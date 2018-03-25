



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Переговоры с США

Как передает Shaber3, пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Хами Аксой объявил о том, что Турция ведет переговоры с США по вопросу покупки систем противоракетной обороны. На пресс-конференции Аксой прокомментировал сообщение о готовящемся в конце марта визите в Турцию Тины Кайданов, заместителя помощника государственного секретаря США по военным и дипломатическим вопросам. Говорилось, что она предложит Анкаре приобрести системы ПВО Patriot в качестве альтернативы системам С-400, которые Турция уже решила купить у России: «Вот уже 10 лет мы работает над удовлетворением наших потребностей в системах ПВО. Изначально мы обратились в этом вопросе к нашим союзникам, в том числе и к США, однако, к сожалению, не получили никаких положительных результатов. Россия в свою очередь сделала нам очень заманчивое предложение, и в конечном итоге мы приняли решение о закупке систем С-400 у российской стороны. Важно отметить, что эта система будет действовать сама по себе и не будет интегрирована с возможностями НАТО. В то же время мы все еще преследуем свою цель — разработать систему совместно с НАТО. Наше сотрудничество с Францией и Италией через консорциум EUROSAM направлено на достижение этой цели. Я также должен сказать, что наши контакты с США в отношении систем Patriot продолжаются».

U.S. Army ЗРК «Patriot»

Африн взят

Как сообщает TR724, «центр города Африн взят под контроль турецких вооруженных сил и Свободной армии Сирии. Работы по поиску мин и самодельных бомб продолжаются». Стало известно, что силы специального назначения, подчиняющиеся Турции, начали операцию по очистке города. В то время, как силы Свободной армии Сирии продвигаются вперед, в центре Африна часто слышатся звуки стрельбы и взрывов. В небе над городом замечены турецкие военные самолеты.

Будет назначен губернатор

Газета Hürriyet пишет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился назначить в Африн губернатора, а также делегатов в другие местные власти. Эрдоган встретился с депутатами и сказал: «В Африне начались работы по восстановлению как условий безопасности, так и условий жизни. Мы берем на себя решение проблемы, касающихся сил Свободной армии Сирии, которые якобы разграбляют город. Командир корпуса примет соответствующие меры. У нас есть фетва и у них есть своя фетва. Кто-то вынес фетву о том, что военные трофеи являются разрешенными. Такого быть не может. Я уже дал указания командиру, он примет меры».

Путин снова избран президентом

Как отмечает Shaber3, миллионы избирателей в России пошли на выборы, чтобы определить нового президента страны. В заявлении российской ЦИК говорится, что все голоса подсчитаны. За действующего президента Владимира Путина проголосовало примерно 77% избирателей. В выборах приняли участие по меньшей мере 60% из 109 миллионов избирателей.

Затонула лодка с беженцами

По сообщению Sondakika.com, лодка, направляющееся из Турции в Грецию, затонула в водах Эгейского моря. 16 беженцев, в том числе шесть детей, погибли. Согласно заявлению греческой полиции, лодка перевернулась глубокой ночью. Полиция обнаружила тела погибших вблизи острова Идра. Сообщалось, что троим путешественникам удалось спастись. Поиски в Эгейском море все еще продолжаются. Суда береговой охраны сопровождаются рыбацкими лодками и вертолетами. О гражданстве погибших пока не сообщается. Этот случай стал одним из самых трагичных происшествий в водах Эгейского моря за последние месяцы. Министр иммиграции Греции Димитрис Вицас в своем заявлении для прессы отметил, что они не намерены терпеть гибель детей, и подчеркнул важность усиления мер безопасности и борьбы с контрабандой людей.

U.S. Coast Guard В море

В Анкаре изъят металл

Как сообщает BirGün, полицией Анкары было обнаружен металл калифорний на общую сумму более чем 70 миллионов долларов. Один грамм этого металла, используемого для боеголовок ядерного оружия и в работе атомных энергетических установок, стоит примерно 4 миллиона долларов.

В Дании напали на посольство Турции

Здание турецкого посольства в Дании забросали «коктейлями Молотова», информирует Sputnik. Начато расследование. Во время атаки никто не пострадал, по данным датской полиции, однако нанесен легкий ущерб посольству. До сих пор никто еще не арестован.

«США хотят денег на вывод войск из страны»

Как передает The Washington Post со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом попросил у него четыре миллиарда долларов (15,6 миллиардов лир), чтобы помочь американским войскам в Сирии быстро выйти из страны. По словам источника, американский президент считает, что он заключил «соглашение» с Эр-Риядом. Хотя посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне отказалось отвечать на вопрос, просил ли Трамп у короля деньги, издание подчеркивает, что послевоенный план США заключается в следующем: не допустить, чтобы президент Сирии Башар Асад и его российские и иранские партнеры взяли под контроль освобожденные районы, а также не позволить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова появиться в этих регионах. В прошлом месяце Вашингтон вложил 200 миллионов долларов в усилия по стабилизации ситуации в Сирии.

White House Дональд Трамп и король Салман

Пугающий отчет докладчика ООН

Согласно TR724, специальный докладчик ООН Нильс Мельцер написал отчет о жестоких пытках, которые стали применяться в Турции после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Мельцер встречался с жертвами лично. Докладчик в период с 27 ноября по 2 декабря посетил Анкару, Диярбакыр, Шанлыурфу и Стамбул и встретился с представителями МИД, МВД, министерства юстиции, конституционного суда, верховного суда, прокуратуры Анкары и Диярбакыра, а также с членами управления судебной медицины, адвокатами, врачами, независимыми организациями, дипломатами и лично с осужденными или арестованными лицами. Мельцер в докладе напоминает о том, что пытки и жестокое обращение запрещены многими международными соглашениями, которые в том числе подписывала и Турция. Однако с середины 2015 года количество пыток и случаев жестокого обращения значительно увеличилось. Мельцер отметил, что между объявленной в Турции политикой правительства и той, что применяется на практике, существует огромная пропасть: «В частности, сразу после неудавшегося переворота 15 июля 2016 года, после случаев насилия на юго-востоке страны и широкого применения пыток и жестокого обращения, несмотря на все требования официальные судебные расследования по этим делам встречаются крайне редко. Это создает сильное впечатление того, что пытки и жестокое обращение попадают под категорию неприкосновенности». В отчете говорится о том, что почти 100 тысяч государственных служащих были уволены, а более 40 тысяч находятся в заключении, среди них военные, полицейские, судьи, прокуроры, адвокаты, представители медицинской сферы, защитники прав человека и журналисты. Мельцер предположил, что после его визита задержания будут продолжаться.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США Пытки в турецкой тюрьме

Парламент Канады резко критикует Турцию

SamanyoluHaber рассказывает, что канадские парламентарии не смогли остаться равнодушными к нарушениям прав человека в Турции. Выступая на форуме, проходившим в канадском парламенте, лидер оппозиционной партии «зеленых» (Green Party) Элизабет Мэй заявила: «Я действительно нахожусь в ужасе от ситуации в Турции. В связи с этим нам нужно еще больше привлекать внимание к этому вопросу». Глава международного комитета по правам человека, член правящей Либеральной партии Майкл Левитт отметил следующее: «Ситуация с давлением в Турции представляет собой большую проблему. Я и мои коллеги очень сильно переживаем по этому вопросу. В ближайшие дни мы постараемся сделать что-нибудь».

Лидеры Евросоюза осуждают Турцию

Европейский союз осудил Анкару за «незаконную деятельность» в Эгейском и Средиземном морях. По данным немецкого информационного агентства DPA, в декларации в то же время говорится, что «ЕС призывает Турцию как можно скорее положить конец этим действиям, а также уважать суверенные права на изучение и использование природных ресурсов Кипра». В прошлом месяце Турция помешала буровому судну, принадлежащему итальянскому энергетическому гиганту Eni, искать природный газ в водах Кипра, что привело к противостоянию Анкары и Брюсселя.

«Мы войдем в Синджар»

Согласно SonDakika.com, Эрдоган заявил о том, что вслед за взятием Африна очередь придет за Манбиджем, Камышлы и Синджаром. Президент сказал, что «если Центральная администрация Ирака не уничтожит Рабочую партию Курдистана (РПК), мы сами очистим Синджар. За два дня мы нейтрализовали 38 членов РКК в Синджаре. Если это будет продолжаться, мы продвинемся еще дальше». В ответ на заявления Эрдогана о том, что турки «войдут в Синджар», Ирак ответил следующим образом. Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари подчеркнул, что не допустит вмешательства и «присутствия на своей территории какой-либо силы из соседних стран, которая проводит военные операции».

Доллар бьет все рекорды

Как информирует газета Sözcü, после введения американцами тарифных санкций против Китая и в ожидании новых глобальных войн соотношение доллара и турецкой лиры за одну ночь побило все рекорды — за доллар просят четыре лиры. Турецкая лира обесценилась вдвое по отношению к доллару за последние пять лет. Дизельное топливо подорожало на 17 курушей и составило 5,32 лиры за литр. Стоимость золота побила все рекорды, составив 170 лир за грамм. Турция вошла в историю со своими «рекордами» и повышениями цен.