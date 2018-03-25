В Новосибирской области стартовала очередная избирательная кампания — выборы главы Новосибирского района. И хотя она затрагивает не весь регион, а лишь одну из его частей, именно размер территории в данном случае играет первоочередную роль. Несмотря на то, что выбирать руководителя района будут депутаты — прямые выборы глав районов Новосибирской области ранее были отменены, по прогнозам многих экспертов, избирательная кампания ожидается с большим набором интриг и всевозможных страстей.

Khabar 24 Кресло руководителя

Имя главы территории станет известно уже в конце апреля. Пока же земли района, который по территории более чем в пять раз превосходит областной центр — город Новосибирск, привлекли внимание не только крупных региональных компаний, но и федеральных, и даже международных. Район является одним из самых богатых и перспективных в Новосибирской области. Основными его преимуществами считаются размер, расположение и земля. Здесь ещё много земли и под строительство, и под производство. Но несмотря на то, что земля здесь самая дорогая после Новосибирска, борьба за лакомый кусочек приводит чуть ли не к регулярным конфликтам.

«…В районе есть несколько «опальных» глав сельсоветов, которых на протяжении своего срока старался, по их словам, «убирать» нынешний глава — Василий Борматов (срок его полномочий истекает в марте 2018 года — прим. ИА REGNUM ), забравший у глав на местах возможность распоряжаться главным богатством района, землёй», — заявляет сайт bk54.

Nsr.nso.ru Василий Борматов

Главный редактор агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов, которого цитируют «Вести Новосибирск», отмечает, что из почти двух десятков муниципалитетов в Новосибирском районе несколько являются так называемыми мятежными — там очень нестабильная политическая ситуация.

«Нынешние выборы главы района — это возможность определённого реванша для тех, кто хотел бы восстановить правила, которые существовали ранее, и новая схема выборов, которая, в общем-то, создаёт для этого определённые предпосылки». Финал не предугадать, тем более что выборы пройдут «камерно», без публичного обсуждения. Козырями действующей власти в районе считают приведение в порядок вопросов, связанных с землёй, увеличение налогов, развитие инфраструктуры, создание рабочих мест. Окажется ли этого достаточно, станет известно в апреле, когда депутаты назовут имя победителя», — считает Кузнецов.

Один из телеграм-каналов — «Архитектура власти» — опубликовал якобы анонимное письмо, в котором говорится, что «интрига в Новосибирском районе Новосибирской области достигла своего апофеоза, превратившись в банальный шантаж губернатора».

«Вопрос, хватит ли мужества, воли и силы духа у врио не поддаться на шантаж. В случае, если комиссия, подконтрольная губернатору, не пропускает Борматова через муниципальный фильтр в главы района, то он угрожает врио губернатора, что большинство ручных депутатов от ЕР и ЛДПР в совете прокатит любого кандидата от Травникова и Новосибирский район останется без главы. А у губернатора появится пятно на мундире…» — отмечается в тексте.

По информации «Тайги.инфо», конкуренты на пост главы Новосибирского района пытаются «утопить» друг друга разными способами. По данным издания, кандидатурами на этот пост, имена которых звучат в коридорах власти, из уст экспертов, в СМИ и телеграм-каналах, являются: депутат совета депутатов Новосибирского района Олег Агуреев, действующий глава Новосибирского района Василий Борматов, депутат, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Гришунин, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев, министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин, генерал-лейтенант полиции в отставке Виталий Яковлев. Список, скорее всего, ещё пополнится.

Выборы главы Новосибирского района пройдут без участия его жителей, комиссия проведёт проверку и отбор кандидатов, затем — голосование, и кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов, станет главой.

OpenClipart-Vectors Протест

Оппозиция же уже публично заявила, что ей не дали ни одного места в комиссии.

«29 марта у Законодательного собрания Новосибирской области состоится пикет по вопросу нарушения прав жителей Новосибирского района, дестабилизации главой района ситуации в Новосибирском районе и утраты доверия депутатов и жителей Новосибирского района, с целью недопущения Борматова В. В. для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы Новосибирского района в период 2018—2023 гг.», — написала на своей странице в Facebook депутат Новосибирского района Наталья Пшеничная.

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин в интервью ИА REGNUM отметил, что начиная с декабря 2004 года, когда главы сельских районов стали впервые избираться на прямых выборах, и по сей день, когда с недавнего времени решение этого вопроса фактически передано в руки конкурсной комиссии, «где де-факто рулит областное правительство», в Новосибирском районе была наибольшая конкуренция по сравнению с другими сельскими районами. Это, по его мнению, вызвано целым рядом факторов, как экономических, так и политических.

«На данном этапе на первый план (хотя политическими игроками это по понятным причинам не афишируется) выходит земельный вопрос, поскольку на этой территории продажа и аренда земли является лакомым куском как для администрации района, так и муниципальных образований на его территории и экономических структур. На данный момент наблюдается резкое усиление со стороны различных групп влияния попыток оказать воздействие на решение конкурсной комиссии и соответственно на последующее голосование депутатов районного совета, где большинство у ЕР. Проявляется это в публикациях в СМИ (в которых помимо претензий к действующему главе в информационное поле вброшен целый набор фамилий потенциальных сменщиков нынешнего главы Василия Борматова), увеличении числа акций протеста против деятельности Борматова, усилении оппозиционных настроений в райсовете», — высказал свое мнение Пучкин.

Kremlin.ru Андрей Травников

Он считает, что интенсивность этих действий будет нарастать, «поскольку их организаторы хотят оказать воздействие одновременно и на позицию врио губернатора Андрея Травникова, который ввиду недолго пребывания в регионе может ещё не знать всех нюансов этого кадрового вопроса, и на позицию политического блока областного правительства, которая, вполне возможно, ещё не определилась или не устраивает организаторов».

«Целью здесь является, предполагаю, как противопоставление этих позиций друг другу, так и создание искусственного напряжения в канун стартующей в июне губернаторской кампании. Акторами всего этого, возможно, являются как отдельные депутаты Законодательного собрания Новосибирского области и райсовета (прежде всего от фракций КПРФ и ЛДПР), так и главы ряда муниципальных образований, конфликтующих с нынешним главой. Главный смысл месседжа, который они направляют областному правительству, предполагаю, в том, что необходимо провести ротацию руководства исполнительной власти в районе, которая, по их мнению, позволит снять нынешнюю общественно-политическую «напряженность», равной которой на данный момент нет ни в одном из сельских районов (последний раз такое наблюдалось недавно в Ордынском районе и закончилось после смены главы района)», — считает он.