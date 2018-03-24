Как уже сообщало ИА REGNUM, встреча министра иностранный дел РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно была посвящена подготовке намеченного на май очередного визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным вскоре после инаугурации на президентском посту. Ведущие подсчет контактам лидеров двух стран японские журналисты и политологи указывают, что это будет их 21-я встреча и, как и от всех предыдущих, ждут «прорывных решений».

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Не вдаваясь в мистику, заметим, что число «21» — символ совершенства. Самое священное из всех нечетных чисел как произведение двух священных чисел три и семь. В алхимии символизировал двадцать один день, необходимый для превращения неблагородных металлов в серебро. В еврейской традиции число двадцать один связывают с мудростью.

Mid.ru Сергей Лавров и Таро Коно

Вот как раз мудрость-то и была бы весьма кстати на этих переговорах. Ибо до сегодняшнего дня ее заменяло высокомерное упрямство и открытое нежелание японского руководства реально оценивать ситуацию, продолжая совершенно бесперспективные «дебаты» о принадлежности Курильских островов и якобы существующей необходимости подписывать давно ставший анахронизмом «мирный договор». И Токио почему-то считает, что ради этого ненужного и фактически ничего не меняющего документа наша страна должна отдать Японии южную часть Курильской гряды (по площади — это почти половина всего Курильского архипелага) с прилегающей к островам богатейшей 200-мильной экономической зоной. А для подготовки такой сдачи соглашается участвовать в хозяйственном освоении южнокурильских островов, но при жестком условии, чтобы Москва фактически перестала считать их своими и создала на их территории правовую систему, «учитывающую» притязания на них Японии. И вот такую «юридическую абракадабру» российским политикам и дипломатам приходится с серьезным видом обсуждать за столом официальных переговоров и затем комментировать перед журналистами.

На переговорах звучит также близкий к ультиматуму запрет Москве привлекать для работы на островах компании других стран, ибо это может-де ослабить японскую позицию. Об этом откровенно говорил в интервью российской газете «Коммерсантъ» глава европейского департамента МИД Японии Ясуси Масаки, который заявил: «Мы считаем, что необходимо решить вопрос принадлежности этих островов перед тем, как привлекать туда инвестиции из третьих стран. Сейчас инвестиции из третьих стран привлекались бы на основе российской системы, поэтому мы выступаем против них… К тому же Япония и Россия сейчас продвигают работу по совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, несмотря на расхождение в позициях, и возможные инвестиции из третьих стран не окажут позитивного влияния на нашу совместную деятельность. Мы сейчас ведем работу для того, чтобы Япония и Россия совместно спроектировали будущий облик четырех островов, углубляли взаимопонимание между народами и вместе продвигались к заключению мирного договора и нормализации отношений между нашими странами».

Анализ японский позиции, подкрепленный моими собеседниками из Страны восходящего солнца свидетельствует о том, что Токио на сегодняшний день хотел бы признания Москвой южнокурильских островов «спорными», что позволяло бы утверждать о «неокончательности» российского суверенитета над этими землями и необязательность для Японии признавать их частью России. А добившись такого согласия, можно было бы ставить вопрос о чем-то вроде «кондоминиума» на Курилах, где могли бы использоваться как российские, так и японские законы. Еще желательнее для Японии было бы создание на этих территориях «наднационального органа». Не приходится говорить, что подобные действия, как говорится, «не мытьем, так катаньем», направлены на поэтапное отторжение островов от России и включение их в состав Японии.

Nasa.gov Южные Курилы. Снимок из космоса

Согласие российской власти вести на эту тему переговоры встречает отпор нашего народа. Каждое подобное сообщение вызывает несогласие и возмущение людей. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с комментариями к статьям по «территориальной проблеме» с Японией. Приведем лишь одно из них.

Виталий Лопаткин пишет (23.03.18): «Я одного не могу понять. Пусть в Японии проведут ток-шоу с привлечением историков. Надо блокировать разговоры японцев о том, что Курилы их…

Хочу напомнить, что 250 лет назад на Хоккайдо никто не жил, и наши там основывали поселения (потом нас «мягко» попросили уйти). А уже потом Япония стала заглядываться на Курилы.

Хоккайдо — 40% территории Японии. На половине острова, северной части (т. е. на 20% территории всей Японии) живет 3% населения. То есть они и сейчас не осваивают свои территории — это к разговору, что «у них мало земель, и им жить негде».

Про айну вообще бессмысленно говорить. Народность такая в Японии почти уничтожена. Сознательно.

Нет никаких оснований у японцев требовать эти острова. Никаких. Как говорил японский генерал (министр иностранных дел — А.К.) на переговорах после войны 1904 — 1905 гг., когда они претендовали на Сахалин, «война отменяет предыдущие договоренности».

Рыбу (вылов), ископаемые мы и так им предлагаем вместе разрабатывать. ООН признала Охотское море внутренним морем России. Всё. И пора закрывать эту тему. Каждый раз после открытия рта о Курилах посылать жесткий ответ по дипломатическим линиям. И самое главное. Время — на нашей стороне. Как бы ни хотелось японцам думать иначе, их заинтересованность в России гораздо выше нашей в них».