экспорт леса-кругляка в перечень требований. Впрочем, это не означает, что о моратории в Брюсселе просто забудут. Просто теперь для его отмены будут использовать другие средства, в частности — процедуру арбитража, предусмотренную в Соглашении об ассоциации. Т. е. круг замкнулся.

Кстати, и сумма нового кредита указывает на то, что о ситуации с лесом в Европе помнят. Размер прошлой программы составлял 1,8 млрд евро, и в Киеве, очевидно, рассчитывали как минимум на столько же. Тем более что 600 млн евро по прошлой программе Украина так и не получила.