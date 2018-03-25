Речь идет о безразмерном бюсте порноактрисы Стефани Клиффорд, выбравшей себе «сценический псевдоним» Сторми Дэниэлс. Сторми лучше всего перевести как «неистовая», судя по комментариям американских журналистов, видевших «шедевры» с ее участием, это самое точное определение.

Вот она, обложка того самого журнала «Форбс»…

Не виноватая я, он сам пришел

Так бы ей и трудиться — до выхода в тираж по возрасту — одной из актрис американского порноцеха, не подай она 6 марта судебный иск против президента Дональда Трампа. Все подробности нанесенной ей обиды она поведает согражданам и миру сегодня, 25 марта, в программе телекомпании Си-Би-Эс «60 минут». При том, что особых сенсаций ждать не следует, «Неистовая» уже успела поведать практически все интимные детали.

Итак, ее история выглядит следующим образом. В судебном иске она с гордостью утверждает, что занималась сексом с Дональдом Трампом в 2006 и 2007 годах. В 2016 году его представитель уплатил ей 130 тысяч долларов за подписание документа о неразглашении, в смысле — молчи, красавица, а то плохо тебе будет. За каждое упоминание о связи с будущим президентом она обязывалась заплатить ровно один миллион долларов. Теперь же Сторми прозрела, отрицает свою подпись на «джентльменском соглашении», заодно говоря о том, что раз вместо Дональда Трампа бумагу подписало доверенное лицо клиента, то оно недействительно.

Главный аргумент, впрочем, куда убедительнее: порнозвезда прочитала исповеди если не сотен, то нескольких десятков женщин, утверждающих сегодня, будто десять (двадцать, тридцать…) лет назад Дональд Трамп их либо изнасиловал, либо домогался, либо лапал, а то и «целовал без их разрешения». Ненужное зачеркнуть. Поэтому совесть «Неистовой» — прямо пропорциональная размеру бюста — взбунтовалась и заставила выложить всю правду.

Стефани Клиффорд уже успела сообщить, что: по просьбе Дональда Трампа она «шлепала» его экземпляром журнала «Форбс», на обложке которого было фото будущего президента и его детей; «технически» («Неистовая» не расшифровала значения этого слова) она с ним «не спала»; занималась с ним сексом часами (что полностью противоречит предыдущему заявлению), и любовник он был «обычный».

Дональд Трамп. Граффити

Никто не удивится, если через какое-то время будут обнародованы «гонорары», которые «Неистовая» получила за учиненный ей скандал. В любом случае она очень хорошо повысит свой уровень материального благосостояния, а заказчиками станут фигурировать лица, формально не имеющие никакого отношения к демократической партии США. Порнозвезда — женщина честная, поэтому публично признает: «Поймите меня правильно, я не ангел. Я повышаю свою капитализацию». В переводе с языка финансистов — запрашиваю больше.

Ну и хватит. Остальные интимные подробности аудитория Си-Би-Эс в избытке узнает в воскресенье. Пора говорить о политике: адвокат Стефани Клиффорд уверен, что интервью с ней может привести к импичменту Дональда Трампа. Президента, который отрицает свою связь с «Неистовой».

Стефани Клиффорд — последняя надежда политических противников Дональда Трампа на дискредитацию президента: публике настоятельно предлагают осудить морально разложившегося американца, изменившего своей жене. Пусть даже тогда он не занимал высшего государственного поста в стране. Это последнее, что они могут сделать для начала процедуры импичмента. При том, что в конституции США нет ни слова о возможных адюльтерах главы государства до его избрания на пост президента.

Ниндзя президента не похитят

«Рашагейт», которым в Америке занимаются все, кому не лень, зашел в тупик. В изобилии, как уверял Михаил Лермонтов, лишь «намеки тонкие на то, чего не ведает никто». Не ангажированные демократами американские ученые мужи почти каждодневно доказывают: довести дело до импичмента юридически невозможно. Нет доказательств «сумасшествия» (паранойи, шизофрении) Дональда Трампа. Отсутствуют аргументы в пользу утверждения о неспособности президента выполнять свои должностные обязанности. Фантазиями о том, что сторонники демократов из кружка политических ниндзя похитят президента и в ход вступит 25-я поправка к конституции США, тешит себя разве что Хиллари Клинтон, до сих пор обвиняющая в своем поражении каждого соотечественника.

Попытки объяснить победу Дональда Трампа «кознями Москвы» американцы давно уже именуют «сумасшествием»: в социальных сетях — не стесняясь в выражениях, в «серьезных» изданиях — деликатно, но аргументированно. Мне понравился стихотворный вердикт, который вынесла достаточно известная американская писательница Барбара Ла Мортиселла, и я перевел ее короткое стихотворение «Вали вину на русских»:

Коль лезут грязные секреты —

Всё эти русские в ответе.

Полощут «грязное белье» —

Всё русские. А не моё.

Не в силах спрятать гору «нала» —

Бей русских, им всё мало!

И не сдавайся, повторю:

Чтобы избежать тебе тюрьмы,

Подальше драку учини!

И, наконец, идёт она,

Эта «обычная» война!

Если карты так плохи,

Надо спичку поднести.

Скачи, трясись, вопи, ори:

«Вот русские, это они!»

К великому сожалению для демократов, они не смогли найти русских корней у Стефани Клиффорд, родившейся в штате Луизиана, а не, скажем, в Мытищах. В противном случае пасьянс бы сошелся и выглядел так же незатейливо, как доска в заборе: русская чекистка Степанида Клишева завербовала Дональда Трампа в постели, уже тогда зная, что тот станет президентом.

Boss Tweed Дональд Трамп с супругой

Увы, не срослось, демократам в очередной раз не повезло. Если версия «Неистовой» о своих романтических отношениях с нынешним президентом верна, то не повезло и представителю Дональда Трампа: надо было не скупиться. Не повезло, как ни странно, и самой Стефани Клиффорд, теперь именно порнозвезду демократы готовы обвинить в победе конкурента-республиканца. Ведь она подписала то самое обязательство о неразглашении в октябре 2016 года, за 11 дней до выборов президента. Заговори она вовремя — глядишь, сегодня в Вашингтоне рулила бы Хиллари Клинтон, когда-то горячо уверявшая Россию в готовности США к «перезагрузке» отношений…

«Неистовую» — в президенты!

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп несколько раз проходился по Хиллари Клинтон, напоминая о связи ее мужа Билла со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Республиканцы запустили в обиход доходчивую фразу «Она не могла удовлетворить мужа, значит, она не удовлетворит Америку». После своего избрания новый президент не уделял побежденной особого внимания, время от времени дежурно называя ее «лгуньей».

Теперь выяснилось: отношение к супружеской измене в Америке целиком и полностью зависит от партийной принадлежности. Проведенный в начале марта опрос показал, что 70 процентов демократов уверены в правдивости версии «Неистовой» о ее связи с Дональдом Трампом. Среди республиканцев — всего 11 процентов. Соответственно, 82 процента «ослов» именуют отношения со Стефани Клиффорд «аморальными», среди «слонов» таковых лишь 54 процента.

В Вашингтоне своих не сдают, согласно данным опроса, проведенного в 1998 году, 77 процентов демократов заявили, что связь Билла Клинтона с Моникой Левински — это «частный случай» и «личная жизнь» хозяина Белого дома. Только 16 процентов демократов согласились с утверждением о том, что роман с Моникой — «дело общества, имеющее отношение к работе Билла Клинтона на посту президента».

Steve Jurvetson Моника Левински

Видимо, оценка адюльтера и есть главное отличие республиканцев от демократов, поскольку сегодня политика Дональда Трампа — практически полный плагиат внешнеполитических амбиций Хиллари Клинтон. Логично тогда, что требовать импичмента имеют право лишь американки, именующие президента развратником. Им несть числа, если не каждый день, то минимум раз в месяц появляются женщины, уверяющие, будто они стали жертвами наглых приставаний тогда еще не президента.

Надо привыкать: начиная со скандала вокруг связи Билла Клинтона и Моники Левински, «вопросы секса» стали практически главенствующими в предвыборных кампаниях. Сенатор-республиканец Марко Рубио, сражавшийся за выдвижение на «праймериз» выборах, нашел у своего соперника Дональда Трампа большой физический изъян. Заявил на предвыборном митинге, что у него маленькие руки: «А вы знаете, что говорят о парнях с маленькими руками». Толпа поняла, заржала и зааплодировала в ответ, а сенатор добавил: «Им нельзя доверять!». Дональд Трамп не остался в долгу, мгновенно объявив: «Он говорил, что, если у меня маленькие руки, маленьким должно быть что-то еще. Так вот, я гарантирую, что у меня с этим проблем нет. Гарантирую».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чета Клинтонов

Вот он, железный аргумент в пользу своего избрания.

Значит, осталось чуть-чуть подождать, сегодня «Неистовая» вернет Америку к пересудам и сплетням на самую животрепещущую тему. Что до будущих президентских выборов, то стало понятно: любой претендент мужского пола должен иметь и демонстрировать всем справку о том, что он — импотент с детства. Произнося при этом то самое «Гарантирую». Если президентом решит стать представительница женского пола, то это должна быть одна из женщин, которой домогался жуткий развратник Дональд Трамп. Одна из его «жертв», Рейчел Крукс, уже успешно баллотируется в сенат штата Огайо, повторяя, что именно отвратительные действия будущего президента привели ее в политику: 12 лет назад у лифта в «Трамп тауэр» он осмелился ее поцеловать…

Тогда Стефани Клиффорд, уверяющая, что Дональд Трамп переспал с ней, просто обязана метить выше — на должность «лидера свободного мира». Логично, потому что американская политика стараниями и демократов, и республиканцев превратилась в полную порнографию.

Сегодня ее и покажут в передаче Си-Би-Эс.