Кемерово. Обычный воскресный день обычного провинциального города. Начало весенних каникул у школьников. Поэтому посетителей на 4-м этаже торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» было предостаточно. Кто-то сидел в кафе, кто-то проводил время в детском развлекательном центре или на катке, кто-то в финтес-клубе, а кто-то смотрел фильм в кинотеатре. Так было до 12:00 (мск.). Всё, что произошло позднее, заставило ужаснуться весь мир.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли десятки людей

Едкий дым и возгорание, возникшие, по словам очевидцев, в детской комнате, быстро распространились по всему этажу, но ни система автоматического тушения, ни пожарная сигнализация не сработали. Когда же люди бросились к запасным дверям, многие из них оказались закрыты. Особенно жутко от осознания того, что происходило в кинозале, куда дети всем классом пришли посмотреть мультфильм. Они звонили своим родителям, просили их спасти, говорили, что любят их, задыхаясь от угарного газа…

По официальным данным, в смертельную ловушку попали 37 посетителей «Зимней вишни». Это те, кто уже точно погибли, не сумев выбраться из дыма и огня. Еще более 60 человек числятся пропавшими без вести. Потому что пробраться на 4-й этаж удалось далеко не сразу: уже спустя 15 минут после приезда пожарных открытым огнём полыхали 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар быстро распространился по вентилируемому фасаду и горючему утеплителю стен здания. Дышать было невозможно не только вблизи торгового центра, но и в соседних домах. Через некоторое время обвалилась часть крыши. Масштаб ЧП наглядно представлен на видео, снятом с квадрокоптера: столбы черного дыма, спецтехника и перекрытая улица. Спасатели с риском для собственной жизни всё ещё ведут работу на объекте.

Между тем сказать точно, ко скольким из имеющихся лестниц четвёртого этажа ТЦ «Зимняя вишня» был блокирован доступ, пока не представляется возможности (эта информация стала известна благодаря трансляции переговоров спасателей). Всего, судя по схеме этажей, размещённой на официальном сайте ТРК, их должно быть 7. Причём на самый большой объект — детский развлекательный центр — приходится только одна лестница. Возле трёх кинозалов на 542 места, судя по схеме, расположены две лестницы и эскалатор. По одной лестнице имеется у кафе-бара, бильярда и бизнес-клуба. Если пожар действительно начался в детском игровом центре, как раз его посетителям и сидящим в кинозалах был нанесён наибольший урон.

Zimvishna.ru Схема 4-го этажа ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли десятки людей

«Двери в кинозалы в горящем ТЦ «Зимняя вишня» были закрыты, также имелись другие нарушения. Масса нарушений, в том числе по обходным выходам. Вопрос также, почему двери в кинозалы оказались закрыты», — информирует telegram-канал «Незыгарь» со ссылкой на МЧС. Негодование спасателей понятно: 15 тел (в том числе 7 детских) были обнаружены в третьем кинозале возле эвакуационного выхода.

Тем временем местные СМИ сообщили, что несколько человек, заблокированные огнем, выпрыгнули в окна.

Сейчас в ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» участвуют более 600 человек, кемеровским сотрудникам ГУ МЧС РФ помогают коллеги из других регионов Сибири. Пропавшими без вести числятся 64 человека, 41 из которых — дети. Поиски пропавших затрудняются тем, что не во все помещения сгоревшего ТЦ можно попасть — там слишком сильное задымление и высокая температура, — отмечают в МЧС.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово. Спасатели пробираются на 4-й этаж, где в дыму задыхаются десятки людей

«Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры», — сказал в ходе оперативного совещания на месте ЧП глава МЧС РФ Владимир Пучков. Он видит необходимость в дальнейшем наращивании группировки спасателей.

Тем временем Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, несоблюдение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли десятки людей, представлял собой 4-этажный «мешок» — окон и дверей в торговом центре крайне мало

Задержаны владельцы ТЦ «Зимняя вишня». Именно им предстоит ответить, каким образом удалось осуществить открытие такого большого социально значимого объекта по проекту, явно представляющему опасность в случае ЧП?

Также хотелось бы понять, почему надзорные органы разрешают открывать парки развлечений и кинотеатры на самых верхних этажах торгово-развлекательных центров? Ведь очевидно же, что в случае ЧП это значительно усложняет эвакуацию людей и тушение пожара?

И еще: виновные, разумеется, будут наказаны, а во всех регионах проведут многочисленные проверки состояния зданий. Но погибших не вернуть, и обещанный за смерть миллион не окупит даже слезинки оставшегося без родителей ребёнка или родителя, потерявшего своё дитя при таких страшных обстоятельствах. Увы, трагедии нас ничему не учат. Напомним, пожар в ТРК «Зимняя вишня» стал одним из крупнейших за последние десятки лет. А по количеству жертв сравним с трагедией в клубе «Хромая лошадь», произошедшей в Перми в 2009 году (153 жертвы).