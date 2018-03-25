Опубликован отчет ОБСЕ по итогам 2017 года, в котором определенное место отводится и оценке деятельности личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика в связи нагорно-карабахским конфликтом. Напомним, что недавно Каспшик на заседании Постоянного Совета ОБСЕ был переизбран на должность еще на один год. Согласно мандату он не только представляет действующего председателя в вопросах, относящихся к нагорно-карабахскому конфликту, но и призван содействовать усилиям по достижению долгосрочного мирного разрешению ситуации, а также участвует в мониторинговых миссиях ОБСЕ, которые регулярно проводятся в регионе, присутствует на всех встречах сопредседателей Минской группы, в том числе с официальными лицами Азербайджана и Армении.

Сайт ОБСЕ Каспшик пока остается

В этом смысле Каспшика можно считать одним из самых информированных европейских специалистов по Закавказью, хотя он и не выступает с какими-либо заявлениями оценочного характера от своего лица. «Офис Каспшика активно содействовал работе действующего председателя ОБСЕ и сопредседателей Минской группы по продвижению мирного процесса и обеспечению незамедлительного реагирования на любые вспышки насилия, — говорится в отчете. — В 2017 году Каспшик с согласия сторон конфликта продолжил поиск путей для продвижения дальнейших мер по укреплению доверия». Кроме того, отмечается, что в прошлом году при поддержке сторон личный представитель и его команда провели 24 мониторинга; шесть из них на армяно-азербайджанской границе и 18 — на линии соприкосновения. Представители группы планирования высокого уровня ОБСЕ четыре раза посетили этот регион.

Aleksandr Sirota Миссия ОБСЕ

Сам Каспшик следующим образом обозначает деятельность возглавляемой им команды: «Хотелось бы подчеркнуть, что проводимые на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск мониторинги не являются каким-либо исследованием или актом миротворчества, мониторинги всего лишь дают информацию об общем состоянии дел. Мы будем их продолжать». То есть можно понять ситуацию на местах. Поэтому можно представить, сколько томов составляет подготовленное им за многолетнюю деятельность досье по нагорно-карабахскому конфликту, которое, увы, недоступно экспертам из-за наложенного грифа секретности. Впрочем, и сам переговорный процесс по урегулированию конфликта по той же причине скрыт. Поэтому дальше будем говорить о фактах очевидного характера.

2017 год для деятельности ОБСЕ на карабахском направлении можно признать удачным, однако лишь в том смысле, что удалось предотвратить эскалацию конфликта в региональную войну, чего не получилось в апреле 2016 года. При посреднической деятельности МГ ОБСЕ проводились переговоры разного уровня между конфликтующими сторонами. Но до сих пор не удается реализовать достигнутые в Вене и в Санкт-Петербурге соглашения о введении на линию соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и международных наблюдателей, что связано с расширением офиса Каспшика. Баку продолжает отвергать идею внедрения механизмов расследования приграничных инцидентов и не устает обвинять Ереван в «нагнетании» напряженности на линии фронта. Вот как, например, комментировал вопрос расширения мандата Каспшика глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров:

«Мы не против расширения мандата, но сначала нужно вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана».

То есть телега ставилась впереди лошади. Не вдаваясь сейчас в другие детали, отметим, что продвижение переговорного процесса фактически блокировано, а из Баку всё чаще слышатся голоса о возможности силового решения конфликта. В этом есть определенная логика. После апрельской войны 2016 года к процессу урегулирования лично подключился президент России Владимир Путин. Но когда конфликтующие стороны отошли от достигнутых устных договоренностей, он отошел в сторону, а его эстафету не подхватили лидеры других стран — сопредседателей Минской группы — США и Франции. Поэтому можно предположить, что через силовой шантаж Азербайджан ставит цель вновь вернуться в «высшую лигу». Однако, судя по всему, для Вашингтона и Парижа нагорно-карабахский конфликт остается далекой геополитической периферией. По всем признакам, как подметил бывший специальный советник госсекретаря США, эксперт по постсоветскому пространству Пол Гобл, на данном этапе «внешние игроки в большей степени стараются предотвратить возгорание конфликта, чем урегулировать его».

MIKHEIL Военные НАТО на Кавказе

Ситуацию вряд ли изменит даже возможный разворот Баку в сторону Запада или еще больший крен в сторону Турции, которая, по словам Гобла, «уже использовала свой лимит в НАТО на Кавказе и в ближайшее время не восстановит там свое положение». Конечно, ОБСЕ и дальше будет продолжать работу на карабахском направлении, писать отчеты о положении в зоне конфликта, возможно, выступать с каким-то новыми предложениями. Но ситуация будет оставаться неизменной и даже ухудшаться, если конфликтующие стороны не станут соблюдать такие важные принципы, как создание благоприятных условий для исключительно мирного урегулирования конфликта, необходимость создания атмосферы доверия с целью облегчения переговорного процесса и избегание любых заявлений и действий, угрожающих повышению уровня напряженности. Иначе говоря, речь идет о фундаментальных принципах, которые предлагаются Минской группой. Что касается Москвы, то она как член СБ ООН и одна из сопредседателей МГ ОБСЕ не намерена навязывать рецепты по решению нагорно-карабахского конфликта.

Как заявлял президент России вскоре после апрельской войны, «Москва готова поддержать любой предложенный сторонами конфликта вариант». Более того, Путин считает, что достижение компромисса «предусматривает нахождение оптимального баланса между принципами территориальной целостности и правом народов на самоопределение», необходима «договоренность, при которой ни одна из сторон не была бы ни победителем, ни побежденным, уступки были бы взаимными, выгоды для каждой из сторон стали ясными для общественного мнения и в Азербайджане, и в Армении». Но чем дольше длится процесс, тем больше появляется уверенность в том, что «советский» статус-кво в регионе не вернется. Развитие событий как в Закавказье, так и на Ближнем Востоке может вынудить Москву изменить тактику и стратегию действий. И исключительно в своих национальных интересах. Без поиска компромиссов, устраивающих лишь Азербайджан и Армению.