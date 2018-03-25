9 июня 1981 года я впервые в жизни встречался с американским сенатором. Мне только исполнился двадцать один год. На Капитолийском холме я оказался для донесения до американских законодателей горьких судеб преподавателей иврита в СССР. Совсем незадолго до того я сам был одним из них. Меня принимал влиятельный сенатор демократ от Массачусетса Пол Цонгас.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

В начале разговора мы коснулись слегка темы иврита в СССР, но очень скоро он повел разговор совершенно в другом направлении: «Вы из Израиля? Как вы относитесь к тому, что ваше правительство разбомбило два дня назад иракский ядерный реактор?» Я попытался уйти от обсуждения этой темы, но сенатор не готов был говорить ни о чем ином: «Вы нарушили международные законы, вы действовали несогласованно с нами. Мы не будем мириться с таким безобразием с вашей стороны!»

srael Defense Forces Самолеты F-16 ВВС Израиля

Истерика сенатора Пола Цонгаса застала меня врасплох. Двадцать один год и отсутствие дипломатических навыков — чего ждать? Я сидел, терпел, а потом прямо сказал ему, что поддерживаю действия израильского правительства. Никто не наделял меня полномочиями представлять там правительство Израиля и тем более — по вопросу уничтожения иракского ядерного реактора. Но Цонгаса несло еще и еще. Встреча закончилась вежливо, но очень холодно.

Не только сенаторы от оппозиционной Демократической партии, но и многие республиканцы были возмущены действиями Израиля. Президент Рональд Рейган ответил на уничтожение иракского ядерного реактора санкциями против Израиля. Военные поставки были приостановлены на время.

Не пройдет десяти лет, как американцы вместе с Ираном и арабскими соседями Саддама Хусейна будут очень рады тому факту, что летевшие в них ракеты не были оснащены ядерными боеголовками. Первым оценил израильскую операцию Иран. Сегодня мы уже знаем, что режим аятолл готов был предоставить израильтянам резервный аэродром в Тебризе для успешного осуществления операции. Но как известно, все прошло успешно и гладко сверх всяких ожиданий самих израильтян.

Сегодня едва ли кто-то жалеет о том, что Багдад не обзавелся ядерным оружием к 1984 году. Меньше всех жалеет об этом Иран.

А в ночь с пятого на шестое сентября 2007 года израильские ВВС сбросили 24 тонны взрывчатки на сирийский ядерный реактор, к возведению которого были причастны Северная Корея и Иран. Совсем недавно Израиль официально признал, что это он действовал тогда. Характерно, что ни Саддам Хусейн, ни Асад не пытались ответить на уничтожение их ядерных объектов. И они хорошо знали, почему.

А теперь напомним, что реактор этот находился в Дейр-эз-Зоре. Даже при слабом понимании чудовищно запутанной ситуации в Сирии можно узнать из открытых источников, что весь этот район долгое время контролировался в ходе войны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Потом там командовала «Хезболла» с прочими шиитскими ополченцами.

Давайте порассуждаем и поразмышляем, как сегодня выглядел бы Ближний Восток, если бы активно работающий ядерный реактор был захвачен вышеупомянутыми террористами? И вопрос ведь не праздный. Вся эта территория была плацдармом для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе войны. Представьте себе, как эти изверги распорядились бы ядерным оружием. Сам Башар Асад не стал бы его применять в ходе войны. Не наносить же такой удар по находящимся на собственной территории отрядам террористов. А вот они бы едва устояли перед соблазном проверить стойкость режима после сокрушительных ядерных бомбардировок правительственных кварталов в Дамаске.

С меньшей уверенностью можно сказать, что бесноватые ударили бы по Тегерану. Но Ирану точно спокойнее сегодня, нежели было бы в случае взятия под контроль его врагами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ядерного реактора в Дейр-эз-Зоре…

Как это ни иронично, но выходит, что режим Асада уцелел, среди прочего, благодаря ликвидации Израилем сирийского ядерного реактора. Попади он в руки террористов (а они владели этим регионом сравнительно долго), то едва ли в Дамаске досель правили бы Асад с союзниками.

Война в Сирии

Мораль сего проста и очевидна: нельзя дозволять нестабильным странам с высоким террористическим потенциалом обладать ядерным оружием. Даже если кому-то представляется, что авторитарные или исламистские режимы на Ближнем Востоке демонстрируют иногда чувство ответственности, мы никогда не знаем, что случится там завтра. Да что там Сирия, Иран и Ирак? Помните, что творилось в Египте, когда к власти там пришли «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

Не все любят Израиль на Ближнем Востоке. Далеко не все. Однако все сегодня рады тому, что ядерные реакторы в Ираке и в Сирии были уничтожены.

Кто-нибудь спросит: а зачем Израиль признал факт уничтожения сирийского реактора именно сейчас? Ответ прост: это привет Ирану.